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11:56, 15 июня 2025

Российский активист провел в Ереване пикет в поддержку Сидики

Александр Шерченков на пикете в Ереване. 14 июня 2025 года. Фото: RusNews https://t.me/smirusnews/71560

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активист Александр Шерченков на одиночном пикете около российского посольства в Ереване потребовал освободить осужденного в России Руслана Сидики, который жаловался на пытки после задержания.

Как писал "Кавказский узел", 7 июня два активиста провели около российского посольства в Ереване пикет с требованием освободить Илью Шакурского, отбывающего в России наказание по делу о сообществе "Сеть" (организация признана террористической и запрещена в России).

Шерченков не впервые пикетирует в Ереване

В Ереване около посольства России российский активист Александр Шерченков провёл 14 июня одиночный пикет в поддержку анархиста Руслана Сидики, сообщает RusNews.

Публикация проиллюстрирована фотографией, на которой виден один из двух мужчин, проводивших неделей ранее пикет в поддержку Ильи Шакурского. Он стоит с плакатом "Свободу Руслану Сидики".

23 мая Руслана Сидики приговорили к 29 годам колонии и штрафу в 2 миллиона рублей по делу о теракте. "В августе 2024 года Сидики публично заявил о пытках со стороны силовиков и подал заявление в Следственный комитет. Однако по нему до сих пор не приняли никакого решения", - пишет издание.

Руслан Сидики – гражданин России и Италии. По данным следствия, в ноябре 2023 года он совершил подрыв самодельного взрывного устройства на железнодорожном пути в Рязанской области. В результате было повреждено 300 метров железнодорожного полотна, а 19 вагонов товарного состава сошли с рельсов, машинист получил незначительные травмы. РЖД оценили ущерб в 30 млн рублей. Адвокат Игорь Поповский сообщил, что его подзащитный признаёт вину в подрыве, но после задержания подвергался пыткам, в связи с чем защита подала жалобу в рязанское управление СКР, сообщил 26 февраля 2025 года "Коммерсант".

Александр Шерченков - активист и анархист, который и в 2024 году проводил одиночные пикеты напротив посольства РФ в Армении с требованием освободить политзаключенных. Ему грозит депортация из Армении за формальное нарушение статуса пребывания, при этом он подал запрос на получение политического убежища, сообщило 24 декабря 2024 года русскоязычное издание в Армении Lava Media. Публикация проиллюстрирована фотографией того же мужчины, который вышел на пикет в поддержку Сидики.

Активист рассказал о причинах отъезда из России

Шерченков рассказал изданию, что прилетел в Ереван из Санкт-Петербурга 1 июня 2022 года после того, как столкнулся с риском уголовного преследования по обвинению в дискредитации армии.

Сделал акцент на этом, что «через 2 дня» будут возбуждать дело. Прямо намекнул, чтобы я уезжал

"Я выходил, наверное, раз 15 в одиночные пикеты с плакатом «Нет войне» в Питере. И каждое задержание — это, получается, административная статья. И уже последняя была уголовная — в мае, на День города, 27 мая 2022 года, за «повторную дискредитацию». В приватной беседе начальник отделения полиции сказал, прямо сделал акцент на этом, что «через 2 дня» будут возбуждать дело. Прямо намекнул, чтобы я уезжал. Друзья помогли мне с билетом, и я улетел в Ереван. Но дело не возбудили в итоге, а положили на полку", - сказал активист.

Ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена в России 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

В Армении Шерченков, по его словам, "думал сделать загран, а внутренний российский паспорт сжечь", но в итоге "на эмоциях взял просто и порвал паспорт".

Получается, по закону теперь я нелегал

Тбилиси. Фото: Vladimer Shioshvili https://commons.wikimedia.org
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Армения и Грузия не являются надежным убежищем для тех, кто покинул Россию по политическим причинам, так как в них высоко влияние российских спецслужб и есть риск выдачи на родину, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" российские правозащитники.

"И вот в августе [2024 года] мне позвонили с неизвестного номера и пригласили в паспортно-визовое управление полиции Армении по вопросу моего нелегального пребывания в стране. У меня нет документов, соответственно, я не могу сделать «визаран» (способ получить новый разрешенный срок пребывания в стране, покинув ее и сразу вернувшись обратно. - Прим. "Кавказского узла") и, получается, по закону теперь я нелегал", - сообщил активист.

Напомним, рост числа граждан России, выезжающих в Армению, фиксировался в сентябре-октябре 2022 года, после объявления в России мобилизации. По данным Комитета по туризму Армении, за первые 10 месяцев число туристов, приехавших в страну, составило 1 400 000 человек, почти половина из них - россияне.

В конце февраля 2022 года, после начала российской военной операции на Украине, также увеличился поток уезжающих из России. Одной из стран релокации стала Армения, говорится в справке "Кавказского узла" "Зачем россияне поехали в Армению?".

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Автор: "Кавказский узел"

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