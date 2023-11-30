30 ноября 2023, 02:10

Бывший министр из Карачаево-Черкесии отделался штрафом по делу о взятке

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Черкесске приговорил бывшего министра труда и соцразвития Карачаево-Черкесии Мурадина Кемова к штрафу по делу о попытке подкупить сотрудника ФСБ. 

Как писал "Кавказский узел", Мурадин Кемов покинул пост министра труда и социального развития республики в июле 2018 года, вскоре после обысков в здании правительства Карачаево-Черкесии. Одновременно с ним в отставку ушел глава Минфина республики Рустама Эльканов. В пресс-службе главы и правительства Карачаево-Черкесии причиной отставки обоих министров назвали их переход на другую работу. Эльканов в 2019 году был обвинен в злоупотреблении полномочиями, ему вменяли ущерб на сумму 2,6 млн рублей.

Городской суд Черкесска вынес приговор по уголовному делу бывшего министра труда и соцразвития Карачаево-Черкесии Мурадина Кемова, обвинявшегося в передаче особо крупной взятки силовику.

Дело Кемова поступило в суд в январе и рассматривалось с 16 марта. "По решению суда Кемову назначено наказание в виде штрафа в размере 3 млн рублей", - цитирует слова представителя суда 29 ноября "Интерфакс-Юг".

Мурадину Кемову вменяли дачу взятки в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК России). Эта статья предусматривает от восьми до пятнадцати лет заключения с возможным штрафом "в размере до семидесятикратной суммы взятки".

Официально правоохранительные органы не сообщали подробности уголовного дела Кемова, однако информация о его задержании при попытке дать взятку сотруднику ФСБ появилась в медиа в сентябре 2022 года, отмечает издание "Эксперт-Юг".

Как утверждали источники, Кемов был задержан с поличным в одном из кафе в Черкесске, где он встречался со следователем по делу бывшего руководителя «Газпром Межрегионгаз Черкесск» и «Газпром Газораспределение Черкесск» Сергея Москаленко. Условием встречи была передача следователю 2 млн рублей "за освобождение Москаленко из-под стражи" и прекращение его уголовного преследования, утверждало в публикации от 7 сентября 2022 года издание Runews24.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями Мурадина Кемова или его представителя относительно решения суда, как и официальными комментариями правоохранительных органов по обстоятельствам дела.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Депутат парламента Карачаево-Черкесии обвинен в убийстве", "Следком отчитался об аресте высокопоставленных силовиков Карачаево-Черкесии", "Работа Каракетова на посту заммэра Карачаевска осталась незаметной для горожан".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

30 ноября 2023, 03:09

  • Две ростовчанки освобождены из плена "Хамас"

    Уроженка Ростова-на-Дону Ирина Татти и ее дочь Елена Труфанова, захваченные в заложники при нападении боевиков "Хамас" на Израиль в начале октября, освобождены из плена. Внук Ирины Татти вместе со своей невестой остается в заложниках.

30 ноября 2023, 01:11

30 ноября 2023, 00:12

  • Жители Дагестана продемонстрировали готовность помочь беженцам из Палестины

    В пункте сбора гуманитарной помощи для палестинских беженцев принимают одежду и средства гигиены, также беженцам передали молельные коврики. Продукты и деньги для беженцев не принимают, рассказали в штабе по сбору помощи в Махачкале. Жители Дагестана, посетившие пункт, посетовали, что не знают, в чем именно нуждаются прибывшие в республику беженцы.

29 ноября 2023, 23:45

29 ноября 2023, 23:14

  • Правозащитники заявили о нарушении прав пожизненно заключенных в Армении

    Наиболее острыми проблемами в тюрьмах остаются неправомерные отказы в условно-досрочном освобождении и смягчении условий, а также качество медпомощи, заявили правозащитники, комментируя голодовку в армянской тюрьме семи пожизненно осужденных. Инициатор голодовки, отбывающий пожизненное наказание Артур Мкртчян, отметил, что положительных изменений для таких осужденных нет, несмотря на новые законы в этой сфере.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи