Суд взыскал с бывшего министра Карачаево-Черкесии более трех миллионов рублей

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Президиум Верховного суда Российской Федерации постановил взыскать с бывшего министра финансов Карачаево-Черкесии Рустама Эльканова 3,7 млн рублей ущерба, причиненного бюджету региона.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2018 года министр финансов Рустам Эльканов и министр труда и социального развития Мурадин Кемов покинули свои посты через три недели после обысков в здании правительства. В пресс-службе главы и правительства Карачаево-Черкесии причиной отставки обоих министров назвали их переход на другую работу. Эльканов в 2019 году был обвинен в злоупотреблении полномочиями, ему вменяли ущерб на сумму в 2,6 миллиона рублей.

"Под председательством Игоря Краснова президиум ВС России рассмотрел надзорную жалобу правительства Карачаево-Черкесии по делу о взыскании 3,7 млн рублей ущерба, причиненного бюджету бывшим министром финансов региона Рустамом Элькановым, осужденным за превышение должностных полномочий", - говорится в сообщении на сайте Верховного суда России.

Суд установил, что чиновник помог назначить своего знакомого на должность заместителя, заведомо зная, что тот не будет исполнять обязанности. Фиктивному сотруднику выплачивалась заработная плата, а также перечислялись взносы на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование. Рустам Эльканов осужден за превышение должностных полномочий 1 .

Отмечается, что три предыдущие инстанции отказали в удовлетворении иска. Они исходили из того, что спор связан с трудовыми отношениями и региональное правительство пропустило установленный Трудовым кодексом годичный срок для обращения в суд. Высшая инстанция указала, что вред причинен не в рамках трудовых отношений, а в результате преступления - превышения должностных полномочий, поэтому подлежит применению общий трехлетний срок исковой давности.

"Кавказский узел" также писал, что в начале мая Черкесский городской суд изъял 22 объекта недвижимости и три автомобиля у бывшего министра имущественных и земельных отношений Карачаево-Черкесии Дмитрия Бугаева. Также с него взыcкано свыше 64 млн рублей.