Жесткие лимиты заправки сохранились в Чечне при росте цены топлива

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На многих АЗС в Чечне доступны разные виды топлива без долгих очередей, но все еще действует жесткий лимит в 20 литров. Цена бензина на частных заправках регулярно повышается, а его качество вызывает сомнения, заявили прошенные "Кавказским узлом" водители.

Как писал "Кавказский узел", с конца июня в Чечне наблюдаются перебои с продажей бензина. Автовладельцы сообщали о многочасовых очередях на автозаправочных станциях и ограничениях на отпуск топлива. Жители республики связывали происходящее с усилением контроля за продажей бензина, однако официальные власти причины дефицита подробно не объясняли. На частных АЗС цены на бензин выросли до 190 рублей.

На заправках «Роснефти» в Чечне бензин стоит намного дешевле, чем на частных: 73 рубля за литр АИ-95 против 190 у частников. “Но этих АЗС в Чечне раз-два и обчелся, плюс там выстраиваются огромные очереди. Знакомый поехал на автозаправку «Роснефти», хотел купить бензин для газонокосилки. Добросовестно отстоял очередь, а ему отказались залить 5 литров в бачок. Мол, заправляем только машины, и не больше 20 литров на авто. Такие вот неписаные правила, оказывается, действуют”, - написал 16 июля читатель “Кавказского узла” с ником enrique под материалом о ситуации с топливом.

Жители Чечни и туристы, посетившие республику в течение последних четырех дней, рассказали «Кавказскому узлу» про рост цен на бензин. В Грозном на выходных также наблюдалась нехватка бензина 95-ой марки, утверждает жительница Владикавказа Эля.

«Вчера (19 июля) вечером возвращались домой. Весь день 99,9 средняя цена была на марку 95. Были в Чечне, Ингушетии и Дагестане, - везде цены такие, как видела. Мы заправлялись в Грозном. У некоторых написана старая цена, но подъезжаем - говорит: “Нет 95-го, есть 100-й”. Или же вообще нет, но цены на табло горят», - сказала она.

Очереди, по словам Эли, были не везде. «Были заправки, куда мы заехали и сразу заправились, но везде лимит до 20 литров на машину. Но бензин, кажется, в основном, есть. Нет такого, чтобы очереди повсюду. Что касается качества, то я, честно говоря, не разбираюсь. Пока не замечала проблем с машиной, но слышала разговоры, что качество упало из-за нехватки топлива», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

В Чечне нет нехватки бензина, но он дорогой, подтвердил гид по Кавказу Ренат. «Вчера (19 июля) вернулся из Чечни, все виды топлива есть, но цена минимум от 95 рублей за литр за 95-ю марку. 100-я стоит за 100 рублей и выше, а 92-я - до 90 рублей. Есть лимит до 20 литров», - сказал он «Кавказскому узлу».

Очереди на АЗС водитель встречал, но они были небольшими. «Утром видел много машин на заправках, днем и вечером очередей не было. Мы заправлялись ночью, вообще без очередей. Про качество пока сказать ничего не могу: машина сама даст об этом знать, но для этого нужно месяца-два, проблемы не сразу возникают», - указал он.

За последнюю неделю цены на бензин выросли, подтвердил житель Грозного Магомед, занимающийся грузоперевозками. «Цены за последнюю неделю поднялись так, что работать уже в убыток себе выходит. На разных точках за АИ-92 просят где под сотню, а где и больше. Насчет 190 рублей за литр: сам я на табло такую цифру не видел, но (коллеги) в чатах скидывали фото с каких-то мелких заправок на окраинах, там реально (спекулянты) страх потеряли. На «Роснефти» цена вроде держится в районе 73-75 рублей, - но туда ехать означает потерять полтора-два часа времени, потому что очереди большие», - рассказал он «Кавказскому узлу».

Самому предпринимателю приходится заправляться у частников. «А там мало того что дорого, так еще и все говорят, что там заливают не пойми что. Явно бодяжат на местных самопальных базах, пользуются тем, что дефицит», - отметил он.

«Бурду» и раньше в республике продавали на многих АЗС под видом бензина марки АИ-92 и АИ-80, заметил читатель “Кавказского узла” kaley_stracke, комментируя наблюдения водителей о продаже некачественного топлива. “Как утверждают некоторые знающие ситуацию люди, производится это, с позволения сказать, «топливо» на мини-заводах, что тайно продолжают работать в некоторых районах Чечни, под патронажем властей. Например, энное количество лет назад прямо в Грозном (Заводской, теперь Шейх-Мансуровский район), много лет работал довольно-таки крупный мини-завод, на котором производился «самопальный», как его называли, бензин”, - написал он 13 июля.

Рост цен на бензин заметил и 34-летний таксист Аслан. «Я каждый день на колесах, так что все эти качели на себе чувствую. На обычных частных АЗС АИ-95 сейчас стабильно под 100 рублей. Про 190 рублей за литр я слышал, что на трассах перекупщики в канистрах и по такой цене продают, на нормальных заправках такого беспредела нет. На «Роснефти» все стабильно, 73 рублей за литр 92-ого, но всегда очереди, потому что для такси каждые 20 рублей с литра важны. Либо теряешь время, либо деньги», - заявил он «Кавказскому узлу».

Водитель затруднился прокомментировать качество бензина, но полагает, что разговоры о проблемах с ним не лишены оснований. «Да, разговоры про некачественный бензин слышал, но сам пока не могу ничего сказать. Стуканет двигатель, тогда и скажу», - пошутил Аслан.

28-летний водитель Зубайра убежден, что качество топлива снизилось. Он также слышал про нелегальных производителей некачественного бензина в Чечне.

«Сегодня отдал 98 рублей за литр АИ-92. Мой знакомый говорил, что в районах на мелких АЗС видел цену чуть ли не 150 рублей, когда паника началась, но это скорее единичные случаи спекуляции. Что касается качества: когда есть дефицит, качество не может остаться прежним, точно шаманят. У нас и раньше ходили слухи, что в республике работают подпольные мини-заводы, которые делают некачественный бензин, но своими глазами я это не видел», - сказал он «Кавказскому узлу».