Суд арестовал задержанного на границе с Грузией по делу о госизмене

14 декабря 2022, 23:53

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Савелий Фролов, который в октябре был задержан на КПП "Верхний Ларс" и арестован на 15 суток, арестован на два месяца по уголовному делу о приготовлении к переходу на сторону противника, эта статья приравнивается к госизмене. Следствие считает, что он собирался вступить в украинское вооруженное формирование.

Против 21-летнего Савелия Фролова возбуждено уголовное дело по обвинению в приготовлении к переходу на сторону противника. Ленинский районный суд Владикавказа отправил его под стражу до 11 февраля 2023 года. По версии следствия, Фролов собирался вступить в "Легион "Свобода России"" — вооруженное формирование, которое участвует в боях на стороне вооруженных сил Украины, сообщил сегодня правозащитный проект "Первый отдел".

5 апреля в офисе «Интерфакс-Украина» состоялась пресс-конференция военных, которые назвали себя членами легиона «Свобода России». Трое мужчин пришли туда в балаклавах и отказались назвать свои имена «в целях безопасности». Они сообщили, что попали в легион после того, как оказались в украинском плену, но не уточнили информацию о российских подразделениях, в которых служили прежде. Есть версия о том, что легион «Свобода России» — украинский информационный проект и что на самом деле такого боевого формирования не существуе,, сообщил 20 июля журнал "Холод".

В Телеграм существует одноименный канал, освещающий военные действия на Украине. По данным на 23.30 мск на него подписаны более 120 тысяч человек

Савелию Фролову грозит до 10 лет лишения свободы — согласно статье 66 УК, наказание за неоконченное преступление в форме приготовления не может составлять более половины от максимального срока наказания за это преступление, сообщил сегодня "Новой газете Европа" руководитель «"Первого отдела" Дмитрий Заир-Бек. По его словам, это фигурантом первого подобного дела стал житель Абакана, задержанный в аэропорту Красноярска. "Сегодня мы выясняем, что возбуждено уже второе уголовное дело — правда, на этот раз не о покушении, а о „приготовлении“ к госизмене. Максимальное наказание по этой статье составляет не 20 лет лишения свободы, а десять.", - приводятся его слова в публикации.

Ранее о задержании Фролова сообщала SOTA. По данным Telegram-канала, СавелийФролов 30 октября был снят с автобуса на КПП "Верхний Ларс", когда собирался выехать в Грузию, а 31 октября приговорен к 15 суткам ареста за мелкое хулиганство.

По данным его друзей, он не собирался менять планы, однако якобы добровольно написал отказ от пересечения границы, перед этим успев уведомить друзей, что ФСБ готовится подвергнуть его допросу. После этого сотрудники ФСБ якобы звонили его матери с вопросами о сыне, указано в публикации.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.