×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
11:49, 16 июня 2026

Краснодарцы раскритиковали отчет мэрии о ликвидации подтоплений

Подтопление в Краснодаре. 15 июня 2026 г. Фото: МЦУ Краснодар https://t.me/mcu_krd

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Коммунальные службы игнорируют поступающие от жителей Краснодара заявки на откачку воды, пожаловались горожане, комментируя в соцсети отчет властей о ликвидации подтоплений. Они призвали чиновников привлечь к работам дополнительные силы и увеличить число мотопомп.

Как информировал "Кавказский узел", в Краснодаре часть улиц оказалась подтоплена после обильных осадков. Горожане связали это с неработающими ливневками. Вода на улицах Краснодара стоит несколько дней, но откачка воды так и не произведена, пожаловались местные жители в соцсетях.

Жители микрорайона 9-й километр в Краснодаре 14 июня провели акцию с требованием, чтобы к ним приехал глава города. Они пожаловались, что коммунальные службы не откачивают воду с улиц, подтопленных после сильного дождя. При этом горожане и ранее неоднократно жаловались, что во время дождей в городе оказываются подтопленными некоторые улицы. Так, 23 июля 2022 года микрорайон Музыкальный оказался подтоплен после ливня. Горожане отметили, что чиновники и коммунальные службы никак на это не отреагировали. Они пожаловались, что подтопления в разных частях города происходят регулярно из-за проблемы с неработающими ливневками.

Большую часть локальных подтоплений в Краснодаре удалось ликвидировать. За три дня краснодарские спасатели отработали более 400 заявок на откачку воды, отчиталась сегодня в своем телеграм-канале администрация города.

Сейчас силы преимущественно брошены на ликвидацию крупных подтоплений. Продолжаются работы на улицах Ярославской и Волгоградской в районе 9-го километра, Аксайской, Тополиной, 4 и на территории БСМП, сказано в сообщении.

"Задействовано 18 единиц техники и 16 мотопомп", – уточнила мэрия.

Этот отчет властей Краснодара об устранении подтоплений сегодня в соцсети "ВКонтакте" разместил паблик "Типичный Краснодар", на который подписано более 483 тысяч пользователей. На 11.40 мск эта запись набрала 24 отметки с реакцией пользователей и 19 комментариев.

"Три дня заявки оставлял, толку – ноль. Гараж в воде, в доме ламинат испорчен, стены мокрые, растения погибли, во дворе ил. Никто не приезжал и ничего не откачивал. Один день, когда дорогу перекрыли, две машины поездили и все", – написал Житель Краснодара.

"Водоканал" аннулирует заявку и говорит, мы не занимаемся откачкой воды, звоните дежурному по городу. Также дежурный по городу аннулирует заявку и говорит, мы этим не занимаемся", – написал Кирилл Долматов.

"Почему так мало техники?" – спросила Ирина Мельник.

"34 единицы техники – это "гигантское количество"? Для уже двухмиллионного города?" – задался вопросом Андрей Лычаный.

"Почему только краснодарские спасатели, у нас близлежащих краевых сил нет? Есть. Так привлеките. Уже по федеральным каналам показали. Опять прославились", – отметил Владислав Мод.

"Спасение подтопленцев – дело рук самих подтопленцев", – сыронизировал Сергей Мурашов.

"Как интересно, а налоги зачем мы платим?" – написала Татьяна Сурина.

На 11.40 мск на сайте администрации Краснодара нет комментариев относительно жалобы жителей об игнорировании коммунальщиками заявок на откачку воды.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ближайшие сутки в Краснодаре осадков не ожидается. Сегодня температура воздуха составляет +28 градусов, 17 июня днем она также составит +28. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
Отель Marton в Краснодаре. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=xP-qVSglDOA (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)
09:52, 16 июня 2026
Росимущество добилось приостановки работы отелей Marton в Краснодаре
Жительница Краснодара проводит пикет против строительства храма на Рождественской набережной. Скриншот изображения https://t.me/KrasnodarUMR/26326
07:54, 16 июня 2026
Жительница Краснодара провела пикет против строительства храма
06:54, 16 июня 2026
Суд оставил Андрея Коробку под стражей
Обломки БПЛА на трассе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
04:56, 16 июня 2026
Трасса перекрыта на Кубани после атаки БПЛА
Прорыв дамбы. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:58, 16 июня 2026
Режим ЧС введен на всей территории Крымского района
Персоналии
Федор Щукин. Кадр видеюосюжета РГВК Дагестан.
11:00, 16 июня 2026
Щукин Федор Вячеславович
Вениамин Кондратьев. Фото: администрация Краснодара
10:52, 16 июня 2026
Кондратьев Вениамин Иванович
Абдулмумин Гаджиев Фото «Черновик».
14:00, 15 июня 2026
Гаджиев Абдулмумин Хабибович
Справочник
Обвиняемые (в бейсболках) в убийстве Исраилова во время посещения места преступления в Вене, 25 января 2011 года. Фото: REUTERS/Heinz-Peter Bader Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Жительница Краснодара проводит пикет против строительства храма на Рождественской набережной. Скриншот изображения https://t.me/KrasnodarUMR/26326
16 июня 2026, 07:54
Жительница Краснодара провела пикет против строительства храма

Наводнение в селе Адильотар. 30 марта 2026 года. Фото: ЦУР Дагестана https://t.me/israfilof2_0/613
15 июня 2026, 22:08
Сельчане в Дагестане потребовали укрепить берег на реке Акташ

Михаил Вербицкий. Скриншот публикации Alexander Lapshin / Facebook
15 июня 2026, 19:57
Михаил Вербицкий освобожден из-под стражи в Армении

Алихан Раджабли. Фото: https://www.facebook.com/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
15 июня 2026, 14:12
Азербайджанский оппозиционер Раджабли приговорен к 1,5 года заключения

«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Показать больше