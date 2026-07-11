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05:30, 11 июля 2026

Дошло до суда дело Александра Власова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дело бывшего вице-губернатора Кубани Александра Власова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями, рассмотрит Советский районный суд Краснодара.

Как писал "Кавказский узел", исполняющий обязанности вице-губернатора Краснодарского края Александр Власов 29 сентября 2025 года объявил о своей отставке в связи с уходом на фронт в составе казачьей бригады "Кубань", а спустя несколько часов был задержан по делу о хищении средств, предназначенных для участников военных действий. 30 сентября Александр Власов был отправлен в следственный изолятор, срок его ареста был продлен до конца февраля. 6 мая суд заочно арестовал предпринимателя Романа Любименко, который обвиняется в мошенничестве при поставках некачественных БПЛА для нужд военных по завышенным ценам.

Уголовное дело бывшего вице-губернатора Кубани, бывшего атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями, дошло до суда, пишет 10 июля "Утренний Юг".

Предварительные слушание по делу состоится 14 июля в Советском районном суде Краснодара. Следствие считает, что Власов причастен к хищению средств, которые были выделены на закупку снаряжения для добровольческих подразделений БАРС-16 и БАРС-11, которые входят в состав бригады специального назначения "Кубань". До бойцов снаряжение не доходило.

Также по делу проходит бывший помощник Власова Александр Стародубцев.

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Автор: "Кавказский узел"

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