31 августа 2022, 23:50
Даудов назвал численность добровольцев из Чечни на Украине
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Новая группа добровольцев вылетела на Украину, сообщил сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров. С начала военной операции на Украине из Чечни туда направлены более пяти тысяч добровольцев, заявил председатель парламента Чечни Магомед Даудов.
Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров регулярно сообщает об отправке на Украину отрядов добровольцев, в том числе жителей других регионов России. 29 августа он сообщил, что в зону спецоперации отправлен очередной контингент добровольцев, которых подготовили военные инструкторы Российского университета спецназа.
29 мая Кадыров заявил, что ежедневно в Чечню прибывают "сотни, а то и тысячи" добровольцев, чтобы пройти обучение в Российском университете спецназа в Гудермесе для отправки на Украину. 6 июня спикер парламента Чечни Магомед Даудов сообщил в эфире ЧГТРК "Грозный", что из Чечни на Украину отправлены 8172 человека, в том числе 1794 бойца из других регионов и 1360 добровольцев из Чечни.
Очередной борт с добровольческим контингентом вылетел из аэропорта Грозного к месту проведения специальной военной операции, сообщил сегодня Рамзан Кадыров. "Каждый из бойцов прошел курсы ускоренной тактической и огневой подготовки на территории Российского университета спецназа в Гудермесе", - написал он сегодня в своем Telegram-канале.
Там же был опубликован ролик, на котором добровольцев в аэропорту провожал председатель парламента Чечни Магомед Даудов. "С начала специальной военной операции отправлено более пяти тысяч наших бойцов - добровольцев", - заявил он на видео.
Напомним, 28 июля Кадыров заявил, что чеченские бойцы "по первому приказу Верховного Главнокомандующего Владимира Путина" готовы взять штурмом "любой населенный пункт". 10 июля он сообщил, что многие жители Чечни даже увольняются с работы, чтобы добровольно отправиться на Украину, а в республике "не было никогда дезертиров и отказников". Сведения о принуждении жителей Чечни к участию в военной операции он назвал сплетнями.
При этом 14 июля Кадыров пригрозил адом тем, кто допустит мысль об отказе ехать на Украину. "У кого просто возникнет мысль, что нельзя поехать туда и [участвовать в военной операции] против них, тот уже попадёт в ад", – сказал Кадыров в эфире гостелеканала "Грозный".
13 мая чеченская правозащитная ассоциация "Вайфонд" сообщила, что десятки жителей Чечни прислали сообщения с просьбой помочь выехать из России, чтобы избежать отправки на Украину. "По утверждениям этих людей, они не являются работниками силовых или военных структур и даже инвалидность не является спасением от отправки на Украину", – заявил "Вайфонд".
Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев сообщил в мае "Кавказскому узлу", что ему известны случаи принудительной отправки жителей Чечни на Украину. Кутаев добавил, что в случае отказа от участия в спецоперации жители Чечни могут столкнуться с давлением. "На тех, кто откажется ехать на Украину, будут давить разными способами: увольнение с работы, увольнение всех родственников, давление, похищения, угрозы", – перечислил он.
26 июня Рамзан Кадыров сообщил, что в Чечне будут сформированы четыре батальона Минобороны: "Север-Ахмат", "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат", в состав которых войдут "исключительно чеченские ребята". 18 июля Кадыров заявил, что укомплектованы, как три батальона ("Восток-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Юг-Ахмат"), так и полк спецназа "Север-Ахмат" при Минобороны. По его словам, в состав полка вошли бойцы, имеющие опыт боевых действий в Сирии и на Украине. О целях создания военного полка спецназа Кадыров не сообщил, но добавил, что "это очень востребованная в современных реалиях боевая структура, как и три укомплектованных батальона". 20 августа стало известно, что в Чечне ведется набор в полк полиции численностью более 2000 человек для охраны объектов нефтегазового комплекса, 600 человек уже изъявили желание служить в новом подразделении, заявил Рамзан Кадыров.
Кадыров 22 августа заявил о необходимости лишить льгот семьи тех малообеспеченных жителей Чечни, молодые люди из которых отказались записаться в новые чеченские подразделения, назвав отказников тунеядцами. По словам председателя парламента Чечни Магомеда Даудова, в Аргуне из 188 пригодных к службе молодых людей из семей, получающих льготы, на службу выразили желание записаться лишь трое. Чиновники воспримут слова Кадырова о лишении соцпомощи семей тех, кто отказался отправиться на службу в силовые структуры, как руководство к действию, такие методы давления говорят о нехватке желающих записываться в новые подразделения, указали правозащитники Светлана Ганнушкина и Руслан Кутаев.
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Автор: "Кавказский узел"