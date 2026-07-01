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01:56, 1 июля 2026

Жители Уркараха назвали недостаточными компенсации за разрушенные дома

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Восстановление жилых домов после разрушительных оползней в селах Дахадаевского района легло на плечи самих сельчан. Суммы компенсаций, которые получила только часть пострадавших, не покрывают реальных затрат, но в основном местные жители полагаются на сильную традицию взаимовыручки. 

Как писал "Кавказский узел", В Дахадаевском районе Дагестана с апреля действует режим ЧС муниципального характера в связи с оползнями. Наиболее пострадали села Уркарах, Кубачи и Калкни. В селении Уркарах были повреждены основной водопровод и более 60 жилых домов, основная часть села осталась без воды, рассказали местные жители 20 апреля. 

Апрельские стихийные бедствия, вызванные обильными ливнями, нанесли серьезный удар по инфраструктуре и жилому фонду Дахадаевского района Дагестана. Оползни привели к масштабным разрушениям в нескольких населенных пунктах, создав угрозу для жизнедеятельности сотен людей. По официальной информации, наиболее сокрушительный удар пришелся на районный центр - село Уркарах, где пострадало 62 дома, а часть из них была полностью разрушена оползнем.

Помимо жилого фонда, серьезно пострадала инфраструктура: были повреждены дороги республиканского значения, что вызвало перебои в транспортном сообщении. Кроме того, оползень вывел из строя здание детского сада в Уркарахе.

Все дороги и центральный водопровод были оперативно восстановлены в течение месяца после стихийного бедствия, рассказали «Кавказскому узлу» в администрации Дахадаевского района. «Сейчас проблем с дорогами и водой нет. Все основные силы были направлены на восстановление дорог и ремонт водопровода, где-то в течение месяца все было восстановлено. Сейчас главная задача - восстановление пострадавших домов»,- сказал представитель администрации.

Тем не менее, у жителей района до сих пор остается немало вопросов и трудностей. Основная проблема - нехватка финансовых средств. На практике процесс восстановления жилья требует гораздо больших ресурсов, чем заложено в стандартных компенсациях, рассказали главы пострадавших семей корреспонденту «Кавказского узла».

Этих денег катастрофически мало для реального восстановления дома

У Руслана Кубаева, чей дом серьезно пострадал от оползня, большая семья из пяти человек. «Комиссия от администрации к нам пришла быстро, ущерб зафиксировали. Положенную компенсацию за частичную утрату имущества первой необходимости нам выплатили - вышло по 78 735 рублей на человека, то есть всего около 393 тысяч рублей. Но этих денег катастрофически мало для реального восстановления дома. Цены на стройматериалы сейчас взлетели, работы дорогие. Нам только на закупку досок, цемента и замену треснувшей стены насчитали больше 600 тысяч рублей. Получается, из своего кармана доплатили больше 200 тысяч», - рассказал он.

По словам Руслана, во время работ приходится экономить на всем. «Что касается общей ситуации в селе с 20 апреля, она сдвинулась с мертвой точки: паники нет, дороги расчистили, воду и свет дали. Но до прежней нормальной жизни еще очень далеко», - отметил он.

Семья Тимура Тузарова из семи человек осталась без крыши над головой. Сейчас Тузаровы вынуждены жить в чужом жилье. «Единовременные выплаты по 15 675 рублей на человека нам перевели быстро. Сейчас мы стоим в очереди и ждем основную компенсацию за полную утрату имущества - это должно быть по 156 750 рублей на каждого. Надеемся получить эти деньги, чтобы начать строиться заново», - сказал он.

На помощь ему трудную минуту пришел одноклассник, предложивший пожить в своем доме. «Огромное спасибо моему однокласснику. Он сам уже много лет живет в Москве, а его дом здесь пострадал частично. Он сразу позвонил и сказал: “Живите сколько надо”. Это нас спасло, потому что в пункт размещения в гимназию идти не хотелось. Будем здесь жить, пока не построим новый дом», - отметил он.

Не все жители Уркараха готовы ждать помощи от государства - многие предпочитают восстанавливать быт самостоятельно, рассчитывая на поддержку близких. Рашид, чей дом также попал под удар стихии, воспитывает двоих детей.

«Я подал все документы на компенсацию за частичную утрату имущества еще в первые недели. Комиссия все описала, но выплаты до сих пор где-то задерживаются, бумажная волокита. Но я не стал сидеть сложа руки, пошел по родственникам и друзьям, занял денег, залез в долги. Потратил на ремонт крыши и укрепление стен около 280 тысяч рублей, зато сейчас дома сухо. Дадут компенсацию от государства - сразу верну долги», - рассказал он.

Если у соседа беда, ты не ждешь, пока приедет официальная служба, а сам берешь инструмент и идешь помогать

Мужчина признается, что без физической помощи односельчан ему бы не удалось так быстро восстановить дом. «У нас в селе девиз: как можем, помогаем друг другу, и это не пустые слова. Когда сошел оползень, мужчины со всего района съехались с лопатами и личной техникой, помогали откапывать вещи, разбирать завалы. У нас на Кавказе так принято: если у соседа беда, ты не ждешь, пока приедет официальная служба, а сам берешь инструмент и идешь помогать. Это искренняя солидарность, а не от безысходности», - отметил он.

Среди пострадавших есть и те, у кого процесс взаимодействия с государственными структурами прошел без задержек и споров. «Наша семья из четырех человек получила все положенные выплаты и компенсации в полном объеме. Комиссия отработала честно, оперативно оценила ущерб. Нам выплатили по 78 735 рублей на человека за частичную утрату имущества. Выделенных денег нам хватило, чтобы восстановить наш частично пострадавший дом. Но есть семьи, которые все еще вообще ничего не получили», - рассказал сельчанин Расул

"Кавказский узел" подготовил подробную памятку, которая поможет разобраться, кому положены выплаты, какие суммы предусмотрены, какие документы нужны и как действовать, если часть бумаг отсутствует.

Одна из таких семей оказалась в очень трудном положении. «Наш дом сильно пострадал. Без компенсации мы не могли бы его восстановить. Но когда комиссия пришла, оказалось, что есть проблемы с документами: дом ни на кого не оформлен, мы как-то забыли принять его в наследство и так просто жили. Но депутат Госдумы Джамаладин Гасанов пообещал адресную помощь десяти семьям, которые потеряли жилье и которым трудно получить компенсации от государства. Наша семья как раз попала в этот список и получила помощь», - сказал местный житель.

По его словам, помощи депутата хватило для восстановления дома. «Мы очень благодарны ему за помощь. Кроме нас еще 9 семей получили поддержку. Это было настоящим чудом для всех нас. Все вместе собрались и по очереди стали восстанавливать дома. У нас же как принято, что если надо залить фундамент или поднять стены, то соседи, родственники, знакомые приходят со своими инструментами, бетономешалками. Сегодня одному дом подняли, завтра идем к другому поднимать», - рассказал мужчина.

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, начались в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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