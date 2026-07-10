Арестована член партии "Процветающая Армения" Арегназ Манукян

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По данным Следственного комитета Армении, кандидат в депутаты от партии "Процветающая Армения" и член правления партии "Мать Армения" Арегназ Манукян арестована на два месяца.

Как писал "Кавказский узел", 12 июня сотрудники Следственного комитета Армении утром провели обыск в квартире бывшего депутата блока "Армения" и кандидата в депутаты от партии "Процветающая Армения" Арегназ Манукян. Ее допросили по делу о шпионаже и госизмене, по которому ранее был арестован глава партии "Мать Армения" и кандидат в депутаты от "Процветающей Армении" Андраник Теванян. 9 июля Следственный комитет Армении заявил, что Арегназ Манукян задержана для последующей отправки в суд.

22 мая сотрудники СНБ провели обыски в офисе партии "Мать Армения" и в квартире ее лидера Андраника Теваняна, который занимает второе место в списке кандидатов от партии "Процветающая Армения". Теванян обвинен в госизмене и шпионаже. Суд заключил его под арест на два месяца, разрешив ему участие в избирательных процессах через представителей.

Суд общей юрисдикции Еревана постановил арестовать на два месяца кандидата в депутаты от партии "Процветающая Армения" Арегназ Манукян, сообщает издание Armenpress со ссылкой на Следственный комитет Армении.

"Процветающая Армения" и партия "Мать Армения" вместе принимали участие в парламентских выборах.

В рамках производства в отношении Манукян возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 427 Уголовного кодекса Армении (обнародование сведений, содержащих государственную тайну).

Оппозиционные партии "Процветающая Армения" и "Крылья единства", а также блок "Армения" потребовали от избиркома пересчитать голоса избирателей на 555 участках, а "Сильная Армения" - аннулировать итоги на одном из участков. В результате пересчета к результату "Процветающей Армении" добавилось 140 голосов. 11 июня результаты голосования на двух избирательных участках в Армении аннулированы по решению Центризбиркома. "Процветающая Армения" в результате этого потеряла 213 голосов.

Выборы в парламент фактически стали референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении. На "Кавказском узле" опубликована справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".