Алеко Элисашвили приговорен к 13 годам по делу о терроризме

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Судья Тбилисского городского суда Георгий Гелашвили приговорил одного из лидеров оппозиционной коалиции "Лело-Сильная Грузия" Александра (Алеко) Элисашвили к 13 годам тюрьмы, признав совершенную им попытку поджога канцелярии горсуда террористическим актом.

Как писал "Кавказский узел", 13 января суд оставил в силе меру пресечения одному из лидеров "Лело - Сильная Грузия" Александру (Алеко) Элисашвили, обвиняемому в теракте из-за попытки поджога судебной канцелярии.

29 ноября 2025 года силовики задержали Элисашвили по делу о попытке поджога канцелярии Тбилисского горсуда. Элисашвили предъявили обвинение по статье 19-323 УК Грузии (попытка теракта, до 15 лет лишения свободы). Он был заключен под стражу. На судебном процессе 13 января Элисашвили подчеркнул, что после задержания стал жертвой бесчеловечного обращения: его несколько часов держали в туго затянутых наручниках за спиной, из-за чего у него пошла кровь и образовались раны на руках, следы которых сохранились спустя полтора месяца. Никто из причастных к этому сотрудников полиции не привлечён к ответственности, заявили 14 января адвокаты.

Тбилисский городской суд сегодня вынес приговор оппозиционному политику, одному из лидеров коалиции "Лело-Сильная Грузия" Алеко Элисашвили. Он приговорен к 13 годам лишения свободы.

Приговору предшествовала эмоциональная сцена в зале суда. Во время последнего слова Элисашвили заявил, что для него главное - "чтобы отец и дети им гордились", после чего нецензурно высказался в адрес премьер-министра Ираклия Кобахидзе и вице-премьера Мамуки Мдинарадзе. Судья удалил политика из зала, сообщил телеканал Pirveli.

Уходя, Элисашвили продолжал выкрикивать реплики, в том числе: "Да здравствуют Украина и Грузия!", а также нецензурные слова в адрес России. Присутствующие встретили его слова аплодисментами. После этого судья закрыл заседание и распорядился освободить зал.

Сторонники Элисашвили называют его уголовное дело политической расправой над одним из самых ярких критиков власти. Власти эти обвинения отвергают и настаивает, что речь идет о тяжком преступлении против государства.

Супруга Алеко Элисашвили Ирина Килосанидзе после окончания судебного процесса заявила журналистам, что вынесенный ее мужу 13-летний тюремный срок был предопределен. По ее словам, приговор был вынесен еще восемь месяцев назад, когда спикер парламента Папуашвили обвинил Элисашвили в террористическом акте.

Элисашвили не отрицает факт поджога, но отверг обвинение в теракте. Его защита заявила, что Элисашвили совершил поджог в знак протеста против действий властей. "Указанное деяние он совершил в знак протеста, это было одним из средств. Протест он выразил против несправедливого суда. "Огонь олигархии!" и "Огонь несправедливому суду" - такие слова он мне передал, единственное, о чем он жалеет, это о том, что ему не хватило нескольких секунд, чтобы довести дело до конца", - рассказал адвокат после задержания политика.

"Конечно, мы этого ожидали. Александр также сказал нам через своих адвокатов: "Не нервничайте, приговор будет самым суровым". Он предполагал, что его приговорят к 12-13 годам, и его ожидания оправдались. Этот приговор был вынесен восемь месяцев назад, когда Папуашвили впервые заявил, что Александр Элисашвили совершил террористический акт. Тогда же его фактически осудили, а остальное время мы наблюдали за цирком, который устраивался в этом здании", - сказала Ирина Килосанидзе.

По словам супруги осужденного политика, ее муж спокоен и полон оптимизма, а его адвокаты будут обжаловать приговор во всех инстанциях.

Генеральный секретарь движения "Лело - Сильная Грузия" Ираклий Купрадзе также отреагировал на приговор соратнику. "Мой друг и человек, безмерно любящий свою страну, Алеко Элисашвили, был приговорён к 13 годам судом Иванишвили по сфабрикованному обвинению, которое нужно только для пропаганды. Алеко не сломается и очень скоро выйдет на свободу!", - написал Купрадзе на своей странице в Facebook*.

Член партии "Сильная Грузия" Тамаз Датунашвили оценил сегодняшний приговор, как классический и вопиюще грязный пример политического правосудия. По словам политика, суд лишь подтвердил позицию, ранее сформированную представителями правительства.

"В суде не обсуждалось конкретное преступление, вопрос о его существовании или несуществовании, а скорее исполнение предварительного заявления Папуашвили и объявление Алеко Элисашвили террористом в течение последних нескольких месяцев. Сегодня так называемый премьер-министр также подтвердил, что это политическое правосудие", - прокомментировал приговор Датунашвили.

13-летний приговор Алеко Элисашвили даже в условиях нынешнего режима является невообразимо незаконным и жестоким, уверена одна из лидеров движения "Сильная Грузия" Саломе Самадашвили.

"Совершенно ясно, что его приговор служит лишь цели мести и запугивания и не имеет ничего общего с отправлением правосудия. Если кто-то раньше избегал называть Элисашвили политическим заключенным, то незаконность и жестокость приговора придали его статусу полную легитимность", - заявила политик.

В свою очередь, спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили потребовал от Альянса либералов и демократов Европы (ALDE) исключить оппозиционную партию "Лело" из своих рядов после того, как Тбилисский городской суд вынес приговор Элисашвили по делу о попытке совершения террористического акта, сообщает издание Newsgeorgia.

ALDE - одна из крупнейших либеральных политических платформ Европы, которая активно сотрудничает с грузинскими оппозиционными силами. В ее состав входят "Лело", ("Кавказский узел" готов сообщить название организации по запросу), Республиканская партия, "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи - больше свободы" и "Дроа". ALDE регулярно выступает с критикой политики правительства "Грузинской мечты".

"ALDE должен либо обязать партию "Лело" публично дистанцироваться от терроризма, либо исключить ее из своих рядов", - написал Папуашвили на своей странице в Facebook*.

"Кавказский узел" также писал, что 6 июля Тбилисский городской суд приговорил бывшего министра обороны Грузии Бачо Ахалаю к 2,5 года лишения свободы за фразу о необходимости свержения власти Иванишвили.