Рост цен поставил под сомнение покупку жилья карабахскими беженцами в рамках жилищной программы

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Гражданство Армении прибрели более 39 тысяч беженцев из Нагорного Карабаха, жилищными сертификатами воспользовались лишь 3300 семей. При этом цены на жилье за последние годы резко подскочили, и без ипотеки купить квартиры или дома могут разве что многодетные семьи даже в удаленных городах страны.

Как писал "Кавказский узел", после изменений в жилищной программе беженцы из Нагорного Карабаха пожаловались на повышение цен на покупку и аренду жилья в регионах Армении. Жилищная программа с новыми условиями по-прежнему не решает проблемы малочисленных семей вынужденных переселенцев, указали аналитики.

В марте власти Армении анонсировали увеличение стоимости жилищных сертификатов для карабахских беженцев, желающих приобрести жилье вблизи Еревана, с трех до четырех миллионов драмов. Государственная жилищная программа для вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха в Армении предоставляет именные сертификаты на покупку жилья, ипотечную поддержку и государственное покрытие первоначального взноса. Обязательным требованием для получения сертификата выступает наличие гражданства Республики Армения у заявителя и членов семьи. В рамках программы, в приграничных регионах выдается сертификат на 5 миллионов драмов на каждого члена семьи, в других общинах - на 4 миллионов драмов на человека, в Ереване - на 3 миллионов драмов на человека.

Более 39 тысяч беженцев получили гражданство Армении

По данным Миграционной службы при МВД Армении, по состоянию на июль 2026 года гражданство Республики Армения получили более 39 650 беженцев из Нагорного Карабаха, из них порядка 12 000 несовершеннолетних, которые приобрели гражданство на основании заявлений своих родителей или в процессе оформления паспортов.

В службе отметили, что рассмотрение вопросов гражданства проводятся по электронной системе, не зафиксировано ни одного случая отказа в удовлетворении заявлений о предоставлении гражданства, а для вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха процедура получения гражданства Республики Армения осуществляется полностью бесплатно.

По словам советника по координации отдельных функций структурных подразделений Министерства труда и социальных дел Армении Гаяне Карагезян, жилищные сертификаты в рамках госпрограммы поддержки получили порядка 7 тысяч семей беженцев, из них реализовали сертификаты до 3300 семей.

Карагезян отметила, что изменений в жилищной программе для беженцев правительство не планирует.

Активисты рассказали о мнжественных проблемах беженцев

Общественная организация «Союз Арцах» провела исследование, в результате которого выявлено, что уровень бедности среди беженцев составляет около 70%, что почти в три раза превышает средний показатель по Республике Армения - около 23%».

Уровень безработицы среди трудоспособных карабахцев составляет около 70%, что примерно в пять раз выше среднего показателя по Армении -14%

"Уровень безработицы среди трудоспособных арцахцев (карабахцев) составляет около 70%, что примерно в пять раз выше среднего показателя по Армении -14%. Средняя заработная плата работающих арцахцев, примерно на 40% ниже средней заработной платы по Республике Армения. Около 80% перемещённых арцахцев до сих пор не имеют собственного жилья и в основном проживают в арендованных квартирах, а это означает, что размер потребительской корзины для этих семей превышает официальный средний показатель», - отметили в организации.

Такая ситуация сложилась вследствие провальных социальных и жилищных программ, а также занятости, которые разработаны властями Армении, указал председатель «Союза Арцах», бывший омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян.

"Правительство утверждает, как внутри страны, так и за ее пределами, что в Армении преодолели «гуманитарный кризис беженцев», и обзывает беженцев неблагодарными, когда мы указываем на существующие проблемы. Действительность болезненно и категорически отличается от пропагандистского мифа правительства», - заявил он.

Государственный министр Нагорного Карабаха Нжде Искандарян заметил, что «число желающих получить гражданство возросло, так как правительство установило обязательное наличие гражданства Республики Армения для участия в государственной программе обеспечения жильем и в других социальных программах».

По его словам, проблемы беженцев продолжают оставаться многоплановыми и крайне актуальными - начиная с жилищных и заканчивая проблемами занятости, образования, здравоохранения и правовой защиты.

