Турпоток из России в Армению вырос на фоне мобилизации

08 ноября 2022, 09:56

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Почти 1,5 миллиона туристов приехали в Армению в этом году, почти половина из них - граждане России. Резкий рост миграции в Армении статистики зафиксировали на фоне начавшейся в России частичной мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", в конце сентября и в октябре фиксировался высокий рост числа граждан России, желающих выехать из страны через границу с Грузией, часть из них направлялась транзитом в Армению. Это произошло после объявления в России мобилизации. Тогда на выезде из Северной Осетии образовались многокилометровые пробки. Людей начали пропускать через границу без транспортных средств, после чего с российской стороны на пункте пропуска "Верхний Ларс" выстроилась огромная очередь из желающих перейти границу пешком. Многие автовладельцы оставляли свой транспорт и переходили границу пешком или на велосипеде. Брошенные машины власти региона отправили на парковку, а затем возвращали владельцам, хотя спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил изымать автомобили и передавать их семьям участников спецоперации на Украине.

В мае Армения отменила все санитарные протоколы при въезде в страну. Туристам больше не требуется предъявлять сертификат о вакцинации от COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест. Российские туроператоры отметили, что отмена ограничений на въезде повысит интерес туристов к Армении.

За первые 10 месяцев текущего года число туристов, приехавших в Армению, составило 1 400 000 человек, сообщили в Комитете по туризму Армении.

"В период январь-октябрь 2022 года пятью странами, зафиксировавшими рост туристических визитов в Армению, являются Россия (около 46%), Грузия (8%), Иран (7%), США (4%) и Германия (2%)", - процитировало 7 ноября источник в ведомстве агентство "Новости-Армения".

По данным Комитета, только в октябре число туристов в Армении составило 154 847 человек .В статистике не приводится причины визитов, и нет выделения тех, кто прибыл в Армению, опасаясь мобилизации.

Отметим, что доля россиян в числе тех, кто въезжает в Армению, существенно выросла в текущем году. Если в минувшем году доля россиян в туристическом потоке составляла 40%, то в нынешнем - уже 46%, следует из данных Национального статистического комитета республики.

"Кавказский узел" также сообщал, что мобилизация в России привела к жилищному кризису в Ереване. Из-за наплыва мигрантов из России в столице Армении наблюдается дефицит жилья на рынке аренды, однако многие из тех, кто приехал после объявления мобилизации, ищут жилье всего на месяц-два. Релоканты из России назвали основными проблемами в Армении поиски жилья, а также проблемы с получением информации из госорганов.

При этом общий рост турпотока фиксируется второй год подряд. Всего число иностранных туристов, посетивших Армению в 2021 году, составило 870 308, против 360 338 за 2020 год, увеличившись в 2,4 раза, пишет со ссылкой на Национальный статистический комитет республики "Арка".

Напомним также, что с начала года статистики фиксировали резкий рост числа тех, кто покидает Чечню, переезжая как в страны СНГ, так и в дальнее зарубежье. Официальные цифры о числе выехавших из Чечни за рубеж при этом занижены, на фоне военной операции на Украине число покинувших республику в разы больше, предположили правозащитники Руслан Кутаев и Светлана Ганнушкина. По данным за январь-август, из Чечни за рубеж уехали 948 человек, 838 из них - в страны СНГ. При этом за аналогичный период 2021 года из республики за рубеж выехали 325 человек: 282 в страны СНГ и 43 - в другие зарубежные страны.

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