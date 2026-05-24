Основные претенденты на кресла в парламенте Армении сосредоточились на критике оппонентов
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Премьер-министр Армении Никол Пашинян раскритиковал действия представителей оппозиции. За восемь лет на посту премьера Пашинян не улучшил жизнь людей, приведя страну к кризису, заявили его оппоненты.
Как писал "Кавказский узел", вопрос визовой либерализации с Евросоюзом будет решен в ближайшие два года, заявил сегодня Никол Пашинян в ходе встречи с избирателями. обещания четырех основных политических сил, участвующих в парламентских выборах в Армении, коснулись снижения уровня бедности, создания новых рабочих мест, повышения пенсий и ВВП. По мнению аналитиков, большинство обещаний - просто популизм.
Выборы в Национальное собрание Армении состоятся 7 июня. По мнению аналитиков, партии Самвела Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и экс-президента Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах. "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".
Пашинян пообещал политический прогресс в отношениях с Западом
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня в ходе встреч с избирателями, что помимо безвиза с Евросоюзом в ближайшее время ожидается еще ряд масштабных событий.
"В ближайшее время мы подпишем окончательное соглашение проекта TRIPP с США, в результате которого Армения буквально станет перекрестком мира", - пообещал Пашинян на своей странице в Facebook*.
Также он заявил, что "28 мая (в этот день в Армении отмечается День республики - Прим. "Кавказского узла") люди увидят новую армию Армении с суперсовременным вооружением".
Пашинян обвиняет своих основных оппонентов в том, что они преследуют прежде всего интересы по обогащению. "Цель трехглавой партии войны - спасение награбленного", - написал он на своей странице в соцсети.
Так, Пашинян пригрозил передать в собственность государства особняк лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. «Они хотят спасти свое имущество, потому что путь спасения их имущества — это отсутствие государства Армения, пока существует государство Армения, дома Гагика Царукяна уже начали возвращать народу», — сказал он в ходе предвыборной кампании в Ширакской области.
По его словам, до 2031 года дом Царукяна должен стать центром по опеке за пожилыми людьми. Пашинян добавил, что ранее в собственность государства перешел дом зятя оппозиционного политика Карапета Гулояна, пишет Armenia Today.
Оппоненты Пашиняна критиковали итоги его работы на посту премьера
"Сильная Армения" сосредоточилась на обещании перемен в случае своей победы. В частности, представитель партии Нарек Карапетян пообещал, что партия изменит "будущее наших детей", говорится на странице "Сильной Армении" в Facebook*.
Самвел Карапетян подчеркнул, что возвращение армянских пленных, удерживаемых в Азербайджане, будет одной из главных задач в случае его прихода к власти. Он выразил мнение, что действующие власти Армении могли «помочь» бывшим лидерам Арцаха оказаться в плену. «Весь мир смеется над нами, потому что наши власти, у меня есть такие подозрения, даже помогли им там оказаться, даже видели в них опасность. Поэтому этот вопрос будет одной из самых главных наших задач», - пишет Armenia Today.
Альянс "Армения" проводил сегодня предвыборный митинг в ереванском районе Эребуни.
Бывший президент Армении Роберт Кочарян усомнился в боеготовности армии. "Когда вы последний раз слышали о военных учениях? Армия превращена в гвардейское сооружение. Современная армия не может быть такой", - заявил он на своей странице в соцсети.
Альянс "Армения" заявил, что страна при власти Пашиняна в кризисе. "В альянсе «Армения» есть как политическая, так и профессиональная команда, готовая день и ночь работать, чтобы вывести страну из кризиса", - говорится в сообщении на странице партии.
В случае победы на выборах "Альянс Армения" обещает масштабную амнистию. "В случае прихода нашей команды к власти будет объявлена масштабная амнистия по множеству уголовных дел. Амнистия коснется также административных штрафов и вопросов, связанных с водительскими правами. Ведь нынешние власти преследовали только тех, против кого могли применить силу, или от кого слышали критику в свой адрес», – приводит Yerevan Today выступление кандидата в депутаты Нарека Манташяна.
Лидер партии "Процветающая Армения Гагик Царукян был сегодня в Эчмиадзине, следует из записей на странице партии в Faсebook*.
Царукян отреагировал на угрозы Пашиняна «отнять» «все дома», он назвал их «пустословием».
Царукян считает, что у Пашиняна «почва уходит из-под ног». «Ему больше нечего сказать. У него мало времени. Я говорил об этом и могу под этим подписаться. У него нет ни программы, ничего. За эти 8 лет он не выполнил ни одного обещания. Только: «Дорогой народ, возьму и отдам вам». До сих, за эти 8 лет, что он отдал народу?Что изменилось у народа? Долги накопились, им стало тяжелее. Что он сделал?", - приводит его слова News.Am.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.