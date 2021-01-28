Без деклараций: элитное жилье близких Кадырова

28 января 2021, 23:39

28 января 2021 года многие средства массовой информации вышли с пересказом расследования издания «Важные истории», которое изучило, как недвижимость членов семьи Кадырова, занимающих государственные должности, не находит отчета в их декларациях.

«Соколиное гнездо»

Квартиры, о которых идет речь, расположены в ЖК «Соколиное гнездо» у метро «Сокол» в Москве. Это элитный комплекс из четырех корпусов, два из которых имеют 18 этажей, другие - по 26, находится по адресу Ленинградский проспект 76. Территория комплекса огорожена и находится под круглосуточной охраной, указывается на сайте товарищества собственников этого жилья .

Закриевы

Еще в феврале 2020 года издание «Собеседник» писало о декларации близкого родствненика Кадырова, которая вызвала вопросы из-за указания в ней недвижимости. Зять Рамзана Кадырова Салман Закриев первый заместитель председателя парламента Чечни отметил в декларации 2018 года пентхаус в «Соколином гнезде» площадью 167,7 кв. м, как принадлежащий его супруге Зулай, старшей сестре Кадырова. Вот только по выписке из Росреестра, владела она этим пентхаусом с 2005 года .

Причем собственница – сама чиновник, сейчас она заместитель управляющего делами главы и правительства Чечни. Ежегодно (с 2014 года) публикуются ее декларации. Но ни в одной об этой квартире нет ни слова. А в 2019 году у нее вообще никакого имущества не указано, только годовой доход.

Их сын Ибрагим (Якуб) Закриев владеет в «Соколином гнезде» квартирой площадью 122,6 кв. м с 2009 года, когда окончил Московское суворовское военное училище. С тех пор он занимал различные должности в администрации главы и правительства Чечни, был мэром Грозного, вице-премьером, а сейчас – руководитель администрации главы и правительства. Но ни в одной декларации он не вспомнил о московской квартире. Теперь и не вспомнит - по данным Росреестра, в декабре 2020 года квартира Якуба Закриева перешла в собственность некоей Дуруевой Аминат.

Черхиговы

У другой старшей сестры Рамзана Кадырова Зарган в «Соколином гнезде» квартира с 2004 года. По данным Росреестра площадью 131,7 кв. м. Она помощник главы Чечни по дошкольному образованию, но следов ее деклараций обнаружить не удается. Впрочем, ее имущество должно отражаться в декларациях ее мужа - министра транспорта и связи Рамзана Черхигова. И там московская недвижимость Зарган отсутствует.

Ибрагимов

Квартирой площадью 124,4 кв. м в «Соколином гнезде» с 2005 года владеет двоюродный брат Рамзана Кадырова по материнской линии Турпал-Али Ибрагимов, глава администрации Шалинского района Чечни и секретариата местного отделения "Единой России". В своих декларациях эту московскую квартиру он не вспоминает.

А что сам Кадыров?

Авторы расследования вспоминают историю с квартирой Ахмата Кадырова (в районе Очаково-Матвеевское по адресу улица Веерная, дом 30, корпус 2 площадью 153,6 кв. м). После смерти Ахмата Кадырова и до 2010 года собственником части квартиры был Рамзан Кадыров. В декларациях главы Чечни эта недвижимость ни разу не упоминалась. Так в декларации за 2008 год глава Чеченской республики указывает, что недвижимости у него вообще нет .

Доход Рамзана Кадырова в 2019 году, согласно поданной им декларации, составил 147,9 миллиона рублей, увеличившись за год почти в 20 раз. Супруга Кадырова, согласно декларации, увеличила за год свой доход в 40 раз. При этом официальные доходы глав других регионов обычно не превышают нескольких миллионов рублей. Реальные доходы главы Чечни с трудом поддаются оценке, но они значительно выше декларируемых, полагают опрошенные "Кавказским узлом" экономисты.

Жене главы Чечни, Медни Мусаевне Кадыровой, с 2006 года принадлежит квартира площадью 209,8 кв. м в престижном ЖК «Воробьевы горы» на Мосфильмовской улице. При этом сведения об этой недвижимости есть в декларациях Кадырова с 2009 года. Также указываются в декларациях расположенный на левом берегу Сунжи земельный участок площадью 3 668 кв. м и дом на нем площадью 2 344,3 кв. м, купленный в ипотеку у ООО «Арена Сити» (позднее компания переименована в «Грозный-сити») в 2014 году . А вот купленные в 2019 году там же 28 000 кв. м земли в декларацию не попали .

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