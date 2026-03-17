Активист Шерченков провел в Ереване пикет в поддержку Сидики

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Александр Шерченков провел около российского посольства в Армении одиночный пикет с требованием освободить осужденного в России Руслана Сидики, который жаловался на пытки после задержания.

Как писал "Кавказский узел", активист из Санкт-Петербурга Александр Шерченков неоднократно проводил перед российским посольством в Ереване пикеты с требованиями освободить в России заключенных, преследование которых он считает несправедливым. Так, 7 февраля он провел одиночный пикет в поддержку Никиты Олейника, арестованного по "Тюменскому делу".

Александр Шерченков 16 марта провел около российского посольства в Ереване одиночный пикет в поддержку осужденного в России Руслана Сидики, сообщает RusNews.

"У Руслана сегодня день рождения. Свой день рождения Руслан проводит в неволе. Уголовное дело против Руслана Сидики является политическим преследованием. Я требую прекращения уголовных и политических преследований Руслана Сидики и всех политзаключённых!" – привело слова Шерченкова издание.

Напомним, 14 июня 2025 года активист также проводил пикет в поддержку Сидики, который 23 мая 2025 года был приговорен к 29 годам колонии по обвинению в теракте. Сидики после задержания заявлял о пытках со стороны силовиков.

Руслан Сидики – гражданин России и Италии. По данным следствия, в ноябре 2023 года он взорвал самодельное взрывное устройство на железнодорожном пути в Рязанской области. В результате было повреждено 300 метров железной дороги, 19 товарных вагонов сошли с рельсов, машинист получил незначительные травмы. РЖД оценили ущерб в 30 миллионов рублей. По словам адвоката, Сидики признал вину в подрыве, но после задержания подвергался пыткам, в связи с чем защита подала жалобу в СКР, сообщил 26 февраля 2025 года "Коммерсант".

Александр Шерченков - активист и анархист, который прилетел в Ереван из Санкт-Петербурга в июне 2022 года после того, как столкнулся с риском уголовного преследования по обвинению в дискредитации армии. Такой риск был связан с тем, что Шерченков многократно выходил на акции с плакатом, содержащим пацифистский призыв, сообщило 24 декабря 2024 года русскоязычное издание в Армении Lava Media.

В конце февраля 2022 года, после начала российской военной операции на Украине, увеличился поток уезжающих из России. Одной из стран релокации стала Армения, говорится в справке "Кавказского узла" "Зачем россияне поехали в Армению?".

Рост числа граждан России, выезжающих в Армению, фиксировался также в сентябре-октябре 2022 года, после объявления в России мобилизации. За первые 10 месяцев 2022 года в Армению приехали 1,4 миллиона человек, и почти половина из них – граждане России.