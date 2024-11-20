Ужесточен приговор Мурадину Кемову

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К штрафу, который был назначен бывшему министру труда и соцразвития Карачаево-Черкесии Мурадину Кемову за взятку, суд добавил запрет занимать определенные должности на пять лет.

Как информировал "Кавказский узел", 30 ноября 2023 года стало известно, что суд в Черкесске приговорил бывшего министра труда и соцразвития Карачаево-Черкесии Мурадина Кемова к штрафу по делу о попытке подкупить сотрудника ФСБ. Верховный суд России в конце октября отменил приговор Кемову и направил дело на новое рассмотрение.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Карачаево-Черкесии 19 ноября ужесточила приговор Мурадину Кемову, пишет "Интерфакс".

Штраф, назначенный Кемову, остался в силе, однако также его лишили права в течение пяти лет занимать должности, связанные с осуществлением определенных функций. Само же вещественное доказательство, то есть два миллиона рублей, которые он передал в виде взятки, конфисковано в доход государства.

Кемов был задержан в сентябре 2022 года при передаче взятки в два миллиона рублей следователю ФСБ, работавшему по делу руководителя ООО "Газпром Межрегионгаз Черкесск" Сергея Москаленко – ему вменялось злоупотребление полномочиями. За деньги Москаленко должны были выпустить из СИЗО.

Кемов покинул пост министра труда и социального развития Карачаево-Черкесии в июле 2018 года, вскоре после обысков в здании правительства республики. Одновременно с ним в отставку ушел глава Минфина республики Рустама Эльканов. В пресс-службе главы и правительства Карачаево-Черкесии причиной отставки обоих министров назвали их переход на другую работу. Эльканов в 2019 году был обвинен в злоупотреблении полномочиями, ему вменяли ущерб на сумму в 2,6 миллиона рублей.

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