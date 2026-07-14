Голосование в Кнессете по резолюции о признании геноцида армян отложено

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Приостановлено голосование в Кнессете Израиля по законопроекту о признании геноцида армян в Османской Турции на фоне напряженности на Ближнем Востоке.

Ка писал "Кавказский узел", правительство Израиля единогласно одобрило законопроект об официальном признании геноцида армян в Османской империи, теперь его должен утвердить Кнессет (парламент). Подобное решение может принести бонусы Армении на дипломатической арене, считают армянские политологи.

Голосование в Кнессете Израиля по резолюции о признании геноцида армян приостановлено, пишет 13 июля News.am.

После того, как правительство Израиля единогласно поддержало инициативу о признании геноцида армян, документ должен был быть вынести на рассмотрение парламента, однако голосование было отложено на фоне ситуации в регионе. Отношении Израиля и Турции в последнее время ухудшились из-за боевых действий в сектора Газа и резких заявлений президента Турции Эрдогана в адрес Израиля.

В правительстве инициативу о признании геноцида Армян представил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, который назвал резолюцию вопросом исторической справедливости, Турция, в свою очередь, заявила, что инициатива носит политический характер. Также решение израильского правительства раскритиковал Азербайджан.

В конце недели Кнессет уйдет на летние каникулы и не возобновит работу до парламентских выборов, которые назначены на 27 октября.

Официальная Анкара неоднократно крайне негативно высказывалась по поводу фактов геноцида армянского народа в прошлом, отрицая все обвинения, которые выдвигала армянская сторона. Международное признание геноцида армян не способно изменить отношение властей Турции к массовым убийствам армян в Османской империи, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" армянские ученые и политики. По их мнению, лишь турецкое общество может повлиять на позицию государства.

События 1915 года в Османской империи признали геноцидом армян свыше 30 государств. Турецкие власти не считают события 1915 года геноцидом, указано в справке "Кавказского узла" "Геноцид армян в Османской империи". Новости об отношении разных стран к геноциду армян публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Геноцид армян: 100 лет признаний и отрицаний".

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