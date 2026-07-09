×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
02:17, 9 июля 2026

Житель Дагестана осужден за финансирование запрещенной организации

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Дагестанских Огнях приговорил местного жителя Сабира Муртузалиева к денежному штрафу за финансирование организации, признанной в России экстремистской.

Мужчине вменяли финансирование экстремистской деятельности (часть 1 статьи 282.3 УК России). Статья предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет, однако суд, учтя смягчающие обстоятельства, ограничился штрафом.

Дело рассматривал городской суд Дагестанских Огней. Согласно версии обвинения, житель Дагестана, будучи сторонником идей экстремистской  организации, перечислил деньги на ее банковский счет. В суде он полностью признал вину и раскаялся, сообщила 8 июля пресс-служба Верховного суда Дагестана в своем Telegram-канале. 

Мужчина приговорен к штрафу в 320 тысяч рублей. Название организации, сумма и дата денежного перевода в сообщении суда не указаны, как и имя подсудимого. В картотеке суда единственным осужденным по указанной статье значится Сабир Муртузалиев. Дело поступило в суд 15 апреля 2026 года, приговор был вынесен 26 июня, но информация о нем появилась в картотеке на сайте суда только 8 июля. 

Приговор пока не вступил в законную силу. Комментариями Муртузалиева или его адвоката относительно планов обжаловать приговор «Кавказский узел» пока не располагает.

Сабир Муртузалиев - уроженец Новозыбкова Брянской области, ему 38 лет, следует из записи в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Согласно сообщению Telegram-бота, отслеживающего обновления в этом перечне, данные Муртузалиева были внесены в него 31 октября 2025 года.

"Кавказский узел" также писал, что уголовное дело по статье о финансировании экстремистской организации в начале июня было возбуждено против 29-летнего жителя Ставрополя. Ранее аналогичное дело из-за денежного перевода, совершенного в 2026 году, было возбуждено против жительницы Дагестана. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
События
23:58, 8 июля 2026
Участник шахтерских протестов в Чиатуре осужден за оскорбление судьи
22:04, 8 июля 2026
Кадыров подал документы на участие в выборах главы Чечни
20:28, 8 июля 2026
Супруга Варданяна попросила Пашиняна помочь в посещении заключенных в Баку
18:46, 8 июля 2026
Транспортное сообщение с 51 селом Дагестана прервано из-за обвалов и оползней
17:33, 8 июля 2026
Менее 24% заявлениям получили выплаты после наводнения в Дагестане
15:29, 8 июля 2026
Военный осужден в Нальчике за отсутствие на службе
Все события дня
Новости
Алина Джикаева. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
14:31, 8 июля 2026
Алина Джикаева признала вину в даче взяток полицейскому
Военнослужащий. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
16:58, 7 июля 2026
Военный из Дагестана убит на Украине
Очередь на заправку. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
01:29, 7 июля 2026
Махачкалинские водители заметили сокращение дефицита топлива
Алина Джикаева. Фото: Telegram / Сапа 15
20:39, 6 июля 2026
Алина Джикаева пожаловалась на давление в СИЗО
Наводнение в Дагестане. Фото: Дагестанский штаб «МыВместе»
01:56, 1 июля 2026
Жители Уркараха назвали недостаточными компенсации за разрушенные дома
Персоналии
Зарема Мусаева. Фото https://t.me/no_torture/3204*
11:01, 8 июля 2026
Мусаева Зарема Абуязитовна
Федор Щукин. Кадр видеюосюжета РГВК Дагестан.
10:50, 8 июля 2026
Щукин Федор Вячеславович
Бабушкин Игорь Юрьевич, фото https://www.astrobl.ru/news/112792
11:02, 7 июля 2026
Бабушкин Игорь Юрьевич
Справочник
Горящая АЗС. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot. Атаки на SOCAR и нота протеста МИД Азербайджана

Адам Кадыров. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Ордена и медали Адама Кадырова

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Последние записи в блогах
Фото
13:16, 24 июня 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Река имени Хизира. Или что-то другое?
Фото
16:45, 2 июня 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Конфликт интересов, или как не порадеть родному человечку
Фото
17:53, 27 мая 2026
Горы слов. Литература Кавказа
16
Ислам Ханипаев, «Красный царь». Рассказ-предупреждение
Все блоги
Аналитика
13:13, 1 июля 2026
4 человека убиты и 8 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России во II квартале 2026 года
12:56, 1 июля 2026
В июне 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 8 жертв
Темы дня
Игбал Абилов. Фото https://www.facebook.com/scholarsatrisk/posts/sar-is-deeply-disappointed-to-share-the-igbal-abilov-a-scholar-of-history-and-et/1218651166937914/
08 июля 2026, 18:20
Защита Абилова добилась участия переводчика в рассмотрении исков к СМИ

Алина Джикаева. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
08 июля 2026, 14:31
Алина Джикаева признала вину в даче взяток полицейскому

Продукция завода по производству извести в Гулли. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=wCW37k63twU
08 июля 2026, 07:38
Жители Гулли обратились к Щукину с жалобой на завод по производству извести

Мазут на песке. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
08 июля 2026, 05:40
Экологи назвали ожидаемыми жалобы туристов на мазут на пляжах Кубани

Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Показать больше