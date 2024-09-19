Антимиграционные рейды на юге России стали частью кампании по пополнению рядов контрактников

19 сентября 2024, 13:44

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Власти России развернули в регионах юга России агитационную кампанию, предлагая мигрантам из Средней Азии, а также тем, кто недавно получил российское гражданство, выплаты за отправку в зону СВО, в противном же случае этим людям угрожают наказанием. В этой кампании активно задействованы силовики, которые периодически проводят рейды на предмет нарушения миграционного законодательства, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 сентября управление МВД по Ростовской области отчиталось о проведении рейдов на территории распределительных центров в Аксайском районе. 10 нарушителям миграционного законодательства запретили въезд в Россию, еще 39 вручили повестки.

Силовики регулярно отчитываются о рейдах по поиску нелегальных мигрантов. Антимигрантские рейды проводятся с целью выявить получивших гражданство России мигрантов, которые не стоят на воинском учете, и отправить их служить по призыву или уговорить заключить контракт, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Рейды связаны с заявлениями председателя Следкома Александра Бастрыкина о том, что увеличилась преступность среди мигрантов, считают их оппоненты.

Председатель Следкома Александр Бастрыкин ранее говорил о 10 тысячах человек – тех, кто получил гражданство и которые в итоге оказались в действующей армии, отметил журналист из Узбекистана Умид Бобоматов.

"Чтобы избежать путаницы не надо называть мигрантами граждан РФ с миграционным бэкгранудом. У них разный статус и разная ответственность. Но агитация идет и среди диаспор, мигрантов. В Сахарово есть отдел военный, каждый полицейский получает реальные деньги за подписанный контракт. Они заставляют мигрантов, которые попадаются на мелочах подписывать военные контракты. Под угрозой депортации, сулят гражданство и деньги большие. К нам обращались, в частности узбеки (не граждане РФ) в зонах, которых тоже принуждают к подписанию контракта", – рассказал Бобоматов корреспонденту "Кавказского узла".

Выходцам из Узбекистана, которые только стали обладателями российского гражданства, отказ от повестки в военкомат грозит уголовным преследованием, отметил он. "Поэтому много моих знакомых с гражданством РФ (уроженцев Средней Азии) уехали в Узбекистан, Таджикистан, Турцию, в Европу", – сказал журналист.

8 августа текущего года в России вступил в силу закон, позволяющий лишать приобретённого гражданства за неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учёт, отметили юристы из группы, которая занимается помощью отказникам от службы в армии.

"МВД обязали предоставлять сведения о мужчинах, в отношении которых есть решение о приёме в гражданство. Отказ от повестки является административным нарушением и влечет штраф. Граждане обязаны встать на воинский учёт в течение двух недель. Новых граждан теперь могут лишать гражданства за отказ встать на учёт", – сказано на сайте группы.

Речь идет о законе, принятом недавно Госдумой, который позволяет лишать гражданства тех, кто не встал на воинский учёт, пояснил юрист Арсений Левинсон. "Это сделано, чтобы усилить давление на новых граждан с целью принуждения их к прохождению военной службы", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, ранее правозащитники неоднократно указывали на нарушение прав мигрантов в регионах юга России. Так, в августе 2016 года 108 мигрантов объявили голодовку в спецучреждении временного содержания для иностранцев в сочинском поселке Вардане из-за плохих условий. При этом еще более 10 лет назад правозащитники выступали против развернутой в стране кампании в отношении нелегальных мигрантов. Проблемы миграции в России стоят чрезвычайно остро. Отсутствует научно обоснованная и четко сформулированная концепция миграционной политики, отметила ранее в своем отчете правозащитница Светлана Ганнушкина*.

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