Краснодарцы раскритиковали на попытку властей объясниться о причине подтоплений

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Ливневки в Краснодаре построены по советскому регламенту, который допускал подтопления улиц при выпадении осадков больше нормы, заявил заместитель мэра. Микрорайоны, в которых регулярно происходят подтопления, были построены уже в постсоветское время, указали краснодарцы, комментируя в соцсети его слова.

Как информировал "Кавказский узел", в Краснодаре часть улиц оказалась подтоплена после обильных осадков. Горожане связали это с неработающими ливневками. Коммунальные службы игнорируют поступающие от жителей заявки на откачку воды, пожаловались горожане, комментируя в соцсети отчет властей о ликвидации подтоплений. Они призвали чиновников привлечь к работам дополнительные силы и увеличить число мотопомп.

Жители микрорайона 9-й километр в Краснодаре 14 июня провели акцию. Они пожаловались, что коммунальные службы не откачивают воду с улиц, подтопленных после сильного дождя. При этом горожане и ранее неоднократно жаловались, что во время дождей в городе оказываются подтопленными некоторые улицы. Так, 23 июля 2022 года микрорайон Музыкальный оказался подтоплен после ливня. Горожане отметили, что чиновники и коммунальные службы никак на это не отреагировали.

Депутат думы Краснодара от КПРФ Александр Сафронов 16 июня опубликовал на своей странице в Instagram* видео, на котором он задал администрации города вопрос о том, почему в городе в связи с подтоплениями не вводится режим ЧС.

"Жители нескольких районов подписи собирают, чтобы город ввел [режим ЧС]", – сказал он на ролике.

По утверждению Сафронова, заместитель мэра Краснодара Владимир Архипов пояснил, что подтопление улиц происходит из-за того, что ливневая канализация была построена в годы Советского Союза, и что действовавшими тогда правилами и нормативами допускались подтопления.

В качестве подтверждения своим словам депутат привел на опубликованном ролике аудиозапись с голосом, похожим на голос Архипова. "По поводу режима ЧС – такие решения принимает глава, я таких решений не принимаю. Я с вами не соглашусь, что вот как так вышло, что происходят такие подтопления", – отметил человек, чей голос приведен на аудиозаписи.

Большая часть системы канализации построена по нормативным документам 1985 года, регламентирующим проектирование ливневок, в которых указано, что при выпадении осадков выше нормы допускается подтопление проезжих частей дорог, парков и так далее, отметил он.

В Краснодаре 12 июня за один час выпало осадков больше месячной нормы, отметил Архипов. "88 мм выпало, а у нас норма июня – 81 мм", – уточнил он.

Это видео было 16 июня опубликовано в Instagram*-паблике chp_krasnodar1, на который подписаны около 210 тысяч пользователей. На 10.45 мск 17 июня пост набрал 271 отметку "Нравится" и 31 комментарий.

"Хорошая попытка переложить ответственность на кого-то другого, создавшего из ничего, чем пытаться самим продумать ситуацию и сделать ещё лучше", – заявил пользователь kes_cool_93_zakaz.

"Так, а чего тогда не перестраивают раз уже другие ГОСТы? Ответственность-то в любом случае на нем", – считает wasp236.

"Не можешь устранить – уходи. Люди сделают", – написал preziosoaleks.

"А египтяне не причем? В СССР на такое количество человейников не то что не рассчитывали, и представить не могли", – сыронизировал maxbond883. "Ага! Именно там, где строили коммунисты – не топит", – отметила baranyuksuhoborova.

"Каждый год одно и то же. И всегда как в первый раз. Новостройки на Восточном – не при СССР строились, но почему-то цокольные этажи там ежегодно плавают и люди по колено в воде ходят напротив "Магнита". Музыкальный – тоже не 30 лет назад строили. Как и другие районы. Нужно адекватно планировать инфраструктуру, а не раздавать направо и налево всем подряд право на застройку без подготовленной инфраструктуры и коммуникаций", – подчеркнул пользователь sonish99.

"Раньше, прежде чем построить, специалисты смотрели, подходит ли участок под строительство", – указал пользователь ludachin61.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Краснодаре переменная облачность, температура воздуха +28 градусов, скорость ветра – два метра в секунду. В ночь на 18 июня ожидается слабый дождь, температура воздуха понизится до +19 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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