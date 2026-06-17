Убийство Скрепецкого после карикатуры на семью Кадыровых заставило задуматься о чеченском следе

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Работы убитого в Польше художника Роберта Кузовкова (Семена Скрепецкого) практически неизвестны в Чечне, но власти республики могли воспринять их как оскорбительные и использовать его убийство как послание другим критикам Кадырова в Европе.

Как писал "Кавказский узел", 16 июня стало известно, что художник из России Роберт Кузовков, известный под псевдонимом Семен Скрепецкий, который рисовал карикатуры на Рамзана Кадырова и Владимира Путина, застрелен неизвестными в польском городе Бяла Подляска. Смерть художника Роберта Кузовкова лишь усилила интерес к его работам и придала новый резонанс темам, которые он затрагивал в своем творчестве, указали пользователи соцсетей, комментируя убийство автора карикатур на Кадырова. Знакомые с убитым в Польше художником Робертом Кузовковым (Семеном Скрепецким) уверены в политическом характере убийства, прокуратура заявила о нескольких версиях, не раскрыв их. Художник жестко высмеивал в своих картинах и публикациях не только власти России, Беларуси и Чечни, но и Украины и российскую оппозицию.

Семен Скрепецкий активно рисовал карикатуры на политических деятелей, в том числе Рамзана Кадырова, его сына Адама и командира "Ахмата" Апти Алаудинова. А незадолго до своего убийства, 14 июня, он комментировал в своем Telegram-канале повторное присвоение Адаму Кадырову звания героя Чечни, опубликовав одну из своих картин - на ней отец и сын Кадыровы изображены со свиными пятаками, ушами и копытами.

Уроженец Чечни Магомед Авдорханов, проживающий в Европе, не был знаком с деятельностью карикатуриста Скрепецкого.



«Про этого карикатуриста и про то, что он рисует карикатуры на Кадырова, я узнал после его смерти. Мне кажется, он не был известен в Чечне среди населения. Может какая-то часть и знала о нем, но учитывая то, что он рисует, жителям Чечни опасно было наблюдать за ним и его активностью. Мое окружение здесь и родные в Чечне о нем точно не знали до этого события»,- сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Кадыров и его окружение не прощают такие вещи

Он не исключает, что за убийством карикатуриста стоит окружение Рамзана Кадырова.



«Кадыров и его окружение не прощают такие вещи, и я не исключаю прямую связь. Если он рисовал карикатуры на Путина, Кадырова, Алаудинова, то это уже серьезный повод думать, что заказ поступил откуда-то из Чечни. Кроме этого я читал, что его застрелили такими же патронами, что и Хангошвили в Берлине. Все может быть», - предположил он.

Уроженец Панкиси Зелимхан Хангошвили не был публичным человеком, не был замечен в критике кадыровского режима. Угрозы, которые он получал, покушение в 2015 году и само убийство представители чеченской диаспоры в Европе связали с его авторитетом среди чеченцев.

По словам Авдорханова, это послание для всех, кто критикует Кадырова.

«Они говорят, смотрите, мы следим за всеми, кто нас критикует, и накажем всех, даже в Европе», - отметил он.

Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов* не считает карикатуриста известным в республике.

"Что касается убитого художника, то не могу сказать, что он был особо известен среди чеченцев. Некоторые его критические видео в адрес Кадырова мне попадались, но не более того",- сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Блогера не удивит, если в убийстве художника найдут чеченский след.

"Насколько я понимаю, польской прокуратурой пока официально не заявляется о кадыровском следе в убийстве, но если в дальнейшем будет заявлено о таком следе, меня это не удивит. Деятельность Кузовкова вполне могла стать причиной убийства в интересах Кадырова", - отметил он.

Самому категорическому оппоненту Рамзана Кадырова подобные карикатуры могли бы показаться оскорбительными, поскольку содержат насмешку над некоторыми общими чертами чеченской культуры

Глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина* тоже не слышала про карикатуриста.

«Я ничего не знаю ни об этом художнике, ни о его восприятии в Чечне разными группами. Но могу предположить, что самому категорическому оппоненту Рамзана Кадырова подобные карикатуры могли бы показаться оскорбительными, поскольку содержат насмешку над некоторыми общими чертами чеченской культуры. На мой взгляд, такие насмешки недопустимы», - сказала она «Кавказскому узлу».

