Экономисты сочли недостоверными сведения о доходах Кадырова

10 августа 2020, 22:32

Рамзан Кадыров, задекларировавший 147,9 млн рублей дохода в 2019 году, отличился среди глав других регионов, чьи официальные доходы обычно не превышают нескольких миллионов рублей. Реальные доходы главы Чечни с трудом поддаются оценке, но они значительно выше декларируемых, считают опрошенные "Кавказским узлом" экономисты.

Как сообщал "Кавказский узел", доход главы Чечни в 2019 году, согласно поданной им декларации, составил 147,9 миллиона рублей, почти в 20 раз превысив доход за 2018 год. Супруга Кадырова, согласно декларации, увеличила за год свой доход в 40 раз. Пользователей Instagram заинтересовали источники быстрого роста доходов Рамзана Кадырова и его семьи.

Согласно официальной декларации о доходах главы Чечни, в 2019 году Рамзан Кадыров имел доход 147 997 849 рублей, тогда как в 2018 году его доход составлял 7 581 174 рубля. Супруга главы Чечни в 2019 году показала доход в 2,4 млн рублей, а в 2018 году, если верить декларации, — только 60 тысяч. Таким образом, доходы Кадырова выросли за год в 19,52 раза, а его жены — ровно в 40 раз.

Кадыров отличился высоким доходом среди глав регионов ЮФО и СКФО

Рамзан Кадыров задекларировал за 2019 год самый высокий доход среди глав регионов СКФО и ЮФО, которые успели опубликовать сведения о доходах в рамках последней декларационной кампании.

Согласно сведениям, которые публикуются на официальных сайтах региональных администраций, одним из наиболее обеспеченных губернаторов на Северном Кавказе, за исключением Рамзана Кадырова, является глава Северной Осетии Вячеслав Битаров - он заработал в 2019 году более 39 млн рублей. Годовой доход Битарова, как следует из деклараций, в 2016-2018 годах был сопоставимым - 31-37 млн рублей. В 2018 году Битаров объяснял журналистам, что он является акционером ряда крупных предприятий и получает доход в соответствии с результатами их работы.

Обычный срок окончания декларационной кампании - 30 апреля - в 2020 году был сдвинут на три месяца из-за пандемии коронавируса, писала в 26 июля "Российская газета".

Волгоградский губернатор Андрей Бочаров задекларировал более 6 млн рублей дохода, полученного в 2018 году. Это примерно на 1 млн больше, чем он задекларировал в 2018 году. Супруга Бочарова, которая в 2016 году декларировала более 23 млн рублей дохода, в 2019 году заработала 1,2 млн рублей.

Доход главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова составил 1,5 млн рублей, а доход его супруги - более 4 млн рублей. Глава Дагестана Владимир Васильев в 2019 году заработал чуть больше 4 млн рублей (для сравнения, в 2018 году он декларировал 4,9 млн рублей дохода), а доход его супруги составил 1,2 млн рублей. Глава Калмыкии Бату Хасиков задекларировал за 2019 год доход в 1,2 млн рублей, его жена заработала 55 тысяч рублей.

Некоторые главы регионов юга России еще не опубликовали декларации за 2019 год. Так, на сайте главы Кабардино-Балкарии опубликована только декларация за 2018 год - согласно ей, доход Казбека Кокова составил 3,8 млн рублей, а его жена заработала 174 тысячи рублей. Задекларированный доход главы Адыгеи Мурата Кумпилова за 2018 год составил 1,4 млн рублей, его супруги - 58 тысяч рублей.

Совокупный доход Рамзана Кадырова в 2016 году, согласно его декларации, составил свыше 11,46 миллиона рублей, а двое его несовершеннолетних детей тогда же получили доходы по 9,95 млн рублей каждый. Годовой доход Кадырова в 2015 году составлял 6,04 миллиона рублей. При этом Рамзан Кадыров, по информации телеканала "Дождь", пользовался самым просторным бизнес-джетом в мире, стоимостью порядка двух миллиардов рублей. В 2014 году Кадыров заработал, согласно декларациям, 4,835 млн рублей, в 2013 — 4,297 млн рублей, в 2012 — 4,278 млн рублей.

Экономисты усомнились в соответствии реальных и официальных доходов Кадырова

Резкое увеличение официальных доходов Рамзана Кадырова может быть связано с тем, что он не умеет либо не хочет их скрывать, предположила экономист, профессор географического факультета МГУ Наталья Зубаревич.

"Возможно, это значит, что он не умеет правильно прятать свои доходы, либо он решил похвастаться своими доходами", - сказала Зубаревич корреспонденту "Кавказского узла". Она также не исключила, что реальные доходы Рамзана Кадырова еще выше, чем указано в официальной декларации за 2019 год.

Весной 2017 года Кадыров сообщил, что наследный принц Дубая шейх Хамдан Бен Мухаммед Аль Мактум подарил ему лошадь. При этом Transparency International заинтересовалась судьбой подаренного Кадырову скакуна, отметив, что его стоимость значительно превышает допустимый размер стоимости подарков, которые может получить госчиновник. По данным правозащитной организации, лошади, владельцем которых значится глава Чечни, с 2014 по 2018 год принесли Рамзану Кадырову более 98 миллионов рублей призовых. В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" доступна биография Рамзана Кадырова.

Кадыров скрывает свои реальные доходы, считает эксперт Института экономической политики им.Гайдара Сергей Жаворонков. Экономист уверен, что реальные доходы главы Чечни значительно выше, чем следует из декларации.

