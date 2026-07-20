Житель Кубани сообщил о принуждении ознакомиться с рекламой контрактной службы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В отделе миграции при замене паспорта от жителя Краснодарского края потребовали поставить подпись под памяткой об условиях контракта с Минобороны России.

Житель Ленинградского района Краснодарского края столкнулся с принуждением к ознакомлению с условиями контрактной службы при получении паспорта, утверждает проект «Идите лесом»*. 16 июля мужчина сдал старый паспорт, а 17 июля пришел получать новый в отдел по вопросам миграции районного ОМВД.

Перед выдачей паспорта ему дали на подпись памятку о контракте с Минобороны. По его словам, сотрудница объяснила: подпись нужна, чтобы военкомат знал, что сведения об условиях контракта он получил именно в МВД.

В памятке перечислены выплаты за заключение контракта и участие в военной операции, за наступательные действия, уничтожение техники и продвижение штурмового отряда, а также выплаты за ранения и семьям погибших.

В конце документа стоит строка «Ознакомил» с должностью специалиста отдела по вопросам миграции ОМВД.

«Кавказский узел» также писал, что власти России развернули в регионах юга России агитационную кампанию, предлагая мигрантам из Средней Азии, а также тем, кто недавно получил российское гражданство, выплаты за отправку в зону СВО, в противном же случае этим людям угрожают наказанием. В этой кампании активно задействованы силовики, которые периодически проводят рейды на предмет нарушения миграционного законодательства, отметили аналитики.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* внесен в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.