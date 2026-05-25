×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
13:00, 25 мая 2026

Пользователи соцсети потребовали освободить Артура Осипяна

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Авторы комментариев в Facebook* выступили в поддержку Артура Осипяна, арестованного после словесного конфликта с премьер-министром Армении.

Как писал "Кавказский узел", 22 мая стало известно, что арестованный в Ереване карабахский активист Артур Осипян объявил голодовку, требуя от Никола Пашиняна извинений. Преследование Осипяна политически мотивированно, так как он не нарушал закон, уверены наблюдатели. 

Премьер-министр Никол Пашинян на встречах с избирателями в ответ на вопросы беженцев из Нагорного Карабаха допустил оскорбления и угрозы. После этого сотруднице поликлиники Армине Согоян, которая задала вопрос о жертвах в карабахских войнах, предложили уволиться, а Артура Осипяна задержали. Он обвинен в хулиганстве, призывах к насилию и воспрепятствовании агитационной кампании. 20 мая суд отправил его в СИЗО на два месяца.

Пользователи Facebook* оставили под публикацией "Кавказского узла" об аресте Осипяна, по состоянию на 12.55 мск 25 мая, 665 комментариев. "Кавказский узел" предлагает читателям поучаствовать в дискуссии и высказать свое мнение на страницах "Кавказского узла" в соцсетях Instagram* и Facebook*.

Авторы многих комментариев сочли задержание и арест Осипяна несправедливым преследованием и потребовали его освобождения. «Свободу Артуру Осипяну», - написала, в частности, Мариетта Нигиян. «Освободить!» - призвала Инесса Оганова.

«Свободу борцу за свободу», - написала Juleta Hakobyan. «Патриот», - высказался еще один пользователь.

Артур Осипян известен тем, что в Нагорном Карабахе возглавлял оппозиционную "Революционную партию" и был сооснователем движения "Мое право". Он боролся с коррупционной системой, а во время блокады Нагорного Карабаха призывал мирным маршем добиться разблокировки Лачинского коридора.

«Он ничего не нарушил в рамках предвыборной агитации», - отметил бывший омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян. «Он [Осипян] спокойно задал вопросы кандидату. Но вместо ответов прозвучали оскорбления», - добавил он в другом комментарии.

Другие комментаторы обсудили требование извинений от премьер-министра. «Пашинян должен извиниться перед Артуром», - написала, в частности, Маня Дадасян. «Пашинян не обязан извиняться перед каждым», - возразил Voskan Asriyan.

«Он должен понести наказание», - добавил этот же пользователь в другом комментарии. «За что конкретно Артур должен понести наказание? Он ничего не нарушил», - написала в ответ Наталья Сермакашева.

Противники Пашиняна обвиняют его в "предательстве" в связи со стремлением к урегулированию армяно-азербайджанского вооруженного конфликта. Так, 14 сентября 2022 года не менее 40 тысяч человек собрались у здания парламента после того, как Пашинян заявил о готовности к урегулированию конфликта с Азербайджаном. Представители оппозиции в тот день требовали подписать документ о вотуме недоверия Пашиняну.

Часть пользователей резко высказались в адрес премьер-министра. «Пашинян предатель. Он продал родину», - написала, в частности, Эльмира Джлавян.

Другие пользователи одобрительно отозвались о Пашиняне. «Пашинян красавчик», - написал Zaxar Xalilov. «Да здравствует Пашинян», - отметил Самир Абдинов.

Выборы в парламент Армении намечены на 7 июня. К ним допущены 17 партий и два блока. Блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна являются наиболее пророссийскими участниками предстоящих выборов. По мнению аналитиков, партии Карапетяна, Пашиняна и Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах.

Пашинян и его конкуренты продолжают обмениваться критическими выпадами

Лидеры основных политических сил, участвующих в выборах, продолжают комментировать предвыборную кампанию и ситуацию в Армении в Facebook*. «Кавказский узел» посмотрел и перевел публикации и комментарии армянских политиков, сделанные за последние сутки, - судя по ним, участники кампании все чаще переходят от отчетов о поездках и встречах с избирателями к жестким взаимным обвинениям, обсуждению безопасности и громким политическим обещаниям.

Так, Никол Пашинян продвигает концепцию «перекрестка мира», связывая ее с сотрудничеством с США и новыми региональными проектами. «В ближайшее время мы подпишем окончательное соглашение проекта TRIPP с США, в результате которого Армения буквально станет перекрестком мира», - написал он.

Цель трехглавой партии войны - спасение награбленного

Также Пашинян продолжает резко критиковать оппозицию, обвиняя противников власти в корыстных мотивах и попытках реванша. «Цель трехглавой партии войны - спасение награбленного», - заявил премьер-министр, имея в виду ключевых конкурентов - Карапетяна, Кочаряна и Царукяна.

Самвел Карапетян за последние сутки не отметился собственными заявлениями в Facebook*. Однако его партия на своей странице продолжила полемику с премьер-министром.

«Пашинян может продолжать играть на барабане, а удачу принесет Самвел Карапетян», - говорится в публикации партии. (Во время саммита Армения - ЕС, прошедшего в начале мая в Ереване, было опубликовано видео, на кадрах которого президент Франции Эммануэль Макрон поет за роялем, а Никол Пашинян задает песне ритм, сидя за барабанами. – Прим. "Кавказского узла".)

