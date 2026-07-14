Удовлетворен иск об взыскании с бывшего мэра Еревана почти 77 миллионов драмов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Антикоррупционный суд удовлетворил иск прокуратуры об изъятии с бывшего мэра Еревана Гагика Бегларяна почти 77 миллионов драмов в пользу столичной общины.

Как информировал "Кавказский узел", 17 апреля 2025 года стало известно, что в суд переданы материалы дела Гагика Бегларяна, которому вменялось незаконное приобретение 27 объектов недвижимости в бытность мэром Еревана и главой одного из столичных районов. 5 июня Бегларян был арестован.

Антикоррупционный суд Армении полностью удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с бывшего мэра Еревана Гагика Бегларяна 76,8 миллиона драмов (почти 210 тысяч долларов), пишут 13 июля "Новости-Армения".

Иск против Бегларяна прокуратура подала в сентябре прошлого года. Тогда же суд наложил арест на его имущество в пределах суммы исковых требований. Основанием для иска стали обстоятельства, установленные в ходе расследования одного из уголовных дел, возбужденных против бывшего мэра Еревана.

Средства будут взысканы с Бегларяна в пользу столичной общины после того, как решение вступит в законную силу.

Напомним, что С 2012 по 2016 год Гагик Бегларян был министром транспорта Армении. В марте 2020 года его объявили в розыск по уголовному делу о хищении госимущества. В мае 2021 года Бегларян был арестован в ереванском аэропорту Звартноц, куда прибыл рейсом из Москвы, но уже на следующий день был освобожден под залог.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.