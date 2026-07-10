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23:58, 10 июля 2026

Проевропейские протесты в Тбилиси продолжаются 590 дней

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники акции на проспекте Руставели в 590-й день протестов осудили "Грузинскую мечту" за политические аресты и потребовали освободить узников совести. 

Как писал "Кавказский узел", 9 июля, в 589-й день непрерывных протестов, демонстранты у парламента Грузии осудили "Грузинскую мечту" за политическое давление на социально незащищенных граждан, а родные политзаключенных провели акцию протеста у здания Общественного вещателя. 

Непрерывные протесты сторонников евроинтеграции Грузии продолжаются на проспекте Руставели в Тбилиси. Сегодня граждане, требующие возврата страны на евроатлантический курс, освобождения политзаключенных, свободных выборов и отмены репрессивных законов, вышли к зданию парламента в 590-й день подряд, передает издание Publika. 

Демонстранты держали плакаты: "Коцы , вам не стыдно?", "Аресты за арестами, большевизм в Грузии", "Число политзаключенных растет быстрее, чем наше будущее" и "Батуми - город разрушительного строительства", следует из публикации фотографа Георгия Мосиашвили (Mo Se) в Facebook*. 

Согласно видеозаписи, опубликованной в соцсети пользователем David Bolqvadze, в собрании участвовало не менее 150 человек. Активисты с флагами Грузии, Евросоюза и Украины в основном стояли на тротуаре ближе к проезжей части проспекта Руставели.

Активистка Тата Перадзе, которая ранее была арестована за стояние на тротуаре проспекта Руставели, подала жалобу в Европейский суд по правам человека. Сотрудники неправительственной организации, представляющие ее интересы и интересы других арестованных по той же статье, намерены доказать, что на проспекте Руставели имело место системное скрытое ограничение свободы собраний, передает Pirveli. 

Служба госбезопасности Грузии отчиталась сегодня о задержании человека, который был объявлен в розыск по делу о попытке штурма президентского дворца 4 октября. Силовики обнаружили его в нейтральной зоне между грузинским и армянскими пограничными пунктами, заявил на брифинге первый заместитель начальника Службы государственной безопасности Лаша Маградзе.

Утверждается, что задержанный приобрел боеприпасы, с помощью которых организаторы беспорядков 4 октября планировали организовать диверсионную операцию "в случае необходимости". Огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатку с детонаторами спецслужбы в тот же день, 4 октября, обнаружили в специальном тайнике в лесу под Тбилиси. 

Обвинение задержанному было предъявлено еще 6 октября 2025 года. Имени или инициалов задержанного Маградзе не назвал.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

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Автор: "Кавказский узел"

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