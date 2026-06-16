Краснодарцы раскритиковали отчет мэрии о ликвидации подтоплений

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Коммунальные службы игнорируют поступающие от жителей Краснодара заявки на откачку воды, пожаловались горожане, комментируя в соцсети отчет властей о ликвидации подтоплений. Они призвали чиновников привлечь к работам дополнительные силы и увеличить число мотопомп.

Как информировал "Кавказский узел", в Краснодаре часть улиц оказалась подтоплена после обильных осадков. Горожане связали это с неработающими ливневками. Вода на улицах Краснодара стоит несколько дней, но откачка воды так и не произведена, пожаловались местные жители в соцсетях.

Жители микрорайона 9-й километр в Краснодаре 14 июня провели акцию с требованием, чтобы к ним приехал глава города. Они пожаловались, что коммунальные службы не откачивают воду с улиц, подтопленных после сильного дождя. При этом горожане и ранее неоднократно жаловались, что во время дождей в городе оказываются подтопленными некоторые улицы. Так, 23 июля 2022 года микрорайон Музыкальный оказался подтоплен после ливня. Горожане отметили, что чиновники и коммунальные службы никак на это не отреагировали. Они пожаловались, что подтопления в разных частях города происходят регулярно из-за проблемы с неработающими ливневками.

Большую часть локальных подтоплений в Краснодаре удалось ликвидировать. За три дня краснодарские спасатели отработали более 400 заявок на откачку воды, отчиталась сегодня в своем телеграм-канале администрация города.

Сейчас силы преимущественно брошены на ликвидацию крупных подтоплений. Продолжаются работы на улицах Ярославской и Волгоградской в районе 9-го километра, Аксайской, Тополиной, 4 и на территории БСМП, сказано в сообщении.

"Задействовано 18 единиц техники и 16 мотопомп", – уточнила мэрия.

Этот отчет властей Краснодара об устранении подтоплений сегодня в соцсети "ВКонтакте" разместил паблик "Типичный Краснодар", на который подписано более 483 тысяч пользователей. На 11.40 мск эта запись набрала 24 отметки с реакцией пользователей и 19 комментариев.

"Три дня заявки оставлял, толку – ноль. Гараж в воде, в доме ламинат испорчен, стены мокрые, растения погибли, во дворе ил. Никто не приезжал и ничего не откачивал. Один день, когда дорогу перекрыли, две машины поездили и все", – написал Житель Краснодара.

"Водоканал" аннулирует заявку и говорит, мы не занимаемся откачкой воды, звоните дежурному по городу. Также дежурный по городу аннулирует заявку и говорит, мы этим не занимаемся", – написал Кирилл Долматов.

"Почему так мало техники?" – спросила Ирина Мельник.

"34 единицы техники – это "гигантское количество"? Для уже двухмиллионного города?" – задался вопросом Андрей Лычаный.

"Почему только краснодарские спасатели, у нас близлежащих краевых сил нет? Есть. Так привлеките. Уже по федеральным каналам показали. Опять прославились", – отметил Владислав Мод.

"Спасение подтопленцев – дело рук самих подтопленцев", – сыронизировал Сергей Мурашов.

"Как интересно, а налоги зачем мы платим?" – написала Татьяна Сурина.

На 11.40 мск на сайте администрации Краснодара нет комментариев относительно жалобы жителей об игнорировании коммунальщиками заявок на откачку воды.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ближайшие сутки в Краснодаре осадков не ожидается. Сегодня температура воздуха составляет +28 градусов, 17 июня днем она также составит +28. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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