"Реальная сумма дохода Рамзана Кадырова за 2019 год, несомненно, отличается от той, которая указана в декларации. Мне кажется, его доходы могут дойти до нескольких миллиардов рублей, это примерные цифры, точно сказать невозможно. В целом Кадырову необязательно иметь какие-то значительные официальные доходы, ему вполне неофициальных хватает. Если мы говорим о других губернаторах, то понятно, что глава Чечни заметно выделяется. У него намного больше доходов", - сказал он "Кавказскому узлу".

Официальный доход Кадырова мог увеличиться в результате продажи какой-либо собственности, но этот факт должен быть отражен в декларации, отмечает Сергей Жаворонков. "Я предполагаю, что увеличение его доходов может быть связано с тем, что он или его жена, например, продали какую-то дорогую собственность и у них появилась большая сумма денег, которую они задекларировали. Грубо говоря, продал дорогую квартиру - и на руках уже много миллионов рублей", - предположил экономист.

В июле независимое издание "Проект" опубликовало расследование об активах, которыми Рамзан Кадыров и Адам Делимханов распоряжаются через номинальных владельцев. Стоимость этих активов исчисляется сотнями миллионов долларов. Получая долю в бизнесе, представители Чечни помогали партнерам с решением конфликтных ситуаций, следует из публикации. По словам источника издания, представители Чечни также решали в Кремле "разные вопросы" для партнеров. Авторы расследования приходят к выводу, что бизнес-деятельность Кадырова и его приближенных санкционирована федеральным руководством. В результате "чеченские боссы, их номиналы и рядовые бойцы играют важную роль в российской экономике", выступая "неотъемлемой частью" сложившейся политической системы, говорится в комментарии редакции "Проекта".

Деятельность по решению проблем различных бизнес-структур, с которой "Проект" связал Кадыровым, не является специфической именно для него, отметил Жаворонков.

"Известно, что в нынешней системе существуют так называемые решальщики, которые получают мзду определенную и взамен решают конкретные проблемы, связанные с госконтрактами, уголовными делами и так далее. Этим занимаются многие, но важен уровень решальщика. Кадыров как человек, лично знакомый с президентом Путиным, который может позвонить ему, этому уровню вполне соответствует", - сказал экономист.

Реальный доход главы Чечни выше, чем указано в его декларации, полагает профессор Ставропольского государственного университета, конфликтолог Юрий Ефимов.

"Официальный доход и реальный доход Рамзана Кадырова – это разные вещи. Общество давно смирилось, что главы субъектов РФ и чиновники в целом декларируют одну сумму дохода, а на самом деле имеют совсем другую. Сколько у него на самом деле дохода, я сказать не могу. А увеличение его официальных доходов, мне кажется, можно объяснить продажей чего-либо - акций или собственности", - сказал Ефимов "Кавказскому узлу".

Он уверен, что никто из глав российских регионов не относится к декларациям серьезно. "Есть масса способов обойти декларацию или указать не ту сумму, все зависит от порядочности главы субъекта. Фактор декларации играет важную роль в нормальном и развитом гражданском обществе, но у нас пока это ни на что не влияет. Даже чиновники покрупнее, которые стоят выше губернаторов, не обращают внимания на суммы, указанные в их декларации. Для чиновников это игра, симулятор. Они относятся к этому важному явлению как к игре, и каждый раз декларируют что-то новое. Так и в случае с главой Чечни", - отметил он.

Ефимов согласен, что Рамзан Кадыров выделяется среди российских губернаторов в том числе и официальными доходами.

"Возможности у губернаторов разные: кто-то пришел из бизнеса, кто-то был просто менеджером, кто-то в основном политикой и занимался, поэтому у них у всех разные суммы в декларациях. Я думаю, что глава Чечни выделяется на фоне других губернаторов. Это соответствует специфике региона, где принято, что человек при власти должен обладать соответствующим материальным положением, должен быть богатым, показывать это", - сказал профессор.

При этом к сведениям из расследования "Проекта" аналитик отнесся с сомнением: чтобы уверенно связывать главу Чечни с такой деятельностью "нужны четкие доказательства", считает Ефимов. "Думаю, глава Чечни может и без этого хорошо жить, но в целом такая практика есть в регионах, где процветает крупный бизнес. Насколько в Чечне это принято и распространено, не могу сказать", - добавил он.

Наиболее распространенная схема увеличения доходов в декларации чиновников – продажа собственности, отметил старший научный сотрудник Института проблем рынка РАН Михаил Чернышов.

"Ничего удивительно в увеличении доходов Рамзана Кадырова и его жены нет. Посмотрите на доходы жены премьера Мишустина, они увеличиваются из года в год, это нормально. Я предполагаю, что речь идет о продаже объектов недвижимости, которая принадлежала семье Кадырова. Скорее всего именно за счет этого их доходы выросли, потому что зарплата не менялась, бизнесом они не занимаются", - сказал Чернышов "Кавказскому узлу".

Экономист отметил, что судить о реальных доходах Рамзана Кадырова можно будет только в том случае, если появятся определенные достоверные факты, свидетельствующие об их размерах. Если существуют доказательства, подтверждающие данные из расследования "Проекта", то ими должны заинтересоваться следственные органы, полагает он.

"Это называется коррупция. Я не знаю конкретные факты про подобную деятельность главы Чечни. Если кто-то располагает такой информацией, то следует обращаться в СК РФ. В целом такая практика – это противозаконная деятельность", - подчеркнул он.

Стройки помпезных небоскребов, баснословные гонорары звездам и турниры по боям без правил упоминаются наряду с обычными для чиновничьих отчетов социальными и экономическими проектами, когда речь идет о деятельности фонда имени Кадырова. Все бюджетники Чечни ежемесячно обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в подготовленной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" справке "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".