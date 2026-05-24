Кавказский узел

23:59, 24 мая 2026

Основные претенденты на кресла в парламенте Армении сосредоточились на критике оппонентов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян раскритиковал действия представителей оппозиции. За восемь лет на посту премьера Пашинян не улучшил жизнь людей, приведя страну к кризису, заявили его оппоненты.

Как писал "Кавказский узел", вопрос визовой либерализации с Евросоюзом будет решен в ближайшие два года, заявил сегодня Никол Пашинян в ходе встречи с избирателями. обещания четырех основных политических сил, участвующих в парламентских выборах в Армении, коснулись снижения уровня бедности, создания новых рабочих мест, повышения пенсий и ВВП. По мнению аналитиков, большинство обещаний - просто популизм

Выборы в Национальное собрание Армении состоятся 7 июня. По мнению аналитиков, партии Самвела Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и экс-президента Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах. "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

Пашинян пообещал политический прогресс в отношениях с Западом

Предполагаемый
13:00 15.01.2026
"Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению
«Маршрут Трампа», TRIPP — это проект транспортного коридора между Азербайджаном и Нахичеванью через территорию Армении, созданный при посредничестве и с исключительными правами США на 99 лет. Он стал ключевым элементом мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, подписанного в августе 2025 года в Вашингтоне при участии президента Дональда Трампа.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня в ходе встреч с избирателями, что помимо безвиза с Евросоюзом в ближайшее время ожидается еще ряд масштабных событий.

"В ближайшее время мы подпишем окончательное соглашение проекта TRIPP с США, в результате которого Армения буквально станет перекрестком мира", - пообещал Пашинян на своей странице в Facebook*.

Также он заявил, что "28 мая (в этот день в Армении отмечается День республики - Прим. "Кавказского узла") люди увидят новую армию Армении с суперсовременным вооружением".

Пашинян обвиняет своих основных оппонентов в том, что они преследуют прежде всего интересы по обогащению. "Цель трехглавой партии войны - спасение награбленного", - написал он на своей странице в соцсети.

Так, Пашинян пригрозил передать в собственность государства особняк лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. «Они хотят спасти свое имущество, потому что путь спасения их имущества — это отсутствие государства Армения, пока существует государство Армения, дома Гагика Царукяна уже начали возвращать народу», — сказал он в ходе предвыборной кампании в Ширакской области.

По его словам, до 2031 года дом Царукяна должен стать центром по опеке за пожилыми людьми. Пашинян добавил, что ранее в собственность государства перешел дом зятя оппозиционного политика Карапета Гулояна, пишет Armenia Today.

Оппоненты Пашиняна критиковали итоги его работы на посту премьера

 "Сильная Армения" сосредоточилась на обещании перемен в случае своей победы. В частности, представитель партии Нарек Карапетян пообещал, что партия изменит "будущее наших детей", говорится на странице  "Сильной Армении" в Facebook*.

Самвел Карапетян  подчеркнул, что возвращение армянских пленных, удерживаемых в Азербайджане, будет одной из главных задач в случае его прихода к власти. Он выразил мнение, что действующие власти Армении могли «помочь» бывшим лидерам Арцаха оказаться в плену. «Весь мир смеется над нами, потому что наши власти, у меня есть такие подозрения, даже помогли им там оказаться, даже видели в них опасность. Поэтому этот вопрос будет одной из самых главных наших задач», - пишет Armenia Today.

Альянс "Армения" проводил сегодня предвыборный митинг в ереванском районе Эребуни.

Бывший президент Армении Роберт Кочарян  усомнился в боеготовности армии. "Когда вы последний раз слышали о военных учениях? Армия превращена в гвардейское сооружение. Современная армия не может быть такой", - заявил он на своей странице в соцсети.

Альянс "Армения" заявил, что страна при власти Пашиняна в кризисе. "В альянсе «Армения» есть как политическая, так и профессиональная команда, готовая день и ночь работать, чтобы вывести страну из кризиса", - говорится в сообщении на странице партии.

В случае победы на выборах "Альянс Армения" обещает масштабную амнистию. "В случае прихода нашей команды к власти будет объявлена масштабная амнистия по множеству уголовных дел. Амнистия коснется также административных штрафов и вопросов, связанных с водительскими правами. Ведь нынешние власти преследовали только тех, против кого могли применить силу, или от кого слышали критику в свой адрес», – приводит Yerevan Today выступление кандидата в депутаты Нарека Манташяна.

Лидер партии "Процветающая Армения Гагик Царукян был сегодня в Эчмиадзине, следует из записей на  странице партии в Faсebook*.

Царукян отреагировал на угрозы Пашиняна «отнять»  «все дома», он назвал их «пустословием».

Царукян считает, что у Пашиняна «почва уходит из-под ног». «Ему больше нечего сказать. У него мало времени. Я говорил об этом и могу под этим подписаться. У него нет ни программы, ничего. За эти 8 лет он не выполнил ни одного обещания. Только: «Дорогой народ, возьму и отдам вам». До сих, за эти 8 лет, что он отдал народу?Что изменилось у народа? Долги накопились, им стало тяжелее. Что он сделал?", - приводит его слова News.Am.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Никол Пашинян на встрече с избирателями. Стоп-кадр видео от 24.05.26, https://www.facebook.com/reel/968113589448204/