Экс-президент Роберт Кочарян за последние сутки сосредоточился на критике армии, политического руководства и кризиса доверия к власти. Также он обвинил власти в невыполнении обещаний и потере политической репутации. «Правящая политическая команда сделала все, чтобы показать, что их слово не имеет значения», - отметил он.

При этом риторика Кочаряна в адрес премьер-министра остается предельно жесткой. Говоря о Пашиняне, бывший президент упомянул трусость, ложь и скупость.

Гагик Царукян в публикациях за последние сутки уделил особое внимание теме политических заключенных и ситуации вокруг армян, находящихся под арестом. Он опубликовал обращение к осужденному в Азербайджане Рубену Варданяну, которому сегодня, 25 мая, исполнилось 58 лет.

«Мой дорогой друг Рубен Варданян. Сегодня твой день рождения, но для армянского народа это тоже день силы, достоинства и патриотизма. Ты остался сильным даже в неволе и твоя воля вселяет надежду и веру тысячам… Уверен, что итоги выборов 7 июня также откроют дверь твоей тюрьмы», - заявил он.

Еще одной темой заявлений Царукяна стала поддержка арестованного лидера партии "Мать Армения". "Особенно важно передать силы и поддержку семье моего товарища по команде Андраника Теваняна, который находится в тюрьме, его жене и сыну. Я уверен, что справедливость не может долго заглушать голос порядочных людей", - отметил Царукян.

"Процветающая Армения" и партия "Мать Армения" вместе принимают участие в выборах. Председатель партии "Мать Армения" Андраник Теванян занимает второе место в списке кандидатов в депутаты от партии "Процветающая Армения".

Также Царукян заявил, что общество устало от напряженности и нестабильности. «Наш народ устал от неуверенности, страха и угнетения. Армения заслуживает безопасного и стабильного будущего», - написал он.

Напомним, армянская оппозиция остается раздробленной на фоне начавшейся 8 мая агиткампании и усилившегося давления: главные оппозиционные партии ведут борьбу за голоса избирателей и политическое лидерство.

Обещания четырех основных политических сил, участвующих в парламентских выборах, коснулись снижения уровня бедности, создания новых рабочих мест, повышения пенсий и ВВП. По мнению аналитиков, большинство этих обещаний - просто популизм.

Партии "второй лиги", уступающие по числу сторонников основным оппонентам партии власти, в предвыборных программах анонсировали прекращение давления на церковь, реформу судебной системы и усиление безопасности страны, в том числе пересмотр условий мирного договора с Баку. Из этих четырех партий не все смогут попасть в парламент, спрогнозировали политологи.

Июньские выборы фактически станут референдумом о будущем власти Никола Пашиняна и внешнеполитическом курсе Армении. На кону сохранение власти действующей команды или ее переход к оппозиции, которая обещает пересмотреть ключевые решения последних лет, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Беженцы из Нагорного Карабаха в Ереване. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:58, 25 мая 2026
Аналитики прокомментировали участие карабахских беженцев в выборах в парламент Армении
Спор оппонентов. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
23:59, 24 мая 2026
Основные претенденты на кресла в парламенте Армении сосредоточились на критике оппонентов
Никол Пашинян на встрече с избирателями. Стоп-кадр видео от 24.05.26, https://www.facebook.com/reel/968113589448204/
20:58, 24 мая 2026
Пашинян использовал тему безвиза с ЕС в предвыборной агитации
Флаги Армении и Турции около железной дороги. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
11:59, 24 мая 2026
Армения получила доступ к грузоперевозкам по железной дороге Ахалкалаки - Карс
Встреча делегаций Азербайджана и Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
23:59, 23 мая 2026
Отношения с Азербайджаном стали предметом дискуссии в агитационных выступлениях политиков Армении
Персоналии
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:00, 25 мая 2026
Пашинян Никол Владимирович
Царукян Гагик Коляевич. Фото: http://yerevannews.am/?p=30144&l=ru
13:50, 21 мая 2026
Царукян Гагик Коляевич
Игорь Нагавкин. Фото RFE/RL
11:19, 20 мая 2026
Игорь Нагавкин
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Кавказская война. (1885-1895). Франц Рубо. http://ru.wikipedia.org/ Кавказская война

Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе

Последние записи в блогах
Фото
08:30, 20 мая 2026
Ветер с Апшерона
Размышлизм на тему разблокирования самоблокады
Фото
20:10, 11 мая 2026
Ветер с Апшерона
10
Армения горит и бурлит как грязевой вулкан в Гарадаге
Фото
17:58, 6 мая 2026
Горы слов. Литература Кавказа
4
Коля Степанян - из солдат в писатели
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Видео ЦОС ФСБ России, опубликованное в телеграм-канале ТАСС.
22 мая 2026, 23:21
ФСБ рапортовала о предотвращенном взрыве в Новороссийске

Дым от пожара после атаки беспилотников в Туапсе. Фото: пресс-служба губернатора Краснодарского края
22 мая 2026, 19:57
Дом многодетной туапсинки пришел в негодность после пожара на НПЗ

Хаялы Агаева. Фото: https://www.meydan.tv/
22 мая 2026, 17:16
Судьи покинули зал после критики обвиняемой по делу Meydan TV в адрес властей

Обыск в офисе партии "Мать Армении". 22 мая 2026 г. Скриншот видео https://www.instagram.com/reels/DYoPBNYOzvD/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
22 мая 2026, 11:20
Силовики пришли с обыском в офис партии "Мать Армения"

Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Показать больше