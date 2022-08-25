Кадыров приказал лишить соцпомощи семьи отказавшихся от службы

25 августа 2022, 19:34

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Семьи тех малообеспеченных жителей Чечни, молодые люди из которых отказались записаться в новые чеченские подразделения, нужно лишить льгот, заявил Кадыров, назвав отказников тунеядцами. При этом Магомед Даудов заявил, что на цели военной операции на Украине Кадыров потратил 20 миллиардов рублей из "своего кармана".

"Кавказский узел" писал, что 26 июня Рамзан Кадыров сообщил, что в Чечне будут сформированы четыре батальона Минобороны: "Север-Ахмат", "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат", в состав которых войдут "исключительно чеченские ребята". 18 июля Кадыров заявил, что укомплектованы как три батальона ("Восток-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Юг-Ахмат"), так и полк спецназа "Север-Ахмат" при Минобороны. По его словам, в состав полка вошли бойцы, имеющие опыт боевых действий в Сирии и на Украине. О целях создания военного полка спецназа Кадыров не сообщил, но добавил, что "это очень востребованная в современных реалиях боевая структура, как и три укомплектованных батальона". что в Чечне ведется набор в полк полиции численностью более 2000 человек для охраны объектов нефтегазового комплекса, 600 человек уже изъявили желание служить в новом подразделении, заявил Рамзан Кадыров.

В июле стало известно о привлечении имамов к набору в силовые структуры в Чечне. Участие чеченских имамов в компании по рекрутингу жителей для работы в силовых структурах говорит о том, что она стала непопулярной из-за спецоперации на Украине, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев сообщил в мае "Кавказскому узлу", что ему известны случаи принудительной отправки жителей Чечни на Украину. В случае отказа от участия в спецоперации жители Чечни могут столкнуться с давлением, в частности он предположил, что могут быть использованы "увольнение с работы, увольнение всех родственников, давление, похищения, угрозы".

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов на совещании, запись которого приведена в выпуске новостей ЧГТРК "Грозный", заявил, что молодые люди из малоимущих семей, который пригодны по возрасту к воинской службе, преимущественно отказались записываться в новые подразделения.

"Из 412 семьей 188 молодых парней, которые могут работать и трудоспособны. К каждому домой ездили и говорили, мол, вот работа для тебя есть (служба). Будут льготы и после работы пенсии и выплаты. Из 188 людей согласились только трое. Двое устроились в новый батальон "Запад", а один не смог из-за отсутствия аттестата", - перевел слова Даудова "Кавказский узел".

Глава Чечни Рамзан Кадыров на это ответил, что семьи отказавшихся записаться в новые чеченские подразделения необходимо лишить льгот. "Сегодня мы закончили создание спецподразделений. Что мы говорим этим малоимущим, дома создали полк по охране нефтегазового комплекса. (...) Пойдите (обращается к участникам совещания) в Аргун к этим 180 молодым парнями. И те 180, которые не пошли на службу - убрать их из списка малоимущих. Они тунеядцы. Они не малоимущие. Им никакую льготу не надо и ничего не надо. Это люди, которые не хотят трудиться. (...) Республика их кормит, оплачивает свет и воду. Плюс к жертвоприношениям их приписывает и даёт им мясо, а они чешут себе животы. Они нелюди и растут ничем. Их надо на субботники выводить и на работы. Надо чтобы бесплатно трудились. Потому что мы же их обеспечивали все эти годы", - следует из переведенной "Кавказским узлом" записи совещания, опубликованной 22 августа в YouTube-канале телекомпании.

К празднику Курбан-байрам власти Чечни отчитались о раздаче более 55 тысяч жертвенных животных, 12,5 тысяч из них получили жители Саудовской Аравии. Пользователи соцсети тогда усомнились, что в Саудовской Аравии есть малообеспеченные. Тогда как пятая часть населения Чечни, по данным Росстата, живет за чертой бедности.

При этом Магомед Даудов заявил. что Кадыров потратил на цели военную операция на Украине 20 миллиардов рублей. "За эти полгода, без учёта помощи государства, наш Глава (...) из своего кармана дал 20 миллиардов рублей на борьбу с этими шайтанами. врагами Всевышнего. Это если говорить именно о денежных тратах, без учёта вложенных нашими братьями сил", - говорит он на видеозаписи.

"Кавказский узел" писал, что за 2021 год Рамзан Кадыров заработал 26,5 миллиона рублей, или в 14,3 раза меньше своего дохода за 2020 год, следует из декларации о доходах главы Чечни. Снижение официального дохода Кадырова произошло после резкого роста в 2019 году, когда он задекларировал 147,9 миллиона рублей, что почти в 20 раз превысило доход за 2018 год (7,58 миллиона).В 2020 умма официального дохода составила 381,1 миллиона рублей.

В апреле 2021 года журналисты команды Романа Баданина* опубликовали расследование о тайной недвижимости супруги главы Чечни Медни Кадыровой и финалистки конкурса красоты Фатимы Хазуевой, которая, по их данным, пользуется благосклонностью главы Чечни. Хазуевой принадлежит роскошный особняк в центре Грозного, она же наряду с женой главы Чечни владеет квартирами в элитных жилых комплексах в Москве, сообщили авторы расследования.

На "Кавказском узле" опубликована справка "Без деклараций: элитное жилье близких Кадырова".

Ранее, в июле 2020 года, журналисты Баданина* опубликовали расследование об активах, которыми распоряжаются через номинальных владельцев Рамзан Кадыров и его советник, депутат Госдумы Адам Делимханов. Стоимость этих активов исчисляется сотнями миллионов долларов, поскольку, получая долю в бизнесе, представители Чечни помогали партнерам с решением конфликтных ситуаций, сообщили авторы расследования. Жителям Чечни давно известна схема заработка руководителей региона, подтвердил данные журналистов глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.