Два иска с требованием к Пащиняну опровергнуть слова о подкупе избирателей поступили в суд

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Иски к премьер-министру Армении с требованием опровергнуть заявление о том, что соперники "Гражданского договора" "получили 100% голосов путем подкупа избирателей" поступили в суд. Один из заявителей - архиепископ Баграт Галстанян.

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Армении Никол Пашинян подал гражданские иски против бывшего посла по особым поручениям Эдмона Марукяна и бывшего депутата Национального собрания Софии Овсепян. От Марукяна он требует извинений, а от Овсепян также и компенсации. Пашинян считает клеветническими утверждения Овсепян, что он заранее знал результаты парламентских выборов.

Иск против премьер-министра Армении Никола Пашиняна подала гражданка Армении Лусине Авагян, проголосовавшая за одну из оппозиционных политических сил. Она подала иск против Никола Пашиняна в Суд общей юрисдикции города Еревана. Истица требует признать заявление премьера клеветническим, порочащим ее честь, достоинство и деловую репутацию в той части, которая затрагивает ее как честного избирателя, пишет Yerkramas.

Авагян требует обязать премьер-министра в течение пяти рабочих дней после вступления судебного решения в законную силу публично опровергнуть свои слова во всех средствах массовой информации, которые ранее распространили данную пресс-конференцию, с предварительным уведомлением СМИ за 24 часа. Согласно иску, Пашинян обязан зачитать опровержение. "Во время моей пресс-конференции 11.06.2026 года заявление о том, что “остальные политические силы получили 100% голосов путем подкупа избирателей”, не соответствует действительности и является ложным. Следовательно, распространенные сведения о том, что Лусине Абоевна Авагян, проголосовавшая за другую политическую силу, получила взятку за свой голос, также не соответствуют действительности и являются ложными", - говорится в тексте требуемого опровержения.

Кроме того, Авагян требует от Пашиняна публичных извинений за то, что он фактически назвал ее получателем взятки, а также взыскания с него 6 миллионов драмов (16,3 тысячи долларов США) в качестве компенсации за нанесенную клевету и оскорбление. Дело передано в производство судьи Наиры Аветисян.

Продлен срок домашнего ареста архиепископа Галстаняна Суд продлил на три месяца домашний арест архиепископа Баграта Галстаняна, позволив ему раз в неделю посещать литургию в Эчмиадзине.

Ранее аналогичные судебные требования к Николу Пашиняну предъявил архиепископ Баграт Галстанян, который также обратился в суд с требованием опровергнуть недостоверные сведения, порочащие его честь, достоинство и деловую репутацию, сообщала Armenia Today.

Архиепископ считает это заявление клеветой в отношении себя как избирателя, проголосовавшего на выборах за другую политическую силу. Согласно иску, Галстанян требует, чтобы опровержение опубликовали на официальных сайтах правительства и премьер-министра, а также в прессе с тиражом не менее 5000 экземпляров в течение пяти рабочих дней после вступления решения суда в силу. Он также требует взыскать с Пашиняна 49,7 драма в качестве компенсации нематериального вреда и сумму уплаченной госпошлины.

Партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна были наиболее пророссийскими участниками выборов в парламент Армении, указали ранее аналитики.

Согласно решению Центризбиркома, с учетом мандатов национальных меньшинств у "Гражданского договора" 64 мандата, а у блока Карапетяна - 29, также блок "Армения" получил 12 мандатов. "Процветающая Армения" по решению ЦИК не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер и войти в парламент.

Выборы в парламент фактически стали референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении. На "Кавказском узле" опубликована справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".