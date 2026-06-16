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01:59, 16 июня 2026

Автор карикатур на Кадырова убит в Польше

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Художник из России, рисовавший карикатуры на Рамзана Кадырова и Владимира Путина, застрелен неизвестными в польском городе Бяла Подляска. 

Убитый - 44-летний уроженец Башкортостана Роберт Кузовков, известный под псевдонимом Семен Скрепецкий. Он переехал в Польшу в 2021 году, заявив о риске политического преследования на родине, и впоследствии получил в этой стране статус беженца. 

Россиянин был застрелен утром 15 июня на парковке, стрелявший скрылся с места преступления. Днем правоохранительные органы Польши обнародовали данные о личности убитого, назвав его художником и известным критиком Владимира Путина. 

Представитель полиции сообщил журналистам, что одна из основных версий произошедшего - “казнь”. “Если кто-то подходит к конкретному человеку на улице и стреляет, все указывает на то, что он планировал его убить. Однако мотивы преступника нам пока неизвестны”, - приводит его слова польский телеканал TVN24. 

По предварительным данным, к убийству причастны не менее двух человек. Одного из них, гражданина Белоруссии, впоследствии задержали возле консульства этой страны в Бяла Подляске. Согласно информации следствия, он был таксистом и подвез стрелка к месту убийства, передает телеканал wPolsce24. 

Семен Скрепецкий активно рисовал карикатуры на политических деятелей, в том числе Рамзана Кадырова, его сына Адама и командира “Ахмата” Апти Алаудинова. 14 июня он комментировал в своем Telegram-канале повторное присвоение Адаму Кадырову звания героя Чечни, опубликовав одну из своих картин - на ней отец и сын Кадыровы изображены со свиными пятаками, ушами и копытами. 

Месяцем ранее, 15 мая, Скрепецкий писал, что Instagram* заблокировал его аккаунт после загрузки ролика с другими картинами, посвященными Кадырову. В своем Telegram-канале и на YouTube художник также публиковал видео с глумливыми извинениями перед Кадыровым: в этих роликах он демонстративно точил карандаш керамической фигуркой главы Чечни, имитируя гомосексуальный акт с ним. 

Последний пост в Telegram-канале Скрепецкого, опубликованный утром 15 июня, посвящен поступающим ему угрозам. Первый скриншот в подборке содержит угрозу от имени Кадырова и Путина.

Власти Чечни в течение многих лет преследуют своих критиков за рубежом. В июле 2020 года блогеры из чеченской диаспоры, критиковавшие режим Кадырова, рассказали о регулярно поступающих угрозах. Они сообщили об этом после убийства в Австрии уроженца Чечни Мамихана Умарова, известного как "Анзор из Вены". "Кавказский узел" собрал истории устранения оппонентов Рамзана Кадырова в ЕС в справке "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".

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Автор: "Кавказский узел"

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