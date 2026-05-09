Кавказский узел

20:31, 9 мая 2026

Пикет в поддержку Савелия Фролова прошел в Ереване

Александр Шерченков на пикете. Скриншот фото RusNews от 09.05.26, https://t.me/rusnews/84496.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активист вышел на одиночный пикет у здания посольства России в Ереване с требованием освободить Савелия Фролова.

Как писал "Кавказский узел",  в октябре 2022 года на КПП "Верхний Ларс" был задержан 21-летний Савелий Фролов. Его арестовали по уголовному делу о приготовлении к переходу на сторону противника. Следствие сочло, что он собирался вступить в украинское вооруженное формирование. Фролов отрицал свою вину. Проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал" признал Савелия Фролова политзаключенным. Суд во Владикавказе приговорил Фролова к шести годам колонии и штрафу в сто тысяч рублей по обвинению в госизмене. Апелляционный суд утвердил приговор.

Обоснованием для уголовного преследования Фролова стала переписка в Telegram c упоминанием воюющего на стороне Украины формирования, следствие посчитало, что Фролов намеревался вступить в это формирование. Однако Фролов говорил адвокатам и журналистам о том, что не планировал участвовать в боевых действиях на стороне Украины, а "переписка в этом случае не является однозначным доказательством". При этом, чтобы добиться от Фролова пароля к телефону, по данным родных, к нему применили физическое воздействие.

Активист  Александр Шерченков вышел сегодня в одиночный пикет напротив посольства России в Ереване. Пикет прошел в поддержку Савелия Фролова, которого приговорили к 6 годам строгого режима за переписку с людьми с Украины, по статье подготовка к «переходу на сторону противника», что по российским законам приравнивается к госизмене, сообщает сегодня RusNews.

Надпись на плакате "Свободу Савелию Фролову", который держал Шерченков в руках, украшена знаками "пацифик", следует из приложенной к сообщению фотографии.

Как писал "Кавказский узел", активист из Санкт-Петербурга Александр Шерченков неоднократно проводил перед российским посольством в Ереване пикеты с требованиями освободить в России заключенных, преследование которых он считает несправедливым. Так, 16 марта он провел одиночный пикет с требованием освободить Руслана Сидики, который жаловался на пытки после задержания.

Александр Шерченков - активист и анархист, который прилетел в Ереван из Санкт-Петербурга в июне 2022 года после того, как столкнулся с риском уголовного преследования по обвинению в дискредитации армии. Такой риск был связан с тем, что Шерченков многократно выходил на акции с плакатом, содержащим пацифистский призыв, сообщило 24 декабря 2024 года русскоязычное издание в Армении Lava Media.

