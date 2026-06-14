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20:01, 14 июня 2026

Жители подтопленных домов Краснодара пожаловались на отсутствие помощи

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вода на улицах Краснодара стоит несколько дней, но откачка воды так и не произведена, пожаловались местные жители в соцсетях. За сутки поступило 268 заявок, из них 91 — на подтопление дорог, остальное — дворы, частные дома, сообщила мэрия города, проинформировав о работе 16 мотопомп.

Как писал "Кавказский узел", в Краснодаре часть улиц оказалась подтоплена после обильных осадков. Горожане связали это с неработающими ливневками. Они раскритиковали в соцсети чиновников и потребовали, чтобы власти уделяли больше внимания проблемам города.

Жители Краснодара ранее неоднократно жаловались, что во время дождей в городе оказываются подтопленными некоторые улицы. Так, 23 июля 2022 года микрорайон Музыкальный оказался подтоплен после ливня. Горожане отметили, что чиновники и коммунальные службы никак на это не отреагировали. Они пожаловались, что подтопления в разных частях города происходят регулярно из-за проблемы с неработающими ливневками.

Жительница Краснодара, живущая на улице Колхозной, рассказала, что дворы подтоплены по всей улице. "Это произошло из-за того, что забита ливневка", -  приводит ее слова Краснодар Телетайп.

По ее словам, власти не оказывают помощи. "Неоднократно обращались и в администрацию, и в водоканал, и в МЧс и в другие службы, который занимаются откачкой вды, но предлагают подождать". На видео она показала, что во дворе вода стоит, по ее словам, уже третьи сутки  уровень воды составляет 30-40 сантиметров. Затопило гараж, подвал, сарай, полностью затоплен огород.

Жители улицы Ярославской потребовали визита мэра, к ним приехала полиция. "Никаких мотопомп нет. Вчера приезжали, постояли и уехали, ничего не откачивая. Люди до магазина только вплавь могут добраться", - приводятся слова местных жителей.

Чиновники отчитались о работе мотопомп

 В Краснодаре накануне подтопило 89 придомовых территорий, вода зашла в семь цокольных помещений многоквартирных домов и в 74 частных дома. Откачкой воды занимаются 14 человек и 24 единицы техники, включая 16 мотопомп , отчитался оперштаб Краснодарского края.

За сутки в ЕДДС поступило 268 заявок, из них 91 — на подтопление дорог, остальное — дворы, частные дома. Работы идут круглосуточно, сообщила  мэрия города.

Мэрия проинформировала, что на улице Ярославской начались работы. "Две единицы спецтехники Службы спасения работают на ул. Ярославской, в районе 9-го километра. Работы будут производиться до полной ликвидации подтоплений", - говорится в Telegram-канале администрации города.

Откачку выполнили на улицах Московской и Домбайской: с проезжих частей убрали 540 кубометров воды, на Московской восстановили движение транспорта, на Домбайской — электричество. Спецтехника (18 машин и 16 мотопомп) работает на Аксайской и Мусоргского. Сотрудники водоканала откачали ещё 850 кубометров воды на улицах 40-летия Победы, Крупской, Механической и других, а также на территории Краевой больницы скорой помощи, сообщила мэрия города в своем Telegram-канале.

Подтопление затронуло и районы Кубани

 В Лабинске из-за обильных осадков за последние сутки произошло подтопление 3 придомовых территорий, вода заходила в 1 дом. К  работам по откачке воды привлечено 12 человек и 3 единицы техники.
  
В Калининском районе в результате подъема грунтовых вод произошло подтопление 16 придомовых территорий, 2 домовладений. Продолжаются работы по откачке воды силами 65 человек с привлечением 12 единиц техники.
 
В этих трех муниципалитетах уже работают оценочные комиссии - фиксируют нанесенный ущерб. Эвакуация людей не потребовалась.
 
Из-за угрозы подтопления в крае режим ЧС действует в Крымском районе на территории Киевского, Южного, Кеслеровского сельских поселений и Троицкого, где есть риск перелива воды на сбросном Афипском канале, а также в Славянском районе, говорится в сообщении.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ближайшие сутки в Краснодаре осадков не ожидается. Ночью температура воздуха +19 градусов, 15 июня днем  + 28Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Автор: "Кавказский узел"

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