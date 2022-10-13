Число покинувших Чечню значительно выросло на фоне мобилизации

13 октября 2022, 23:38

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В текущем году статистики зафиксировали резкий рост числа тех, кто покидает Чечню, переезжая как в страны СНГ, так и в дальнее зарубежье. Официальные цифры о числе выехавших из Чечни за рубеж при этом занижены, на фоне военной операции на Украине число покинувших республику в разы больше, предположили правозащитники Руслан Кутаева и Светлана Ганнушкина. Демограф Алексей Ракша согласен с тем, что официальные данные занижены, однако страх перед мобилизацией может быть не единственной причиной для отъезда жителей Чечни из республики.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров еще 13 мая призвал жителей страны "самостоятельно мобилизоваться" для участия в военной операции на Украине. В июне к рекрутингу жителей Чечни подключились имамы и местные власти, в частности они призывали записываться на службу в силовые структуры, численность которых сократилась из-за отправки силовиков на Украину. 26 июня Кадыров объявил, что в Чечне будут сформированы четыре батальона Минобороны: "Север-Ахмат", "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат", в состав которых войдут "исключительно чеченские ребята". 18 июля Кадыров заявил, что укомплектованы как три батальона ("Восток-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Юг-Ахмат"), так и полк спецназа "Север-Ахмат" при Минобороны. 20 августа стало известно, что в Чечне ведется набор в полк полиции численностью более 2000 человек. 600 человек уже изъявили желание служить в новом подразделении, заявил тогда Кадыров.

По данным за январь-август, из Чечни за рубеж уехали 948 человек, 838 из них - в страны СНГ, 110 - в другие иностранные государства, следует из информации на сайте Чеченстата. При этом за аналогичный период 2021 года из республики за рубеж выехали 325 человек: 282 в страны СНГ и 43 - в другие зарубежные страны, следует из опубликованного 11 октября отчета Чеченстата о миграционной ситуации.

Президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев связал рост числа уезжающих за рубеж уроженцев Чечни с попытками избежать участия в военной операции. "Конечно, это одна из главных причин, если не главная. Те, у кого есть возможности, материальные возможности, покидают Чечню. Люди не хотят стать частью всех этих событий", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, официальные цифры сильно занижены. "На самом деле картина хуже, чем ее пытается представить власть. Я две недели был в Грузии, потом улетел в Турцию и видел огромное количество людей, покидающих регион (Северный Кавказ), в том числе Чечню. Большинство хотели переехать навсегда. Главным мотивом было избежать мобилизации", - отметил он.

11 сентября Рамзан Кадыров выступил с предложением к регионам не дожидаться "объявления военного положения" и всеобщей мобилизации, а собрать и отправить на фронт добровольческие отряды. По его мнению, губернаторы должны "доказать свою готовность помочь государству […] не словесными выступлениями или банальными автопробегами, а конкретными действиями". Спустя 10 дней после этого, 21 сентября, Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.

С нежеланием отправляться на Украину связала рост числа уезжающих из Чечни и председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина. "Сколько людей уже уехало из России. Почему Чечня должны была стать исключением в этом вопросе? Жители республики тоже не хотят (ехать на Украину). Люди бегут отовсюду. И даже в чеченских реалиях, в условиях чеченской пропаганды люди отказываются (участвовать в военной операции)", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Опубликованные Чеченстатом данные она сочла заниженными. "Я бы поставила по нулю к каждой из этих цифр и тогда можно будет верить. Но в целом мне кажется, что опубликованные цифры неправдоподобные, они занижены в разы. Уехавших очень много и в цифру 948 я не верю", - подчеркнула Ганнушкина.

Демограф Алексей Ракша уверен, что в Чечне занизили данные об отъезде за рубеж. "Официальные данные по численности населения завышены на несколько сотен тысяч человек. 948 - это копейки. Число выехавших занижено в несколько раз", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, возможное участие в военной операции на Украине – не единственная причина, по которой жители Чечни покинули республику. "Это может быть связано также с указом президента России, которым иностранцам было разрешено находиться в России ещё полгода (Указ от 15.06.2021 N 364 о мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан в связи с коронавирусом - Прим. "Кавказского узла"). Соответственно они выехали вместо второго полугодия 2021 года в первом полугодии 2022 года", - отметил он.

Мобилизация в Чечне стала инструментом давления

Отметим, что власти Чечни регулярно отчитываются об отправке на Украину добровольцев. 6 июня председатель парламента Чечни Магомед Даудов сообщил в эфире ЧГТРК "Грозный", что из Чечни на Украину отправлены 8172 человека, в том числе 1794 бойца из других регионов и 1360 добровольцев из Чечни. С начала военной операции на Украине из Чечни туда направлено более пяти тысяч добровольцев, заявил Даудов 31 августа.

При этом поступают сообщения, что мобилизация и запись в силовые структуры проходят под давлением властей. 13 мая чеченская правозащитная ассоциация "Вайфонд" сообщила, что десятки жителей Чечни прислали сообщения с просьбой помочь выехать из России, чтобы избежать отправки на Украину. "По утверждениям этих людей, они не являются работниками силовых или военных структур, и даже инвалидность не является спасением от отправки на Украину", – заявил "Вайфонд".

22 августа Кадыров заявил о необходимости лишить льгот семьи тех малообеспеченных жителей Чечни, молодые люди из которых отказались записаться в новые чеченские подразделения, назвав отказников тунеядцами. По словам председателя парламента Чечни Магомеда Даудова, в Аргуне из 188 пригодных к службе молодых людей из семей, получающих льготы, на службу выразили желание записаться лишь трое. Такие методы давления говорят о нехватке желающих записываться в новые подразделения, указали тогда Светлана Ганнушкина и Руслан Кутаев.

После объявления о мобилизации в России чеченские женщины попытались провести акцию протеста в Грозном 21 сентября. В ответ власти Чечни мобилизовали родственников ряда участниц акции. 2 октября Кадыров заявил, что на Украину отправлены 24 родственника женщин, которые пытались провести митинг в Грозном.

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