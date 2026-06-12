ЦИК Армении отменила результаты голосования на двух участках

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Результаты голосования на двух избирательных участках в Армении аннулированы по решению Центризбиркома. “Процветающая Армения” в результате этого потеряла 213 голосов.

Как писал "Кавказский узел", партия "Гражданский договор", возглавляемая действующим премьер-министром Армении Николом Пашиняном, победила на выборах в парламент страны, набрав 49,81% голосов. Победа партии Пашиняна на парламентских выборах выставила Кремль проигравшей стороной, отметили опрошенные "Кавказским узлом" российские политологи. Оппозиционные партии "Процветающая Армения" и "Крылья единства", а также блок "Армения" потребовали от избиркома пересчитать голоса избирателей на 555 участках, а "Сильная Армения" - аннулировать итоги на одном из участков. В результате пересчета к результату "Процветающей Армении" добавилось 140 голосов.

Партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна являются наиболее пророссийскими участниками выборов в парламент Армении, указали ранее аналитики.

Центральная избирательная комиссия Армении на внеочередном заседании 11 июня признала недействительными результаты голосования 7 июня на избирательных участках №10/51 и №35/65. Один из этих участков расположен в Ереване, второй - в городе Агарак (община Мегри в Сюникской области).

Основанием для отмены стали данные о нарушениях, зафиксированных в день голосования в регистрационных журналах участковых избирательных комиссий, сообщила пресс-служба Центризбиркома. Глава ЦИК Ваагн Овакимян сообщил, что такие нарушения могли повлиять на результаты голосования. Материалы об этих нарушениях направлены в прокуратуру, отмечает “Новости Армения”.

На участок 35/65 в Агараке уже после завершения установленного времени голосования доставили большое количество военнослужащих, которые продолжали голосовать даже после официального закрытия участков. Результаты голосования на одном из участков Еревана аннулированы по аналогичной причине.

По данным наблюдательной миссии "Аканатес", на участке в Сюнике после 20.00 было разрешено проголосовать примерно 480 военнослужащим. Представитель “Сильной Армении” Лусине Авакян записала в журнале регистрации, что “председатель комиссии отказался закрыть дверь избирательного участка” даже в 20.44, передает News.am.

“По состоянию на 20:55 я с трудом добралась от входа в здание участка до комнаты участка, коридор был заполнен солдатами”, - зачитал Овакимян запись из журнала на заседании ЦИК.

"Процветающая Армения" намерена обжаловать решение ЦИК

Отмена результатов голосования на двух участках лишила партию “Процветающая Армения” 213 голосов. По словам кандидата от партии Геворга Степаняна, на участке 10/51 за его политическая сила проголосовал 131 человек, а на участке 35/65 партия получила 82 голоса.

Степанян заявил, что после такого решения “не может быть речи о справедливых и прозрачных выборах”. Адвокат Рубен Меликян, в свою очередь, утверждает, что решение Центризбиркома позволило “украсть пять мандатов” у “Процветающей Армении”.

12 июня “Процветающая Армения” обжалует решение ЦИК об отмене итогов выборов на двух участках, сообщила пресс-секретарь партии Ивета Тоноян. Она назвала действия комиссии “произволом” и “безобразием”, передает Armenia Today.

По словам Тоноян, результаты голосования отменены “именно на тех участках”, где “Процветающая Армения” получила большое количество голосов.

“Это позорище, совершенное посреди ночи, под покровом темноты, тайком, было прямым ударом по ППА, цель которого - всеми возможными средствами не допустить ППА в Национальное собрание”, - цитирует ее слова “Новости Армения”.

Выборы в парламент фактически стали референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении. На "Кавказском узле" опубликована справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".