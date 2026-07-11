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00:57, 11 июля 2026

Ограничения на продажу топлива введены в Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Ростовской области введен лимит на продажу топлива на автозаправках. Частное лицо может приобрести не более 30 литров бензина на одно транспортное средство.

Как информировал "Кавказский узел", в Ростовской области за июнь средняя цена топлива на фоне кризиса выросла с 69 до 74 рублей за литр. 

Проблема с топливом возникла на фоне атак на нефтеперерабатывающие заводы, в том числе расположенные на юге России. Так, 10 июня произошел пожар на территории НПЗ в поселке Афипском. 5 июня загорелась нефтебаза в Усть-Лабинске, потребовалась эвакуация жителей ближайших домов. 2 июня в результате атаки БПЛА начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Ильском Северского района. Пожар был потушен в тот же день.

Оперативный штаб Ростовской области ввел ограничения на отпуск топлива на АЗС, как утверждается, для предотвращения спекуляций и обеспечения работы социально значимых отраслей в регионе, пишет 10 июля "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу правительства области.

Для частных лиц лимит на бензин на автозаправочных станциях составляет 30 литров на одно транспортное средство, на дизельное топливо - не более 60 литров для легкового автомобиля, не более 200 литров - для грузовиков, не более 300 литров - для пассажирского транспорта на межрегиональных маршрутах.

Без ограничений топливо будет продаваться в приоритетном порядке для автомобилей экстренных и оперативных служб, жилищно-коммунального хозяйства, топливо-энергетического комплекса, предприятий ОАО "Российские железные дороги", пассажирского транспорта на муниципальных и межмуниципальных маршрутах.

По данным Минпромэнерго области, регион располагает физическими запасами топлива, поставки осуществляются непрерывно, в ведомстве призвали граждан сохранять спокойствие и не создавать искусственный дефицит.

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Автор: "Кавказский узел"

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