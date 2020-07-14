"Проект" опубликовал расследование о связях Кадырова с крупным бизнесом

14 июля 2020, 18:23

Глава Чечни и люди из его окружения получают доступ к активам на сотни миллионов долларов с помощью номинальных владельцев бизнеса, взамен предоставляя партнерам помощь в решении конфликтных ситуаций, следует из опубликованного сегодня расследования издания "Проект".

Материал "Братья Ltd. Расследование о том, как зарабатывают Рамзан Кадыров и Адам Делимханов" опубликован сегодня на сайте издания "Проект", позиционирующегося как "независимое медиа, объединившее журналистов-расследователей и репортеров".

Согласно публикации, Рамзан Кадыров и его родственник, депутат Госдумы Адам Делимханов через подставных лиц зарабатывают сотни миллионов долларов. "По действующему законодательству, чиновники и парламентарии всех уровней в России не имеют права заниматься бизнесом. Если посмотреть на реестр юридических лиц, у Кадырова и Делимханова и нет никакого бизнеса . Зато если взглянуть на их образ жизни, так могут жить только сверхбогатые люди — бизнес-джет, суперкары, дорогая недвижимость и т.п. Для этого у чеченских руководителей есть разветвленная сеть друзей и номиналов, нередко владеющих миллиардным бизнесом", - утверждают авторы расследования.

По версии "Проекта", один из таких номинальных бизнесменов – риелтор по фамилии Кротов, занимающий также должность сотрудника посольства Гренады в России. Кротов, как предполагают авторы расследования, скупал долги бизнесменов или становился номинальным совладельцем бизнеса. "Всего земельные активы компаний, совладельцем которых стал Кротов, можно оценить почти в 17 млрд рублей", - говорится в публикации.

Согласно тексту расследования, Кротов по меньшей мере дважды получал доступ к активам на сотни миллионов долларов, действуя в интересах руководства Чечни.

Получая долю в бизнесе, представители Чечни помогали партнерам с решением конфликтных ситуаций, следует из публикации. В частности, по данным журналистов, в 2010 году предприниматель Игорь Алтушкин столкнулся с попыткой недружественного поглощения своей Русской медной компании, после чего встретился с представителем руководства Чечни. "Вскоре друг Кадырова, бизнесмен Руслан Байсаров, никогда прежде не занимавшийся медью, стал владельцем 20% РМК - это могло быть условием предоставления защиты. Весь медный бизнес Алтушкина тогда оценивался в $4,3 млрд, соответственно, пакет Байсарова мог стоить около $900 млн. [...] Проблемы Алтушкина исчезли тут же, как Байсаров вошел в бизнес", - говорится в публикации.

По словам источника издания, представители Чечни также решали в Кремле "разные вопросы" для партнеров – в частности, было "мгновенно получено" одобрение Кремля на покупку крупной промышленной компании. "На переговорах [владелец компании] напомнил Алтушкину, что ему нужно получить одобрение властей на такую сделку. А он говорит: "У нас уже все одобрено". Тот удивился: неужели у Алтушкина есть прямой доступ к главе государства? Алтушкин ответил: "Нет, все сделали мои партнеры", - приводит издание слова источника, близкого к этой компании.

В 2013 году Алтушкин выкупил обратно долю Байсарова, поскольку, по словам неназванного собеседника «Проекта», "проблемы от чеченцев стали сильно превышать пользу". "Байсаров действительно передал свою долю в компанию Tempest PE Fund 1, зарегистрированную на Каймановых островах, сообщила тогда пресс-служба РМК. Владелец оффшора неизвестен", - говорится в тексте расследования.

По данным издания, Кротов также курировал строительство резиденции Рамзана Кадырова в его родовом селе Центарой. "Один из подрядчиков, занятых в 2008 году в строительстве резиденции, сказал «Проекту», что не может назвать того, для кого построен дворец [в селе Центарой], но подтвердил, что Кротов работает «на Делимханова»", - говорится в публикации.

Авторы расследования подчеркнули, что представители Рамзана Кадырова и Адама Делимханова не ответили на вопросы «Проекта». Предприниматель Павел Кротов предположение о его связях с чеченской элитой назвал "чистой воды бредом", следует из публикации. «Я точно не работаю ни на какую чеченскую элиту, будучи православным русским человеком», - приводит его слова "Проект".

Издание "Ведомости" в 2010 году называло предпринимателя Кротова "другом Кадырова", представляющим интересы Делимханова. "По словам источников «Ведомостей», Павел Кротов представляет интересы депутата Госдумы, друга президента Чечни Адама Делимханова", - говорится в публикации издания от 12 апреля 2010 года.