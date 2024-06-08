Правозащитники поспорили о целях антимигрантских рейдов на юге России

08 июня 2024, 20:59

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Антимигрантские рейды, подобные проверкам в Волгоградской и Ростовской областях, проводятся с целью выявить получивших гражданство России мигрантов, которые не стоят на воинском учете, и отправить их служить по призыву или уговорить заключить контракт, предположили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Рейды связаны с заявлениями Бастрыкина о том, что увеличилась преступность среди мигрантов, возразили их оппоненты.

Как писал "Кавказский узел", силовики отчитались о рейдах по поиску нелегальных мигрантов. Так, на рынке "Темерник" в Ростове-на-Дону силовики нашли 16 иностранцев, которые нарушили правила пребывания в России, и 18 человек, которые получили гражданство, но не встали на воинский учет. В Волгоградской области во время рейдов выявлены 45 нарушителей миграционных законов.

По итогам рейдов после теракта в "Крокус Сити Холле" силовики отчитались о массовых нарушениях миграционного законодательства. Так, в Ростовской области указание покинуть Россию получили 46 граждан Средней Азии. В Ростове-на-Дону было проверено 913 человек, из которых 545 - граждане Российской Федерации, 150 человек получили повестки в военкомат, к административной ответственности привлечены 39 человек, из них 25 иностранных граждан. Правозащитники назвали показной борьбу за легальность миграции, подчеркнув, что действия силовиков и решения судов о штрафах и выдворении зачастую не имеют ни законных оснований, ни логических объяснений. По их мнению, отправка мигрантов на фронт не выглядит как массовое явление.

Бесплатный юрист для мигрантов Валентина Чупик называет проходящие рейды против мигрантов "обыкновенными". "Единственное, что обращает на себя внимание - это снова увеличилось количество немотивированных отказов во въезде - но не целыми самолётами, как с 24 по 30 апреля, а человек по 15-20 с каждого рейса", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Ради этого идут именно на рынки - иностранцам на рынке торговать запрещено, а русских не заставишь эту тяжелую работу делать, поэтому именно на рынке проще всего найти нерусских россиян

При этом она согласна с мнением, что во время этих рейдов стараются поймать тех, кто не стоит на военном учете. "Россиян ради этого и ловят и ради этого идут именно на рынки - но иностранцам на рынке торговать запрещено, а русских не заставишь эту тяжелую работу делать, поэтому именно на рынке проще всего найти нерусских россиян. На фронт кидают в первую очередь самых уязвимых, у которых мало социальной поддержки - в том числе представителей этнических и религиозных меньшинств", - отметила она.

Эксперт Антидискриминационного центра "Мемориал" Стефания Кулаева указывает, что рейды в Ростове-на-Дону и Волгограде являются частью антимигрантских рейдов по всей стране. "Антимигрантские рейды проводятся интенсивно по всей стране, нельзя точно сказать, что тут причина, а что следствие. Допускаю, что не заявление главы Следкома России Александра Бастрыкина стало "отмашкой", а - напротив, такие заявления он делает, когда им нужно проводить рейды. События в Ростове-на-Дону ведь не про преступность - не сказано, что удалось раскрыть и изловить бандитов, воров или еще что-то преступное, нарушение миграционного учета - административное нарушение, а не преступление, как и история с воинским учетом",- сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Глава Следкома России Александр Бастрыкин несколько раз в 2023 году заявлял о росте числа мигрантов в стране и совершаемых ими преступлений. "В 2022 году у нас находилось 14,5 млн мигрантов, в 2021 году было 12 млн. То есть количество мигрантов увеличивается и резко увеличивается число тяжких преступлений, совершенных мигрантами", - привел его слова 11 мая 2023 года "Интерфакс". Глава ведомства отметил тогда, что число преступлений, совершенных мигрантами, выросло с 2021 по 2022 год на 38%, в том числе убийств - на 18%. В конце года Бастрыкин вновь призвал продолжить активную работу по противодействию преступности в миграционной сфере и предупреждению предпосылок для межнациональных конфликтов, сообщил 26 декабря 2023 года ТАСС.

По мнению Кулаевой, целью рейдов является охота на потенциальных призывников. "Именно ради воинского учета и проводят рейды в большой мере, идет охота на тех, кого можно призвать в армию, это касается и призывников обычных, ну а мигрантов ловить в чем-то даже безопаснее. Вот родители москвичей, похищенных в метро полицейскими по поручению военкомов, мамы вышли, стояли там, давали интервью, жаловались на нарушения прав молодых людей. А за мигрантов кто выйдет? Думаю, когда от начальства местного ждут отчетности по загнанным в армию - они бросаются "искать преступников" среди мигрантов, а находят граждан России, которых и называть мигрантами уже неправильно, что все равно делается. И Бастрыкин так говорит: "мигранты с российским гражданством" - это неверная формулировка, но всех устраивает, к сожалению", - подчеркнула она.

Жалоб от мигрантов тоже стало больше. Никого не жалеют. И всем тем, у кого есть российское гражданство, сразу предлагают заключить контракт и воевать за Россию.

Глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина* не считает, что рейды проводятся для того, чтобы ловить потенциальных призывников. "Я не думаю, что связано с желанием получить больше контрактников в армии. Я бы сказала так: побочным эффектом этих рейдов становится то, что ловят граждан России, которые не на военном учете. То есть не проводят рейды, чтобы их поймать, а проводят рейды и заодно ловят таких граждан", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, антимигрантские рейды участились после заявления Бастрыкина о том, что увеличилось количество преступлений, совершенных мигрантами. "После этого заявления рейдов стало больше. Жалоб от мигрантов тоже стало больше. Никого не жалеют. И всем тем, у кого есть российское гражданство, сразу предлагают заключить контракт и воевать за Россию. Усердно уговаривают", - отметила она.

Факт уговоров подписать контракт с Минобороны и отправиться воевать подтверждает юрист по работе с призывниками центра "Антипризыв" Артем Мугунянц. "Целью рейдов является набор в армию. Что делают во время рейдов? Проверяют паспорт и отметку о воинском учете. Если в паспорте нет отметки, то сразу доставляют в военкомат, там ставят на воинский учет и настойчиво предлагают подписать контракт, если гражданин достиг 30-летнего возраста. А если не достиг, то его тут же вызывают на военную службу, вручают повестку на отправку туда как срочника", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, обычно таких граждан стараются не отпускать на свободу из военкоматов. "Стараются сразу решить вопрос. Есть редкие случаи, когда оказывается, что у гражданина есть отсрочка. Тогда могут отпустить. Но в последнее время стало больше обращений от таких мигрантов, которые просят помощи, поскольку их права нарушаются. Особенно после заявления Бастрыкина", - указал он.

Ранее правозащитники неоднократно указывали на нарушение прав мигрантов в регионах юга России. В частности, в августе 2016 года 108 мигрантов объявили голодовку в спецучреждении временного содержания для иностранцев в сочинском поселке Вардане. 17 октября 2023 года стало известно, что полицейские в Ингушетии неправомерно оштрафовали за нарушение миграционного законодательства непричастную к нему женщину. При этом еще более 10 лет назад российские правозащитники выступали против развернутой в стране кампании в отношении нелегальных мигрантов. Проблемы миграции в России стоят чрезвычайно остро. Отсутствует научно обоснованная и четко сформулированная концепция миграционной политики, отметила ранее в своем отчете правозащитница Светлана Ганнушкина*.

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