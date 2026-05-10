19:00, 10 мая 2026

Участники шествия в Тбилиси потребовали обеспечить лечение детей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Шествие в поддержку детей с мышечной дистрофией Дюшенна прошло в Тбилиси, его участники направились к администрации правительства, где родители больных детей провели уже 20 ночей с требованием обеспечить современное лечение.

Как писал "Кавказский узел", участники акции у парламента Грузии поддерживают требования родителей, которые добиваются закупки современного лекарства для детей с мышечной дистрофией Дюшенна. 

"Дайте детям лекарство» - под этим лозунгом от станции метро «Руставели» к администрации правительства проходит акция-шествие в поддержку детей с мышечной дистрофией Дюшенна, в которой принимают участие родители детей и их сторонники, сообщает "Интерпрессньюс".

Участники шествия направились к администрации правительства с красными шарами и баннерами с различными надписями. По их словам, очередной акцией они попытаются еще раз донести до властей, что детям, страдающим мышечной дистрофией Дюшенна, нужна помощь и что обеспечение их соответственным медикаментом имеет жизненно важное значение.

Уже двадцать дней родители пациентов с мышечной дистрофией Дюшенна проводят непрерывную акцию с требованием медикамента и остаются ночью около администрации правительства.

Сегодня ночью родителям, которые остались у администрации правительства, полиция не разрешила протестующим родителям пронести складные стулья в сквер, объяснив это тем, что там уже есть скамейки и дополнительная мебель не требуется, сообщил на своей странице в Facebook* фотограф Леван Зазадзе.

Протестующие родители обжалуют решение суда, который отказался отменить запрет МВД на установку палаток возле здания правительства. МВД не разрешило их установку, заявив, что это может мешать работе организаций, хотя ближайшее здание находится примерно в 70 метрах. Родители отмечают, что женщины и дети вынуждены ночевать под открытым небом в плохую погоду, что опасно для здоровья. Они считают решения МВД и суда незаконными и будут добиваться их отмены в апелляционном суде, пишет Tbilisi Life.

Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили передала официальное письмо послу ЕС в Грузии Павлу Герчинскому.

Зурабишвили в письме просит посла ЕС помочь найти возможности финансирования и других вспомогательных механизмов для пациентов с миодистрофией Дюшенна, передает Publika.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

