Дошло до суда дело Александра Власова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дело бывшего вице-губернатора Кубани Александра Власова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями, рассмотрит Советский районный суд Краснодара.

Как писал "Кавказский узел", исполняющий обязанности вице-губернатора Краснодарского края Александр Власов 29 сентября 2025 года объявил о своей отставке в связи с уходом на фронт в составе казачьей бригады "Кубань", а спустя несколько часов был задержан по делу о хищении средств, предназначенных для участников военных действий. 30 сентября Александр Власов был отправлен в следственный изолятор, срок его ареста был продлен до конца февраля. 6 мая суд заочно арестовал предпринимателя Романа Любименко, который обвиняется в мошенничестве при поставках некачественных БПЛА для нужд военных по завышенным ценам.

Уголовное дело бывшего вице-губернатора Кубани, бывшего атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями, дошло до суда, пишет 10 июля "Утренний Юг".

Предварительные слушание по делу состоится 14 июля в Советском районном суде Краснодара. Следствие считает, что Власов причастен к хищению средств, которые были выделены на закупку снаряжения для добровольческих подразделений БАРС-16 и БАРС-11, которые входят в состав бригады специального назначения "Кубань". До бойцов снаряжение не доходило.

Также по делу проходит бывший помощник Власова Александр Стародубцев.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.