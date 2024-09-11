Полиция отчиталась о раздаче повесток в Ростовской области

11 сентября 2024, 17:09

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Силовики обнаружили 15 нарушителей миграционного законодательства в ходе рейдов в Аксайском районе, десяти из них запрещен въезд в Россию, еще 39 получили повестки.

Как писал "Кавказский узел", силовики регулярно отчитываются о рейдах по поиску нелегальных мигрантов. Антимигрантские рейды проводятся с целью выявить получивших гражданство России мигрантов, которые не стоят на воинском учете, и отправить их служить по призыву или уговорить заключить контракт, предположили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Рейды связаны с заявлениями Бастрыкина о том, что увеличилась преступность среди мигрантов, возразили их оппоненты.

По итогам рейдов после теракта в "Крокус Сити Холле" силовики отчитались о массовых нарушениях миграционного законодательства. Так, в Ростовской области указание покинуть Россию получили 46 граждан Средней Азии. В Ростове-на-Дону было проверено 913 человек, из которых 545 - граждане Российской Федерации, 150 человек получили повестки в военкомат, к административной ответственности привлечены 39 человек, из них 25 иностранных граждан. Правозащитники назвали показной борьбу за легальность миграции, подчеркнув, что действия силовиков и решения судов о штрафах и выдворении зачастую не имеют ни законных оснований, ни логических объяснений. По их мнению, отправка мигрантов на фронт не выглядит как массовое явление.

Масштабные рейды проведены на территории распределительных центров в Аксайском районе, в их ходе выявлены 15 административных нарушений миграционного законодательства, сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по Ростовской области.

Также силовики обнаружили одно поддельное уведомление о постановке на миграционный учет, составлены материалы по статье об использовании поддельного документа (часть 3 статьи 327 Уголовного кодекса России). В отношении десяти иностранных граждан принято решение о запрете въезда на территорию Российской Федерации сроком на пять лет.

В ходе проверок сотрудниками военного комиссариата вручено 39 повесток натурализованным гражданам Российской Федерации. Аннулирован один вид на жительство, указано в сообщении на сайте ведомства.

Ранее правозащитники неоднократно указывали на нарушение прав мигрантов в регионах юга России. В частности, в августе 2016 года 108 мигрантов объявили голодовку в спецучреждении временного содержания для иностранцев в сочинском поселке Вардане. 17 октября 2023 года стало известно, что полицейские в Ингушетии неправомерно оштрафовали за нарушение миграционного законодательства непричастную к нему женщину. При этом еще более 10 лет назад российские правозащитники выступали против развернутой в стране кампании в отношении нелегальных мигрантов. Проблемы миграции в России стоят чрезвычайно остро. Отсутствует научно обоснованная и четко сформулированная концепция миграционной политики, отметила ранее в своем отчете правозащитница Светлана Ганнушкина*.

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