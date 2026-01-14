×

Скачайте приложение — работает без VPN!
06:33, 14 января 2026

Элисашвили оставлен под стражей по делу о попытке поджога суда в Тбилиси

Алеко Элисашвили. Фото: https://1tv.ge/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд оставил в силе меру пресечения одному из лидеров "Лело - Сильная Грузия" Алеко Элисашвили, обвиняемому в теракте из-за попытки поджога судебной канцелярии.

Как писал "Кавказский узел", 29 ноября 2025 года силовики задержали одного из лидеров коалиции "Лело - Сильная Грузия" Алеко Элисашвили по делу о попытке поджога канцелярии Тбилисского горсуда. Элисашвили предъявлено обвинение по статье 19-323 УК Грузии (попытка теракта), ему грозит до 15 лет лишения свободы. Он был заключен под стражу.

Судья Тбилисского горсуда Мзия Гаршаулишвили 13 января оставила Алеко Элисашвили под стражей, сообщает "Интерпрессньюс".

Поскольку по делу Элисашвили был продлен срок следствия, мера пресечения была пересмотрена и оставлена в силе. Об этом просила сторона обвинения, указав, что по делу не выявлено новых обстоятельств, которые могли бы стать основанием для изменения избранной меры пресечения.

В свою очередь сторона защиты не согласилась с позицией обвинения. По словам адвоката Арчила Чопикашвили, Элисашвили разбил стекло, стоимость которого составляет 110 лари (около 40 долларов. – Прим. "Кавказского узла"), но прокуратура пытается представить это как попытку теракта.

Сам Алеко Элисашвили до оглашения решения был выдворен из зала заседаний, так как призвал судью "сохранить лицо", пишет издание.

Напомним, Элисашвили не отрицает факт поджога, но отверг обвинение в теракте. Его защита заявила, что Элисашвили совершил поджог в знак протеста против действий властей. "Указанное деяние он совершил в знак протеста, это было одним из средств. Протест он выразил против несправедливого суда. "Огонь олигархии!" и "Огонь несправедливому суду" - такие слова он мне передал, единственное, о чем он жалеет, это о том, что ему не хватило нескольких секунд, чтобы довести дело до конца", - рассказал адвокат после задержания политика.

По версии полиции, Элисашвили разбил молотком стекло фасада здания канцелярии суда, проник внутрь, облил бензином помещение, в том числе канцелярские принадлежности и документацию, и попытался поджечь здание.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Показать больше