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12:21, 15 июня 2026

Краснодарцы провели акцию с требованием устранить подтопления на улицах

Надписи на заборе и гараже с требованием об отставке губернатора. Скриншот поста https://t.me/rusnews/86311

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители микрорайона 9-й километр в Краснодаре провели акцию с требованием, чтобы к ним приехал глава города. Они пожаловались, что коммунальные службы не откачивают воду с улиц, подтопленных после сильного дождя.

Как информировал "Кавказский узел", в Краснодаре часть улиц оказалась подтоплена после обильных осадков. Горожане связали это с неработающими ливневками. 14 июня они раскритиковали чиновников и потребовали, чтобы власти уделяли больше внимания проблемам города. Вода на улицах Краснодара стоит несколько дней, но откачка воды так и не произведена, пожаловались местные жители в соцсетях.

Жители Краснодара ранее неоднократно жаловались, что во время дождей в городе оказываются подтопленными некоторые улицы. Так, 23 июля 2022 года микрорайон Музыкальный оказался подтоплен после ливня. Горожане отметили, что чиновники и коммунальные службы никак на это не отреагировали. Они пожаловались, что подтопления в разных частях города происходят регулярно из-за проблемы с неработающими ливневками.

В краснодарском микрорайоне 9-й километр часть улиц оказалась подтоплена в результате сильно дождя. Жители улиц Ярославской, Ленинградской и Волгоградской вышли на проезжую часть, сообщил 14 июня телеграм-канал "Типичный Краснодар".

Фото с места акции протеста сегодня опубликовал телеграм-канал "RusNews", на кадрах показаны заборы и гаражи на которых видны надписи с требованием увольнения губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Акция жителей микрорайона 9-й километр в Краснодаре. 15 июня 2026 г. Скриншот видео https://t.me/rusnews/86311Жители пожаловались, что мотопомпы отсутствуют, а ранее приезжавшие машины ничего не откачали и уехали. Краснодарцы потребовали приезда главы города и чиновников, однако прибыли только полиция и глава Прикубанского округа Евгений Беликов, передал 14 июня телеграм-канал " Краснодар | Телетайп".

На опубликованном видео показаны несколько десятков человек, которые стоят на улице в воде. Они скандируют "[требуем] администрацию". Этот ролик в телеграм-канале " Краснодар | Телетайп", на который подписаны почти 128 тысяч пользователей, на 12.30 мск 15 июня набрал около 7,6 тысячи просмотров и 18 комментариев. Большая часть их авторов поддержала жителей Краснодара.

На 12.30 мск 15 июня на сайте администраций Краснодара и Краснодарского края нет комментариев относительно жалобы местных жителей на отсутствие мотопомп.

Напомним, ранее власти сообщили, что в Краснодарском крае в результате сильного дождя подтопления возникли в трех муниципалитетах – в Лабинске, Краснодаре и Калининском районе. "В этих трех муниципалитетах уже работают оценочные комиссии – фиксируют нанесенный ущерб. Эвакуация людей не потребовалась", – сообщил 14 июня оперативный штаб Кубани в своем телеграм-канале.

Из-за угрозы подтопления в крае режим ЧС действует в Крымском районе на территории Киевского, Южного, Кеслеровского сельских поселений и Троицкого, где есть риск перелива воды на сбросном Афипском канале, а также в Славянском районе, сказано в сообщении.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ближайшие сутки в Краснодаре осадков не ожидается. Сегодня температура воздуха +28 градусов, 16 июня днем составит + 29. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Автор: "Кавказский узел"

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