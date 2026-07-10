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07:44, 10 июля 2026

Боец из Дагестана убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жабраил Магомедов из Дахадаевского района убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 2029 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 10 июля власти и силовики официально признали убитыми не менее 2028 участников военной операции на Украине из Дагестана.

О вручении ордена Мужества матери убитого в военной операции Жабраила Магомедова отчитался глава Дахадаевского района Магомед Абдулкадиров в Telegram-канале.

Жабраил Магомедов, известный под позывным "Худуц", был добровольцем и многодетным отцом. Он погиб в боях в Курской области.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 2029 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В ноябре 2025 года власти Дахадаевского района сообщали, что в зоне СВО убиты шесть военных

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - возмущается супруга Василия Штылуна, получившая за убитого в 2022 году мужа пять миллионов рублей от подразделения "Ветераны". 

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Автор: Кавказский узел

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