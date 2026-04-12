Повышение суммы жилищных сертификатов в Армении не решило проблему с жильем для беженцев

После изменений в жилищной программе беженцы из Нагорного Карабаха пожаловались на повышение цен на покупку и аренду жилья в регионах Армении. Жилищная программа с новыми условиями по-прежнему не решает проблемы малочисленных семей вынужденных переселенцев, указали аналитики.

Как писал "Кавказский узел", в марте власти Армении анонсировали увеличение стоимости жилищных сертификатов для карабахских беженцев, желающих приобрести жилье вблизи Еревана, с трех до четырех миллионов драмов. Беженцы считают, что это не поможет им решить жилищную проблему. На начало текущего года более четырех тысяч семей беженцев из Нагорного Карабаха получили сертификаты на получение жилья, 1755 семей уже получили жилье.

26 марта правительство Армении внесло изменения в программу государственной поддержки жилищного обеспечения вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха. В частности, помимо приграничных населенных пунктов с поддержкой в размере 5 млн драмов (13,2 тысячи долларов), во всех остальных населенных пунктах в областях размер поддержки на каждого члена семьи составит 4 млн драмов (10,5 тысячи долларов). Неизменной осталась поддержка в городе Ереване - 3 млн драмов (около 8 тысяч долларов), передает корреспондент "Кавказского узла".

Рост суммы сертификатов для беженцев спровоцировал рост цен на жилье

В пресс-службе правительства Армении проинформировали, что на заседании правительства было отмечено, что "подобное решение принято для интеграции перемещенных из Карабаха лиц, создания для них необходимых условий для долгосрочного проживания в Республике Армения".

По состоянию на апрель 2026 года сертификаты для покупки жилья выданы более чем пяти тысячам семей, из которых более 2300 семей его реализовали.

Государственный министр Нагорного Карабаха Нжде Искандарян заметил, что лишь 10% беженцев из Нагорного Карабаха "смогли воспользоваться государственной программой жилищного обеспечения и приобрести жилье в Армении, что говорит о неправильности данной программы". "С самого начала мы указывали на системные проблемы жилищной программы, однако взаимодействие между правительством Армении и властями Нагорного Карабаха по вопросам поддержки перемещенных лиц фактически отсутствует. Отсутствие жилья и безработица, вынуждают переселенцев покинуть Армению. Порядка 25 тысяч арцахцев (карабахцев) покинули Армению", - сказал Искандарян.

По его словам, изменения в программе жилищного обеспечения беженцев из Нагорного Карабаха не решают проблемы. "Маленькие семьи из Арцаха не смогут приобрести жилье, потому что после таких изменений параллельно растут и цены на недвижимость", - сказал он.

Руководитель Информационного центра поддержки беженцев Лиана Петросян отметила, что "после того как было принято решение, что сертификаты в 3 миллиона драмов стали 4 миллиона драмов, в наш центр стали поступать звонки, что цены на недвижимость повышаются, и большое количество обращений от беженцев с просьбой представить предложения правительству внедрить механизмы, направленные на контроль цен на рынке недвижимости".

"К сожалению, государство не может применять ограничения в отношении частной собственности", - заметила Петросян.

В агентстве недвижимости в Ереване отметили, что в столице Армении стоимость квадратного метра выросла на 0,3%, а в регионах средняя стоимость жилья в многоквартирных домах увеличилась более чем на 16%. Также зафиксирован рост цен на земельные участки - на 10%.

Сотрудник агентства добавил, что "государственные программы продолжают играть значимую роль в развитии рынка". "В столице цены, можно сказать, незначительно меняются, а вот в регионах ощущается новый рост цен", - подчеркнул он.

Беженцы пожаловались на проблемы с поиском жилья для покупки

"Моя семья получила сертификат в январе. Начали искать жилье в регионах. После того как объявили, что в близких от столицы общинах сертификат стал 4 миллиона драмов, жилье подорожало. К примеру, дом, который стоил 32 тысячи долларов, стал 37. В агентстве недвижимости сказали, что цены устанавливают владельцы. Еще сказали, что весной купля-продажа активизируется, поэтому цены растут. Не знаю какой вариант верный, но нам пришлось отказаться от квартиры из-за того, что владельцы повысили цену, и искать другой вариант. Брать кредит не хотим, потому что не хотим еще и долги банку иметь", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Грант Атанесян.

Армин Саргсян считает, что "единственный выход - построить отдельные дома для жителей Арцаха на деньги, выделенные на сертификаты".

"Разве нельзя построить дом на 50 квартир на деньги, выделенные на сертификат для 50 семей? Конечно, можно! И пока что демонстрируется совершенно неправильный подход, говорят, что 2500 семей из Арцаха купили квартиры на вторичном рынке. Но если изучить, то выяснится, что те, кто продал эти квартиры, взяли деньги и покинули родину. Это неправильно", - отметила Саргсян.

Ее поддержала Анжела Агабабян, сказав, что большинство городских семей беженцев - это малочисленные семьи, но государственная программа не соответствует их нуждам.

"Цены на жилье действительно выросли и продолжают расти. Это не только из-за сертификатов, но из-за того, что банки охотно дают ссуды под большие проценты. Тяжесть банковских кредитов люди понимают уже после. Поэтому, если власти действительно хотят помочь беженцам с жильем, особенно малочисленным семьям, то надо добиться, чтоб выделили землю и построили квартиры на соответствующие деньги, выделенные на сертификаты", - поделилась мнением женщина.

Эдуард Каграманян заметил, что даже семьи из пяти или шести человек затрудняются приобрести жилье на сертификаты. По его мнению, "если государство дает сертификаты, то хорошо бы, если бы и предложили на эту сумму жилье".

"В селах, особенно где есть минимальная инфраструктура, цены выросли в несколько раз. Даже если дом не годен для проживания. Поэтому многие все еще продолжают думать покинуть Армению, и остаются, потому что нет стабильности ни в одной из стран", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Гамлет Саргсян.

Ангелина Бабаян считает, что "со стороны государства необходим жесткий контроль на цены на жилье, а также над оценщиками продаваемого жилья".