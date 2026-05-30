02:49, 30 мая 2026

Осипян призвал граждан Армении добиваться справедливости для карабахских беженцев

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Никол Пашинян должен принести извинения всем вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха за слова о "сбежавших", так как именно его политические шаги привели к массовому исходу армян из региона, заявил арестованный активист Артур Осипян. Оппозиционер продолжает голодовку в заключении. 

Как писал "Кавказский узел", 22 мая стало известно, что арестованный в Ереване карабахский активист Артур Осипян объявил голодовку, требуя от Никола Пашиняна извинений. Преследование Осипяна политически мотивированно, так как он не нарушал закон, уверены наблюдатели. В поддержку Артура Осипяна выступили также авторы комментариев в Facebook*. 25 мая активисты в Ереване вышли к зданию правительства Армении с требованием освободить Осипяна. 

Премьер-министр Никол Пашинян на встречах с избирателями в ответ на вопросы беженцев из Нагорного Карабаха допустил оскорбления и угрозы. После этого сотруднице поликлиники Армине Согоян, которая задала вопрос о жертвах в карабахских войнах, предложили уволиться, а Артура Осипяна задержали. Он обвинен в хулиганстве, призывах к насилию и воспрепятствовании агитационной кампании. 20 мая суд отправил его в СИЗО на два месяца.

Артур Осипян 29 мая, на 11 день голодовки, обратился из следственного изолятора к общественности Армении. Его обращение передал адвокат Давид Ованнисян, опубликовав текст на своей странице в соцсети Facebook*. 

“С момента задержания я был вынужден объявить голодовку. Причина моей голодовки заключается в том, что кандидат в премьер-министры Никол Пашинян, не сумев ответить на мои вопросы в ходе предвыборной кампании, начал публично оскорблять меня, называя “сбежавшим”. Затем он распространил это определение на всех арцахцев. Я требую, чтобы Никол Пашинян через свою страницу в Facebook* публично принес извинения лично мне и всем тем арцахцам, которые не уклонялись от войны, сделали свои семьи щитом ради Арцаха, защищая нашу Родину”, - говорится в обращении Осипяна.

Активист отмечает, что армяне Карабаха, “оставаясь в условиях полной блокады в течение десяти месяцев и подвергшись очередной военной агрессии со стороны Азербайджана, не получив помощи ни от миротворческих сил, ни от властей Армении”, были вынуждены покинуть регион, “чтобы спасти 30 тысяч детей, оказавшихся перед лицом голода, от физического уничтожения”.

Артур Осипян в Нагорном Карабахе возглавлял оппозиционную "Революционную партию" и был сооснователем движения "Мое право". Он известен тем, что боролся с коррупционной системой, а во время блокады Нагорного Карабаха призывал мирным маршем добиться разблокировки Лачинского коридора.

“И все это произошло после того, как Никол Пашинян признал Нагорный Карабах частью Азербайджана, а также после последних усилий нашей армии по предотвращению массового уничтожения мирного населения. О каких “сбежавших” говорит Пашинян? Почему такое пренебрежение к собственному народу? Это непростительно”, - заявил Осипян.

Он призвал “все справедливые политические силы и отдельных лиц проявить объективный подход и держать этот вопрос в повестке дня”. 

Кандидат социологических наук Айк Трунян на своей странице в соцсети поддержал Осипяна. “Можете по-разному относиться к арцахцам (карабахцам), однако незаконное лишение человека свободы и тем более доведение его до угрозы жизни недопустимы”, - написал он. 

Трунян считает, что Осипян “не совершил противоправных действий и не представляет общественной опасности”. Он также подчеркнул, что “Осипян является гражданином Армении, участником 44-дневной войны и вынужденным переселенцем из Арцаха”.

Ученый призвал общество “не оставаться безразличным к происходящему”, так как “безразличие к судьбе человека ведет к утрате ценности человеческой жизни и возвращению к практике насилия и унижения”. Напомнив, что Осипян “проводит голодовку и его жизнь находится под угрозой”, он обратился к властям с призывом “проявить ответственность и не допустить трагических последствий”.

Блогер Тигран Галфаян также выступил на своей странице в соцсети в поддержку Артура Осипяна , охарактеризовав его как “человека с высокими моральными принципами и активной гражданской позицией”. 

По его мнению, Осипян не совершил никаких противоправных действий и его арест следует считать необоснованным. Галфаян считает уголовное преследование Осипяна неправомерным. Он выразил обеспокоенность происходящим, задавшись вопросом, “соответствуют ли подобные процессы тем целям и ожиданиям, которые связывались с революционными преобразованиями в стране”.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Алвард Григорян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