При этом она не исключает, что за убийством стоят представители Чечни.

«К сожалению, подобный ответ нельзя исключить. И никакие карикатуры не оправдывают убийство. ⁠На чем основывается расправа над человеком за картинки и слова? Коран, Сура «Трапеза», 5:32: «Кто убьет душу не за душу и не за преступление, тот подобен убийце всего человечества». Разве этого недостаточно, чтобы оценить это страшное преступление?», - отметила она.

Напомним, что художник в своих карикатурах на семью Кадыровых использовал образ свиньи. "Свинья в исламе считается нечистым животным. Употребление свинины строго запрещено Кораном, а контакт с ней требует ритуального очищения", - рассказал ранее "Кавказскому узлу" профессор НИУ ВШЭ, специалист по сравнительному правоведению и исламскому праву Леонид Сюкияйнен.

Публиковал Скрепецкий карикатуры на семью Кадыровах, и когда Адам Кадыров пригрозил привезти Зеленского в Грозный. Так, тогда он опубликовал работу, на которой улыбающийся человек с грудью в орденах везет на свинье человека, похожего на президента Украины.

7 января 2026 года Владимир Зеленский призвал США усилить давление на Россию, похитив Рамзана Кадырова так же, как президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Кадыров в ответ заявил, что Зеленский хочет достичь целей чужими руками. 8 января 2026 года Адам Кадыров пообещал, что предложение Зеленского "не останется без ответа". Его заявление, адресованное Зеленскому, было распространено в чеченских медиа. "Если Верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин или мой отец скажут слово, мы найдем тебя везде, и это только вопрос времени. Мы не будем объявлять операций. Мы просто приедем и заберем тебя… И привезём тебя сюда, в Грозный. Не как президента, а как военного преступника", - заявил он, добавив, что тот будет "рыдать и выть, целовать сапоги и молить о прощении". Свое заявление он опубликовал также на своей странице в Instagram*. Пользователи соцсети указали, что угрозу сына главы Чечни невозможно воспринимать всерьез, а оскорбительная риторика унизительна для самого Адама Кадырова.

Власти Чечни в течение многих лет преследуют своих критиков за рубежом

Критики властей Чечни на протяжении длительного времени подвергаются преследованию, в том числе за рубежом. Так, в начале 2020 года тело выходца из Чечни Имрана Алиева - блогера, известного как Мансур Старый - было найдено с ножевыми ранениями в отеле французского города Лилль. Алиев был убит жителем Гудермесского района Чечни, который работает на высокопоставленного чеченского чиновника, заявил позже чеченский блогер Тумсо Абдурахманов (внесен в реестр иноагентов). По его данным, предполагаемый убийца неделю прожил у Имрана Алиева в Бельгии, после чего вместе с ним поехал в Лилль. В отеле мужчина "усыпил Имрана, подсыпав снотворное, затем убил.

В июле 2020 года блогеры из чеченской диаспоры, критиковавшие режим Кадырова, рассказали о регулярно поступающих угрозах. Они сообщили об этом после убийства в Австрии уроженца Чечни Мамихана Умарова, известного как "Анзор из Вены".

В сентябре 2020 года широкий резонанс получило видео, на кадрах которого обнаженный уроженец Чечни Салман Тепсуркаев садится на бутылку, поясняя, что делает это в наказание за сотрудничество с критикующим чеченские власти телеграм-каналом.

Сам Тепсуркаев заявил, что оскорблял чеченских силовиков в публикациях. "Я говорил, что чужие матери <...>, чужие дочери <...>, чужие жены <...>. Я говорил там очень непозволительные вещи. Всех чеченских полицейских, работников органов власти обкладывал матом", - перевел ранее корреспондент "Кавказского узла" слова Тепсуркаева.

Родственники Тепсуркаева считают, что после похищения в Геленджике его доставили в расположение силовой структуры в Грозном. Тепсуркаев был убит еще в сентябре 2020 года и похоронен в безымянной могиле, поскольку родственникам велели "закопать его как собаку", отметил 24 августа 2022 года оппозиционный чеченский телеграм-канал.

"Кавказский узел" собрал истории устранения оппонентов Рамзана Кадырова в ЕС в справке "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".

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