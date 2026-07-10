Военный из Дагестана убит на Украине

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Магомедшарип Магомедов из Ахтынского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине чиновники публично назвали имена как минимум 2028 убитых там военнослужащих из Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", к 7 июля чиновники и силовики официально признали убитыми на Украине не менее 2027 бойцов из Дагестана.

На Кузайском кладбище в селе Ахты 9 июля был похоронен убитый в зоне боев на Украине Магомедшарип Магомедов. Об этом сообщил глава Ахтынского района Абдул-Керим Палчаев.

“Магомедшарип Алимирзаевич, аварец по национальности, добровольно принял решение отправиться в зону боевых действий”, - написал чиновник в своем Telegram-канале. Возраст и детали биографии убитого в публикации не приводятся.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте как минимум 2028 комбатантов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В конце июня администрация Ахтынского района сообщала, что на Украине убиты уроженец села Ахты Джамидин Юзбеков и выходец из села Смугул Муталиб Исаков.

Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых, чьи имена официально обнародовали власти. Возглавлявший в феврале 2022 года Дагестан Сергей Меликов первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный, признав смерть офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - возмущается супруга Василия Штылуна, получившая за убитого в 2022 году мужа пять миллионов рублей от подразделения "Ветераны".