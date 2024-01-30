Шестилетний срок Савелию Фролову по делу о госизмене оставлен в силе

30 января 2024, 19:10

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Апелляционный суд утвердил приговор по делу о госизмене Савелию Фролову, задержанному на КПП "Верхний Ларс" при попытке уехать в Грузию.

Как писал "Кавказский узел", Савелия Фролова суд во Владикавказе приговорил к шести годам колонии и штрафу в сто тысяч рублей по обвинению в госизмене. Обоснованием для уголовного преследования Фролова стала переписка в Telegram c упоминанием воюющего на стороне Украины формирования, следствие полагает, что Фролов намеревался вступить в него. Однако Фролов говорил адвокатам и журналистам о том, что не планировал участвовать в боевых действиях на стороне Украины, а "переписка в этом случае не является однозначным доказательством". При этом, чтобы добиться от Фролова пароля к телефону, по данным родных, к нему применили физическое воздействие, сообщили ранее правозащитники.

В октябре 2022 года на КПП "Верхний Ларс" был задержан 21-летний Савелий Фролов. Его арестовали на два месяца по уголовному делу о приготовлении к переходу на сторону противника. Следствие считает, что он собирался вступить в украинское вооруженное формирование. Защита сообщила, что Фролов, который содержится в СИЗО Владикавказа, отрицает свою вину. Проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал" признал Савелия Фролова политзаключенным.

Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи утвердил приговор жителю Наро-Фоминска Московской области Савелию Фролову по делу о госизмене, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД_Инфо"*

Как следует из карточки дела на сайте Третьего апелляционного суда, апелляционная жалоба Фролова поступила в суд 19 декабря 2023 года, единственное заседание состоялось 29 января. "Судебный акт оставлен без изменения", - указано в карточке дела. Текст определения суд к 18.50 мск на сайте суда не опубликован.

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