«После вынужденного переселения такого масштаба было бы естественно и ожидаемо создание единой уполномоченной структуры, занимающейся проблемами арцахцев, или, по крайней мере, четкого координирующего механизма. К сожалению, за прошедшие годы мы не видели подобного институционального подхода. Вместо этого сегодня вопросами арцахцев занимаются различные ведомства в пределах своих полномочий, вследствие чего многие проблемы по-прежнему остаются нерешенными либо решаются лишь частично. Мы неоднократно заявляли о необходимости создания такого механизма, однако до настоящего времени не сформирована система управления, которая соответствовала бы масштабу существующих вызовов», - сказал Искандарян.

Поо его мнению, проблемы арцахцев могут быть решены, "если рассматривать их не как временное социальное бремя, а как вопрос общенационального значения, требующий объединения усилий государства, армянского и международного сообщества».

Адвокат из Нагорного Карабаха, директор-основатель юридической фирмы «Юридический центр» Давид Ованнисян отметил, что беженцы столкнулись с целым рядом проблем.

«Из этих проблем, наиболее распространенных является проблема восстановления и исправления правоустанавливающих документов. Для получения гражданства Армении, соответствующие государственные органы требуют, чтобы все документы полностью соответствовали друг другу. Для этого, беженцы должны обращаться в Агентство записи актов гражданского состояния при министерстве юстиции Армении. Однако этот процесс является достаточно длительным, потому проблема по сей день остается актуальной», - заметил адвокат.

Беженцам не хватает средств на покупку жилья

Юрист из Нагорного Карабаха, общественный деятель Ануш Шахраманян считает, что реальной поддержкой в решении жилищной проблемы насильственно перемещенных лиц стало бы предоставление льготного кредита с низкой процентной ставкой одновременно с жилищным сертификатом.

«Предлагаемая ставка в 13% является чрезмерно высокой, особенно если учесть, что в стране уже многие годы успешно действует льготная программа «Молодая семья». Что мешает распространить аналогичные условия и на ограниченное число семей, подвергшихся вынужденному переселению? В нынешнем формате банки фактически получают выгодную сделку с государством за счёт перемещенных лиц и их тяжелого положения», - сказала Шахраманян корреспонденту "Кавказского узла".

Действующая программа выгодна лишь многодетным семьям. Для всех остальных кредит с такой процентной ставкой не может считаться реальной мерой поддержки

По ее словам, «помимо предоставляемой государством суммы поддержки, 90% семей вынуждены за счет собственных средств брать кредит в размере не менее 20–30 миллионов драмов (54 650 - 81980 долларов) для приобретения жилья, а при 13% ставке, только ежемесячные выплаты по процентам сопоставимы со стоимостью аренды квартиры в центре Еревана».

«Действующая программа выгодна лишь многодетным семьям. Для всех остальных кредит с такой процентной ставкой не может считаться реальной мерой поддержки», - заявила юрист.

Сейчас даже земельный участок за 20 миллионов драмов (54 650 долларов) найти сложно. Почему государство не учитывает, насколько выросли цены?

Ирина Атаян из Нагорного Карабаха считает, что тем, кто успел купить жилье раньше, когда программа только начиналась, действительно повезло - тогда цены на жилье были совсем другими, в несколько раз ниже.

«А сейчас даже земельный участок за 20 миллионов драмов (54 650 долларов) найти сложно. Почему государство не учитывает, насколько выросли цены?», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Владимир Григорян отметил, что в отдаленном городе Раздан, однокомнатная квартира стоит от 12 миллионов драмов (32 790 долларов).

«Программа не учитывает реальные цены на жилье в тех населенных пунктах, где можно трудоустроиться», - подчеркнул он.

Лусина Арутюнян рассказала, что готова купить жильё в регионе, но к сертификату надо оформить ипотеку. "Для этого требуют официальный доход свыше 350 тысяч драмов (более 950 долларов), а у большинства таких зарплат нет. В итоге воспользоваться программой невозможно, сертификат просто потеряет силу, и люди снова останутся ни с чем. Если бы программа стала более доступной, то количество семей, купивших жилье по программе, было бы выше намного», - заметила беженка.

Алвард Григорян