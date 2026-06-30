Роберт Мубарякович Кузовков (Семен Скрепецкий)

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Семен Скрепецкий (настоящее имя – Роберт Кузовков) – российский художник, акционист, музыкант, блогер. Критик российских властей, известен благодаря острым политическим карикатурам, сатире и арт-перформансам. Уехал из России в 2021 году после угроз. Убит 15 июня 2026 года в польском городе Бяла-Подляске.

Мотивы и версии убийства

По мнению аналитиков, опрошенных "Кавказским узлом», детали убийства Скрепецкого напоминают убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, исполнитель которого, согласно версии следствия, действовал по поручению госструктур центрального правительства России.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что убийство Семена Скрепецкого средь бела дня, скорее всего, носило «политический характер» и назвал инцидент, в случае подтверждения причастности России, «государственным терроризмом» .

Знакомые с Семеном Скрепецким уверены в политическом характере убийства. Художник жестко высмеивал в своих картинах и публикациях не только власти России, Белоруссии и Чечни, но и Украины, и российскую оппозицию. Из-за своих радикальных политических взглядов и резкой критики неоднократно получал угрозы. Его данные были внесены в базу украинского сайта «Миротворец» 1 , с указанием фактического адреса проживания По данным Radio ZET, в начале 2024 года художник обращался в правоохранительные органы с просьбой о защите, указывая на «реальную опасность» со стороны неизвестных лиц.

Работы художника практически неизвестны в Чечне, однако, по мнению гражданских активистов и оппозиционных чеченских блогеров, власти республики могли воспринять их как оскорбительные и использовать его убийство как послание другим критикам Кадырова в Европе. Скрепецкий активно рисовал карикатуры на политических деятелей, в том числе Рамзана Кадырова, его сына Адама и командира "Ахмата" Апти Алаудинова. Его работы распространялись в социальных сетях, а отдельные карикатуры становились вирусными.

Так, накануне смерти Скрепецкий публиковал карикатуры на Рамзана Кадырова, его сына Адама Апти Алаудинова. За день до убийства Скрепецкий опубликовал в своем Telegram-канале скриншоты с поступающими в соцсетях угрозами от лиц, называвших себя «русскими патриотами», включая сообщения от имени Кадырова и Путина .

Ранее он комментировал в своем Telegram-канале повторное присвоение Адаму Кадырову звания героя Чечни, опубликовав одну из своих картин - на ней отец и сын Кадыровы изображены со свиными пятаками, ушами и копытами .

За три дня до гибели, 12 июня, Скрепецкий провел перформанс у посольства РФ в Берлине – прошел в лаптях вдоль очереди на торжественный прием в посольство РФ, держа в руках собственную картину со Сталиным и Путиным .

Убийство

Роберт Кузовков, работавший под псевдонимом Семен Скрепецкий, был застрелен 15 июня 2026 года в польском городе Бяле‑Подляске около своего дома, недалеко от консульства Беларуси. Следствие рассматривает несколько версий, в том числе версию «казни»: по первоначальным данным полиции, убийство было совершено несколькими людьми . У убитого художника обнаружили пять огнестрельных ранений, в том числе в голову, грудь и спину. На месте нашли пять гильз и одну пулю калибра 9 mm Luger GEC . Спецслужбы Польши взяли под охрану его семью .

Подозреваемые

Сразу после убийства были задержаны двое граждан Белоруссии ., но вскоре их отпустили.

18 июня 2026 года стало известно о задержании мужчины, который использовал грузинский паспорт. Паспорт Грузии, которым пользуется задержанный с большой долей вероятности поддельный, так как данные не совпадают. По предварительным данным, задержанный - чеченец .

Задержанный по подозрению в убийстве Семена Скрепецкого, полное имя подозреваемого не раскрывается, его называют Эльнуром А., говорил по-русски и знал азербайджанский язык, утверждают его соседи по хостелу. В обвинении говорится, что он выстрелил в Скрепецкого пять раз. После задержания он не признал вину и отказался давать показания . Польская прокуратура ходатайствовала о его аресте на три месяца.

Биография

Семен Скрепецкий (настоящее имя Роберт Кузовков) родился в 1981 году на Алтае.

Работал в стиле неопримитивизма, часто используя гротеск и сатиру.

В начале карьеры он создавал комиксы и короткие анимационные ролики, постепенно переходя к политической сатире. Героями его работ были политические лидеры России, Белоруссии и Украины, оппозиционные политики .

В 2021 году эмигрировал в Польшу, где в первое время жил в лагере для беженцев в Бяла-Подляске в среде белорусских оппозиционеров. Позднее он остался жить в городе вместе с семьей.

Вел видеоблог на YouTube, ставший площадкой для его сатирического шоу , записывал песни в стиле трэп под псевдонимом MC Screp h . После начала СВО в феврале 2022 года сжег российский паспорт, выложив видео на свой YouTube канал .

Автор сатирической книги «Россия 2028», и ее продолжения, под названием «Россия 2028. Почтальон» .

Женат, пятеро детей.

Примечания