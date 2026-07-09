Житель Дагестана осужден за финансирование запрещенной организации

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Суд в Дагестанских Огнях приговорил местного жителя Сабира Муртузалиева к денежному штрафу за финансирование организации, признанной в России экстремистской.

Мужчине вменяли финансирование экстремистской деятельности (часть 1 статьи 282.3 УК России). Статья предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет, однако суд, учтя смягчающие обстоятельства, ограничился штрафом.

Дело рассматривал городской суд Дагестанских Огней. Согласно версии обвинения, житель Дагестана, будучи сторонником идей экстремистской организации, перечислил деньги на ее банковский счет. В суде он полностью признал вину и раскаялся, сообщила 8 июля пресс-служба Верховного суда Дагестана в своем Telegram-канале.

Мужчина приговорен к штрафу в 320 тысяч рублей. Название организации, сумма и дата денежного перевода в сообщении суда не указаны, как и имя подсудимого. В картотеке суда единственным осужденным по указанной статье значится Сабир Муртузалиев. Дело поступило в суд 15 апреля 2026 года, приговор был вынесен 26 июня, но информация о нем появилась в картотеке на сайте суда только 8 июля.

Приговор пока не вступил в законную силу. Комментариями Муртузалиева или его адвоката относительно планов обжаловать приговор «Кавказский узел» пока не располагает.

Сабир Муртузалиев - уроженец Новозыбкова Брянской области, ему 38 лет, следует из записи в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Согласно сообщению Telegram-бота, отслеживающего обновления в этом перечне, данные Муртузалиева были внесены в него 31 октября 2025 года.

"Кавказский узел" также писал, что уголовное дело по статье о финансировании экстремистской организации в начале июня было возбуждено против 29-летнего жителя Ставрополя. Ранее аналогичное дело из-за денежного перевода, совершенного в 2026 году, было возбуждено против жительницы Дагестана.