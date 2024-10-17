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14:12, 17 октября 2024

Верховный суд вернул на новое рассмотрение дело Мурадина Кемова

Мурадин Керимов. Фото: https://www.old.mintrudkchr.ru/ministr-truda-i-sotsial-nogo-razvitiya-kchr/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Наказание за вятку в виде денежного штрафа противоречит смыслу законодательства, указал Верховный суд России, рассмотревший дело бывшего министра труда и соцразвития Карачаево-Черкесии Мурадина Кемова, признанного ранее виновным в крупном взяточничестве.

Как информировал "Кавказский узел", 30 ноября 2023 года стало известно, что суд в Черкесске приговорил бывшего министра труда и соцразвития Карачаево-Черкесии Мурадина Кемова к штрафу по делу о попытке подкупить сотрудника ФСБ.

Верховный суд России отменил приговор Мурадину Кемову и направил его дело на новое рассмотрение в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Карачаево-Черкесии.

"Обращение наказания в виде штрафа на деньги, явившиеся предметом дачи взятки, противоречит смыслу закона, предусмотревшему для таких случаев конфискацию", – сказано в определении суда, опубликованном на сайте Верховного суда России.

Кемов был задержан в сентябре 2022 года при передаче взятки в два миллиона рублей следователю ФСБ, работавшему по делу руководителя ООО "Газпром Межрегионгаз Черкесск" Сергея Москаленко – ему вменялось злоупотребление полномочиями. За деньги Москаленко должны были выпустить из СИЗО.

Ранее горсуд Черкесска признал Кемова виновным в даче взятки в особо крупном размере и оштрафовал его на 3,2 миллиона рублей. Верховный суд Карачаево-Черкесии снизил сумму штрафа на полмиллиона рублей.

 Кемов покинул пост министра труда и социального развития Карачаево-Черкесии в июле 2018 года, вскоре после обысков в здании правительства республики. Одновременно с ним в отставку ушел глава Минфина республики Рустама Эльканов. В пресс-службе главы и правительства Карачаево-Черкесии причиной отставки обоих министров назвали их переход на другую работу. Эльканов в 2019 году был обвинен в злоупотреблении полномочиями, ему вменяли ущерб на сумму в 2,6 миллиона рублей.

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Автор: "Кавказский узел"

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