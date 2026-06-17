Знакомые Скрепецкого уверены в политическом характере его убийства

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Знакомые с убитым в Польше художником Робертом Кузовковым (Семеном Скрепецким) уверены в политическом характере убийства, прокуратура заявила о нескольких версиях, не раскрыв их. Художник жестко высмеивал в своих картинах и публикациях не только власти России, Беларуси и Чечни, но и Украины и российскую оппозицию.

Как писал "Кавказский узел", 16 июня стало известно, что художник из России Роберт Кузовков, известный под псевдонимом Семен Скрепецкий, который рисовал карикатуры на Рамзана Кадырова и Владимира Путина, застрелен неизвестными в польском городе Бяла Подляска. Смерть художника Роберта Кузовкова лишь усилила интерес к его работам и придала новый резонанс темам, которые он затрагивал в своем творчестве, указали пользователи соцсетей, комментируя убийство автора карикатур на Кадырова.

По делу об убийстве Роберта Кузовкова были задержаны двое граждан Белоруссии 33 и 37 лет у консульства этой страны в Бяла-Подляске, но силовики отпустили их, передает tvn24.pl со ссылкой на окружную прокуратуру Люблина.

В ведомстве также сообщили, что следователи рассматривают несколько версий убийства, но не могут их озвучивать.

Также изданием приводятся слова премьер-министра Польши Дональда Туска, который сказал, что «все указывает на политическое убийство», но нужно дождаться «более конкретных улик».

«Это выглядело как казнь. Несколько выстрелов с близкого расстояния и один «добивающий»», — рассказал ONet.pl один из офицеров, знакомый с обстоятельствами дела.

«Россиянин активно публиковал в социальных сетях информацию о том, где он будет находиться. К сожалению, он был легкой мишенью», - добавил источник издания.

Очередной всплеск угроз поступил после акции, проведенной в день России, в ходе которой художник провел акцию у посольства России в Берлине, выбросив флаг РФ в мусорный бак и показав "икону" с Путиным на руках у Сталина.

Угрозы сопровождали деятельность художника постоянно: недоброжелатели писали под каждым его постом, указал акционист из Беларуси Влад Бохан. Он обратил внимание, что из-за критических публикаций в адрес украинских властей данные художника оказались в базе "Миротворец", где, помимо описания деятельности, были опубликованы личные сведения, включая его адрес и аккаунты.

По мнению Бохана, убийство Скрепецкого может носить политический характер. "Любое политическое убийство - это не только устранение человека, но и акт устрашения. Сигнал тем, кто занимается подобной деятельностью", - рассказал он 1 .

"После этой акции в Берлине кто-то отдал команду его убрать", - предполагает другой активист белорусской диаспоры в Бяла Подляске. По его словам, художник не раз принимал участие в пацифистских акциях. Последний раз спикер видел художника на прошлой неделе. У него сложилось впечатление, что тот "побаивается", хотя Бяла Подляска и спокойный город. Он сообщил, что у Кузовкова пять детей, а жена беременна шестым.

Жена убитого эмигранта, Виктория Иваницкая, написала обращение в своих соцсетях и попросила аудиторию мужа прислать все угрозы, которые поступали ему. Она собирается собрать «единый мощный массив данных» и передать его следователям, чтобы доказать, что убийство было заказным, пишет "Осторожно, новости". Там же она сообщила, что вместе с детьми находится под охраной польских силовиков.

На 18.43 мск канал "Колбасисты паскудного дня", где было опубликовано сообщение Иваницкой, не существует.

Власти Польши озвучили данные о том, что ранее предлагали охрану художнику, однако он отказался, сообщил пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка. По его словам, художник «чувствовал себя в безопасности», поэтому отказался от предложения, информирует TVP Info.

Скрепецкий критиковал не только российские власти, но и их противников

В Telegram-канале "Картинная галерея Семена Скрепецкого", на который подписаны более 13 тысяч человек, художник публиковал свои работы, большинство из них - насмешка над политиками из разных стран.

Так, много постов посвящено российской оппозиции, в частности, вдове Алексея Навального Юлии. Так, 10 марта он опубликовал изображение картины "Продавцы мощей". После смерти Алексея Навального, его вдова Юлия Навальная и вся команда <...>, начали торговать мощами Алексея Навального", говорится в описании к картине.

Алексей Навальный был внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, а также был приговорен к 19 годам заключения по делу об экстремизме, а в феврале 2024 года умер в колонии. Навальный признан "узником совести". В материале "Кавказского узла" "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на проблемы, связанные с Кавказом.

Много картин выпущено с с изображением самого Алексея Навального, в частности одна из них - "икона". "Святой Небутербродий держит в руке бутерброд с колбасой, который не Крым, в левой руке Библия с идеологией Навального", - пишет художник.

Он саркастически реагировал как на саму деятельность российской оппозиции, так и на возвращение Навального в Россию. "Позже Навальный решил стать мучеником и поехал в ГУЛАг, где организовал сопротивление. Навальный создал секретную революционную организацию под кодовым название "профсоюз табуретов". Революционеры продолжали умно голосовать и яростно светить фонариками, тем самым приближая крах <...>режима", - писал художник 7 января 2025 года.

Критически он высказывался и о деятельности украинских властей в контексте СВО на Украине. По его словам, на фоне того, что Россия тратит миллионы на пропаганду "Зеленский начинает как дворовой гопник угрожать <бывшему (на момент поста - действующему) премьер-министр Венгрии Виктору > Орбану, что пошлет к нему боевиков. <...>И миллионы улюлюкающих комментариев от украинцев в поддержку Володьки и с угрозами в адрес Венгрии. Вы думаете венгры это не видят?", - писал он в частности 8 марта 2026 года.

Многие публикации посвящен действиям президента Беларуси Александра Лукашенко - художник изображал Лукашенко в образе Гитлера, насмехался над экономическими проблемами, в частности, отсутствием картошки в Беларуси, не раз выпускал картины про преследование оппозиции в стране.

Одна из картин - "Триединая святая Русь", на ней изображена трёхглавая фигура, напоминающую карикатуры на Путина, Лукашенко и Кадырова, слитых в одно существо. Они держат гармонь, топор и молот, бегут по небу над крестами и башней.

Владимир Путин - один из основных героев картин Скрепецкого. Как и многих других политических деятелей он рисует президента в примитивистской манере с синюшным лицом, редкими зубами, сопровождая злободневными политическими лозунгами.

Путин был и на картине, представленной на акции у посольства России в Берлине, после которой на художника посыпался очередной виток угроз. Там Сталин держит малютку Путина на руках, оба улыбаются. Рядом с художником стоит урна с засунутым туда российским флагом.

Семен Скрепецкий активно рисовал карикатуры на политических деятелей, в том числе Рамзана Кадырова, его сына Адама и командира "Ахмата" Апти Алаудинова. А незадолго до своего убийства, 14 июня, он комментировал в своем Telegram-канале повторное присвоение Адаму Кадырову звания героя Чечни, опубликовав одну из своих картин - на ней отец и сын Кадыровы изображены со свиными пятаками, ушами и копытами.

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