Правозащитники признали политзаключенным обвиняемого в госизмене Савелия Фролова

22 августа 2023, 16:10

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал" признал политзаключенным обвиняемого в госизмене Савелия Фролова, который был задержан на "Верхнем Ларсе" российскими силовиками.

"Кавказский узел" писал, что в октябре на КПП "Верхний Ларс" был задержан 21-летний Савелий Фролов. Его арестовали на два месяца по уголовному делу о приготовлении к переходу на сторону противника. Следствие считает, что он собирался вступить в украинское вооруженное формирование. Зашита сообщила, что Фролов, который содержится в СИЗО Владикавказа, отрицает свою вину.

Правозащитный проект «Поддержка политзаключённых. Мемориал», признал Савелия Фролова политзаключенным, говорится в публикации, размещенной сегодня на сайте проекта. "Мы требуем отпустить Савелия Фролова из-под стражи и прекратить его уголовное преследование", - заявили правозащитники.

22-летний Савелий Фролов из подмосковного Наро-Фоминска работал инструктором по экстремальным видам спорта для детей и подростков. После объявления частичной мобилизации он дважды попытался попасть в Грузию. В конце сентября 2022 года его не впустили грузинские пограничники. Во второй раз, 30 октября 2022 года, Фролова задержали российские силовики. Вероятно, при досмотре на переходе "Верхний Ларс" пограничники обратили внимание на его рюкзак с надписью в поддержку Украины. 31 октября 2022 года Фролова арестовали на 15 суток под надуманным предлогом. Впоследствии ему ещё дважды назначали административный арест, говорится в публикации от 21 августа.

Обоснованием для уголовного преследования Фролова стала переписка в Telegram c упоминанием воюющего на стороне Украины формирования, следствие полагает, что Фролов намеревался вступить в него. Однако Фролов говорил адвокатам и журналистам о том, что не планировал участвовать в боевых действиях на стороне Украины, а "переписка в этом случае не является однозначным доказательством". При этом, чтобы добиться от Фролова пароля к телефону, по данным родных,к нему применили физическое воздействие, отметили правозащитники.

Они также добавили, что "единственной запрещённой формой участия иностранца в боевых действиях является наёмничество", а даже если Фролов и планировал вступить в воинское формирование, то не как наемник, а как доброволец.

Подруга Савелия Фролова Малика Бахтиарова рассказала, что в Москве после 24 февраля 2022 года они с Савелием раздавали листовки у метро и проводили пацифистские пикеты. Сначала получили штраф и административный протокол, потом Савелия задержали на 10 суток. Осенью Малика уехала в Грузию, Савелий решил приехать позже. Бахтиарова организовала в Тбилиси небольшой фехтовально-ролевой клуб для детей, вместе с Фроловым они хотели попробовать сделать это бизнесом. Потому в багаже он вез поролоновый меч, проектор, деревянный щит, камуфляжные штаны и тактические ботинки — этим следователь подкрепил версию о подготовке к участию в боевых действиях. При этом, отправляясь на КПП, Савелий не стер с рюкзака надпись в поддержку Украины, говорится в публикации издания "Бумага"* от 8 января.

По словам матери Савелия, Екатерины Фроловой, она встречалась с сыном во Владикавказе дважды. "Савелий рассказал, что на границе его "били, обещали изнасиловать шваброй и угрожали родным", поэтому он отдал телефон и пароль", - приводятся слова матери в публикации.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* внесено в реестр иноагентов

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.