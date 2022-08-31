Даудов назвал численность добровольцев из Чечни на Украине

31 августа 2022, 23:50

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Новая группа добровольцев вылетела на Украину, сообщил сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров. С начала военной операции на Украине из Чечни туда направлены более пяти тысяч добровольцев, заявил председатель парламента Чечни Магомед Даудов.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров регулярно сообщает об отправке на Украину отрядов добровольцев, в том числе жителей других регионов России. 29 августа он сообщил, что в зону спецоперации отправлен очередной контингент добровольцев, которых подготовили военные инструкторы Российского университета спецназа.

29 мая Кадыров заявил, что ежедневно в Чечню прибывают "сотни, а то и тысячи" добровольцев, чтобы пройти обучение в Российском университете спецназа в Гудермесе для отправки на Украину. 6 июня спикер парламента Чечни Магомед Даудов сообщил в эфире ЧГТРК "Грозный", что из Чечни на Украину отправлены 8172 человека, в том числе 1794 бойца из других регионов и 1360 добровольцев из Чечни.

Очередной борт с добровольческим контингентом вылетел из аэропорта Грозного к месту проведения специальной военной операции, сообщил сегодня Рамзан Кадыров. "Каждый из бойцов прошел курсы ускоренной тактической и огневой подготовки на территории Российского университета спецназа в Гудермесе", - написал он сегодня в своем Telegram-канале.

Там же был опубликован ролик, на котором добровольцев в аэропорту провожал председатель парламента Чечни Магомед Даудов. "С начала специальной военной операции отправлено более пяти тысяч наших бойцов - добровольцев", - заявил он на видео.