Бывший министр из Карачаево-Черкесии отделался штрафом по делу о взятке

30 ноября 2023, 02:10

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Суд в Черкесске приговорил бывшего министра труда и соцразвития Карачаево-Черкесии Мурадина Кемова к штрафу по делу о попытке подкупить сотрудника ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", Мурадин Кемов покинул пост министра труда и социального развития республики в июле 2018 года, вскоре после обысков в здании правительства Карачаево-Черкесии. Одновременно с ним в отставку ушел глава Минфина республики Рустама Эльканов. В пресс-службе главы и правительства Карачаево-Черкесии причиной отставки обоих министров назвали их переход на другую работу. Эльканов в 2019 году был обвинен в злоупотреблении полномочиями, ему вменяли ущерб на сумму 2,6 млн рублей.

Городской суд Черкесска вынес приговор по уголовному делу бывшего министра труда и соцразвития Карачаево-Черкесии Мурадина Кемова, обвинявшегося в передаче особо крупной взятки силовику.

Дело Кемова поступило в суд в январе и рассматривалось с 16 марта. "По решению суда Кемову назначено наказание в виде штрафа в размере 3 млн рублей", - цитирует слова представителя суда 29 ноября "Интерфакс-Юг".

Мурадину Кемову вменяли дачу взятки в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК России). Эта статья предусматривает от восьми до пятнадцати лет заключения с возможным штрафом "в размере до семидесятикратной суммы взятки".

Официально правоохранительные органы не сообщали подробности уголовного дела Кемова, однако информация о его задержании при попытке дать взятку сотруднику ФСБ появилась в медиа в сентябре 2022 года, отмечает издание "Эксперт-Юг".

Как утверждали источники, Кемов был задержан с поличным в одном из кафе в Черкесске, где он встречался со следователем по делу бывшего руководителя «Газпром Межрегионгаз Черкесск» и «Газпром Газораспределение Черкесск» Сергея Москаленко. Условием встречи была передача следователю 2 млн рублей "за освобождение Москаленко из-под стражи" и прекращение его уголовного преследования, утверждало в публикации от 7 сентября 2022 года издание Runews24.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями Мурадина Кемова или его представителя относительно решения суда, как и официальными комментариями правоохранительных органов по обстоятельствам дела.

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