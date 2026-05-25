Пользователи соцсети потребовали освободить Артура Осипяна

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Авторы комментариев в Facebook* выступили в поддержку Артура Осипяна, арестованного после словесного конфликта с премьер-министром Армении.

Как писал "Кавказский узел", 22 мая стало известно, что арестованный в Ереване карабахский активист Артур Осипян объявил голодовку, требуя от Никола Пашиняна извинений. Преследование Осипяна политически мотивированно, так как он не нарушал закон, уверены наблюдатели.

Премьер-министр Никол Пашинян на встречах с избирателями в ответ на вопросы беженцев из Нагорного Карабаха допустил оскорбления и угрозы. После этого сотруднице поликлиники Армине Согоян, которая задала вопрос о жертвах в карабахских войнах, предложили уволиться, а Артура Осипяна задержали. Он обвинен в хулиганстве, призывах к насилию и воспрепятствовании агитационной кампании. 20 мая суд отправил его в СИЗО на два месяца.

Пользователи Facebook* оставили под публикацией "Кавказского узла" об аресте Осипяна, по состоянию на 12.55 мск 25 мая, 665 комментариев.

Авторы многих комментариев сочли задержание и арест Осипяна несправедливым преследованием и потребовали его освобождения. «Свободу Артуру Осипяну», - написала, в частности, Мариетта Нигиян. «Освободить!» - призвала Инесса Оганова.

«Свободу борцу за свободу», - написала Juleta Hakobyan. «Патриот», - высказался еще один пользователь.

Артур Осипян известен тем, что в Нагорном Карабахе возглавлял оппозиционную "Революционную партию" и был сооснователем движения "Мое право". Он боролся с коррупционной системой, а во время блокады Нагорного Карабаха призывал мирным маршем добиться разблокировки Лачинского коридора.

«Он ничего не нарушил в рамках предвыборной агитации», - отметил бывший омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян. «Он [Осипян] спокойно задал вопросы кандидату. Но вместо ответов прозвучали оскорбления», - добавил он в другом комментарии.

Другие комментаторы обсудили требование извинений от премьер-министра. «Пашинян должен извиниться перед Артуром», - написала, в частности, Маня Дадасян. «Пашинян не обязан извиняться перед каждым», - возразил Voskan Asriyan.

«Он должен понести наказание», - добавил этот же пользователь в другом комментарии. «За что конкретно Артур должен понести наказание? Он ничего не нарушил», - написала в ответ Наталья Сермакашева.

Противники Пашиняна обвиняют его в "предательстве" в связи со стремлением к урегулированию армяно-азербайджанского вооруженного конфликта. Так, 14 сентября 2022 года не менее 40 тысяч человек собрались у здания парламента после того, как Пашинян заявил о готовности к урегулированию конфликта с Азербайджаном. Представители оппозиции в тот день требовали подписать документ о вотуме недоверия Пашиняну.

Часть пользователей резко высказались в адрес премьер-министра. «Пашинян предатель. Он продал родину», - написала, в частности, Эльмира Джлавян.

Другие пользователи одобрительно отозвались о Пашиняне. «Пашинян красавчик», - написал Zaxar Xalilov. «Да здравствует Пашинян», - отметил Самир Абдинов.

Выборы в парламент Армении намечены на 7 июня. К ним допущены 17 партий и два блока. Блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна являются наиболее пророссийскими участниками предстоящих выборов. По мнению аналитиков, партии Карапетяна, Пашиняна и Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах.

Пашинян и его конкуренты продолжают обмениваться критическими выпадами

Лидеры основных политических сил, участвующих в выборах, продолжают комментировать предвыборную кампанию и ситуацию в Армении в Facebook*. «Кавказский узел» посмотрел и перевел публикации и комментарии армянских политиков, сделанные за последние сутки, - судя по ним, участники кампании все чаще переходят от отчетов о поездках и встречах с избирателями к жестким взаимным обвинениям, обсуждению безопасности и громким политическим обещаниям.

Так, Никол Пашинян продвигает концепцию «перекрестка мира», связывая ее с сотрудничеством с США и новыми региональными проектами. «В ближайшее время мы подпишем окончательное соглашение проекта TRIPP с США, в результате которого Армения буквально станет перекрестком мира», - написал он.

Цель трехглавой партии войны - спасение награбленного

Также Пашинян продолжает резко критиковать оппозицию, обвиняя противников власти в корыстных мотивах и попытках реванша. «Цель трехглавой партии войны - спасение награбленного», - заявил премьер-министр, имея в виду ключевых конкурентов - Карапетяна, Кочаряна и Царукяна.

Самвел Карапетян за последние сутки не отметился собственными заявлениями в Facebook*. Однако его партия на своей странице продолжила полемику с премьер-министром.

«Пашинян может продолжать играть на барабане, а удачу принесет Самвел Карапетян», - говорится в публикации партии. (Во время саммита Армения - ЕС, прошедшего в начале мая в Ереване, было опубликовано видео, на кадрах которого президент Франции Эммануэль Макрон поет за роялем, а Никол Пашинян задает песне ритм, сидя за барабанами. – Прим. "Кавказского узла".)

Экс-президент Роберт Кочарян за последние сутки сосредоточился на критике армии, политического руководства и кризиса доверия к власти. Также он обвинил власти в невыполнении обещаний и потере политической репутации. «Правящая политическая команда сделала все, чтобы показать, что их слово не имеет значения», - отметил он.

При этом риторика Кочаряна в адрес премьер-министра остается предельно жесткой. Говоря о Пашиняне, бывший президент упомянул трусость, ложь и скупость.

Гагик Царукян в публикациях за последние сутки уделил особое внимание теме политических заключенных и ситуации вокруг армян, находящихся под арестом. Он опубликовал обращение к осужденному в Азербайджане Рубену Варданяну, которому сегодня, 25 мая, исполнилось 58 лет.

«Мой дорогой друг Рубен Варданян. Сегодня твой день рождения, но для армянского народа это тоже день силы, достоинства и патриотизма. Ты остался сильным даже в неволе и твоя воля вселяет надежду и веру тысячам… Уверен, что итоги выборов 7 июня также откроют дверь твоей тюрьмы», - заявил он.

Еще одной темой заявлений Царукяна стала поддержка арестованного лидера партии "Мать Армения". "Особенно важно передать силы и поддержку семье моего товарища по команде Андраника Теваняна, который находится в тюрьме, его жене и сыну. Я уверен, что справедливость не может долго заглушать голос порядочных людей", - отметил Царукян.

"Процветающая Армения" и партия "Мать Армения" вместе принимают участие в выборах. Председатель партии "Мать Армения" Андраник Теванян занимает второе место в списке кандидатов в депутаты от партии "Процветающая Армения".

Также Царукян заявил, что общество устало от напряженности и нестабильности. «Наш народ устал от неуверенности, страха и угнетения. Армения заслуживает безопасного и стабильного будущего», - написал он.

Напомним, армянская оппозиция остается раздробленной на фоне начавшейся 8 мая агиткампании и усилившегося давления: главные оппозиционные партии ведут борьбу за голоса избирателей и политическое лидерство.

Обещания четырех основных политических сил, участвующих в парламентских выборах, коснулись снижения уровня бедности, создания новых рабочих мест, повышения пенсий и ВВП. По мнению аналитиков, большинство этих обещаний - просто популизм.

Партии "второй лиги", уступающие по числу сторонников основным оппонентам партии власти, в предвыборных программах анонсировали прекращение давления на церковь, реформу судебной системы и усиление безопасности страны, в том числе пересмотр условий мирного договора с Баку. Из этих четырех партий не все смогут попасть в парламент, спрогнозировали политологи.

Июньские выборы фактически станут референдумом о будущем власти Никола Пашиняна и внешнеполитическом курсе Армении. На кону сохранение власти действующей команды или ее переход к оппозиции, которая обещает пересмотреть ключевые решения последних лет, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".